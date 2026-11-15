Hà Nội và miền Bắc nắng mạnh trong 4 ngày tới, sau đó thời tiết lại có sự thay đổi

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Dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực trên cả nước

Theo bản tin dự báo thời tiết của VTV thời tiết, sáng sớm nay khu vực Hà Nội miền Bắc tiếp tục có sương mù nhẹ.

Nguyên nhân không khí lạnh đang suy yếu lệch Đông làm gia tăng độ ẩm ở miền Bắc, kết hợp với nền nhiệt thấp ban đêm tạo ra sương mù. Tuy nhiên chủ yếu là sương mù mỏng, tan nhanh sau 8 giờ khi nắng xuất hiện.

Dự báo thời tiết hôm nay, Thủ đô Hà Nội và miền Bắc có nắng mạnh. Nắng giúp nhiệt độ tăng nhanh, trời ấm lên rõ rệt. Dự báo mức nhiệt cao nhất dao động từ 26-29 độ.

Nắng ấm ở Hà Nội và Bắc Bộ dự báo duy trì khoảng 4 ngày. Trong đó thứ Hai và thứ Ba tuần sau nhiệt độ lên mức cao nhất, như tại Thủ đô Hà Nội mức nhiệt đạt ở mức 31-32 độ. Từ thứ Tư nhiệt độ giảm dần xuống 27 độ và đến đêm có mưa do không khí lạnh tràn về. Sau đó trời chuyển sang trạng thái lạnh với nhiệt độ giảm xuống còn 21-22 độ.

Tại khu vực Trung Bộ thời tiết có nắng vừa phải. Mức nhiệt khu vực Bắc miền Trung từ 29-30 độ, tại khu vực Nam miền Trung từ 30-33 độ.

Thời tiết tại khu vực Nam Bộ có nắng sớm và khá nóng. Những nơi nóng nhất là phường Bình Phước, Biên Hòa, Thủ Dầu Một, Bến Thành với mức nhiệt là 34 độ. Các khu vực khác mức nhiệt dao động từ 31-33 độ. Về chiều tối mưa dông có thể xuất hiện nhưng trong phạm vi hẹp.

Theo dự báo thời tiết, Hà Nội nắng mạnh trong 4 ngày tới rồi lại đón không khí lạnh. Ảnh: T.H

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 15/11 đến ngày 16/11:

- Bắc Bộ: Đêm và sáng sớm trời lạnh. Ban ngày trời nắng.

- Khu vực Trung Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi.

- Nam Bộ: Chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từ đêm 16/11 đến 24/11:

- Bắc Bộ: Có mưa vài nơi. Khoảng đêm 17- ngày 18/11 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ khoảng ngày 18-19/11 trời chuyển lạnh, vùng núi có nơi chuyển rét.

- Khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh: Có mưa vài nơi, khoảng ngày 18-19/11 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

- Khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa: Có mưa rào và dông vài nơi, từ ngày 19/11 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

- Các khu vực khác: Có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực Nam Bộ khoảng từ ngày 19-20/11 chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Hàng chục triệu người dân Hà Nội và miền Bắc đón tin vui thời tiết sau đợt không khí lạnh mạnh gây rét GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Hà Nội và khu vực Bắc Bộ chỉ còn rét chủ yếu về đêm và sáng, trưa chiều nhiệt độ tăng dần ở mức 21-24 độ. Trong những ngày tiếp theo trời có nắng, nhiệt độ tăng từ 26-30 độ.