Miền Bắc bao giờ hết mưa và có nắng ấm trở lại?

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Dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực trên cả nước

Theo bản tin dự báo thời tiết của VTV thời tiết, từ đêm qua mưa ở khu vực Hà Nội và Bắc Bộ đã tăng lên.

Nguyên nhân do vùng hội tụ gió Tây trên độ cao 5000m dịch chuyển dần từ phía Tây sang phía Đông, vì thế không chỉ vùng núi Bắc Bộ mà cả khu vực ven biển sang đến khu vực đồng bằng trong đó có Hà Nội xảy ra mưa.

Cảnh báo hôm nay có nơi mưa to trên 80mm, có thể gây ngập úng cục bộ, đi kèm theo là sấm sét, gió giật mạnh nguy hiểm.

Do mưa ẩm, nơi rét nhất hôm nay ở miền Bắc là phường Sapa (Lào Cai) mức nhiệt từ 11-17 độ. Một số phường ở Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lạng Sơn, Cao Bằng mức nhiệt phổ biến 19-22 độ.

Đến trưa chiều, mưa giảm nhanh khi vùng hội tụ gió đi ra khỏi khu vực Bắc Bộ, trời có thể chuyển nắng với mức nhiệt cao nhất phổ biến từ 22-26 độ.

Từ thứ Bảy đến thứ Ba tuần sau, thời tiết Hà Nội và Bắc Bộ chuyển nắng ráo và nóng lên, nhiệt độ cao nhất đạt 27-31 độ.

Tại khu vực Trung Bộ, mưa lớn giảm dần nhưng nguy cơ lũ quét và sạt ở đất còn cao. Từ TP Đà Nẵng đến Đắk Lắk có nơi mưa to, lượng trên 150mm.

Phía Đông Đắk Lắk đến Nam Bộ cũng có mưa dông trong chiều tối nay. Lượng mưa từ 10-30mm, có nơi mưa to trên 70mm. Mưa sau ngày nắng dễ kèm theo lốc sét, gió giật mạnh.

Theo dự báo thời tiết, cuối tuần miền Bắc trời có nắng, mức nhiệt tăng dần. Ảnh: T.H

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 13/11 đến ngày 14/11:

- Khu vực Bắc Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Đêm và sáng trời rét.

- Khu vực từ Thanh Hóa đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị: Có mưa vài nơi. Đêm và sáng trời rét.

- Khu vực từ TP Huế đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai: Có mưa vừa, mưa to và dông.

- Các khu vực khác: Có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực phía Nam tỉnh Quảng Trị, Khánh Hòa, phía Đông các tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng, Nam Bộ chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từ đêm 14/11 đến 22/11:

- Bắc Bộ: Có mưa vài nơi. Từ khoảng ngày 18-19/11 trời chuyển lạnh, vùng núi có nơi chuyển rét.

- Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế: Có mưa vài nơi; từ ngày 18/11 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung ở phía Nam).

- Khu vực từ TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa: có mưa rào và dông vài nơi, từ ngày 19/11 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

- Các khu vực khác: Có mưa rào và dông vài nơi, riêng thời kỳ từ đêm 14-16/11 cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khối không khí lạnh lại tràn về miền Bắc, thời tiết thay đổi ra sao? GĐXH - Theo dự báo thời tiết, miền Bắc lại đón đợt không khí lạnh mới tuy nhiên sóng lạnh yếu, di chuyển lệch Đông nên chỉ một vài nơi có mưa nhỏ, nền nhiệt hầu như không thay đổi.