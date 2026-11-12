Hà Nội điều chỉnh giao thông đường Nguyễn Trãi ban đêm đến hết năm 2026

Thứ năm, 16:55 12/11/2026 | Thời sự
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GĐXH - Từ hôm nay (12/11) đến hết ngày 31/12/2026, Sở Xây dựng Hà Nội sẽ tổ chức lại giao thông trên tuyến đường Nguyễn Trãi (đoạn qua phường Thanh Xuân) nhằm phục vụ thi công hạng mục đào rãnh cáp điện ngầm thuộc Dự án thành phần 2, đường Vành đai 2,5.

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Theo phương án được phê duyệt, đơn vị thi công sẽ sử dụng hệ thống rào chắn di động tại khu vực nút giao giữa đường Vành đai 2,5 và đường Nguyễn Trãi, triển khai lần lượt theo cả hai chiều (hướng đi Hà Đông và hướng vào trung tâm Hà Nội).

Cụ thể, tại mỗi chiều đường, nhà thầu bố trí rào chắn kích thước 40m x 3,75m và thi công theo hình thức cuốn chiếu qua 4 phân đoạn (mỗi phân đoạn rộng 3,75m). 

Nguyên tắc bắt buộc là làm xong đoạn nào phải thu hồi rào chắn, hoàn trả mặt đường nguyên trạng đoạn đó rồi mới chuyển sang phân đoạn tiếp theo. Trong suốt quá trình này, các phương tiện vẫn lưu thông bình thường trên phần diện tích mặt đường còn lại.

Hà Nội điều chỉnh giao thông đường Nguyễn Trãi ban đêm đến hết năm 2026 - Ảnh 2.

Từ hôm nay (12/11) đến hết ngày 31/12/2026, Sở Xây dựng Hà Nội sẽ tổ chức lại giao thông trên tuyến đường Nguyễn Trãi (đoạn qua phường Thanh Xuân) nhằm phục vụ thi công hạng mục đào rãnh cáp điện ngầm thuộc Dự án thành phần 2, đường Vành đai 2,5. Ảnh: Bảo Loan

Để hạn chế tối đa ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân, toàn bộ hoạt động rào chắn và thi công chỉ diễn ra vào khung giờ ban đêm, từ 22h hôm trước đến 5h sáng hôm sau. 

Trước 5h sáng mỗi ngày, máy móc thiết bị phải được di dời gọn gàng vào phạm vi công trường Vành đai 2,5, đồng thời mặt đường Nguyễn Trãi phải được tái lập êm thuận phục vụ giao thông ban ngày.

Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố cùng các nhà thầu lắp đặt đầy đủ hệ thống biển báo từ xa, đèn cảnh báo, dây phản quang, chóp nón và bố trí người trực hướng dẫn phân luồng. 

Các đơn vị cần phối hợp chặt chẽ với lực lượng Cảnh sát giao thông và chính quyền địa phương để kịp thời giải tỏa ùn tắc, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện qua lại.

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