Hà Nội: Xe máy lao vào lan can, nam thanh niên rơi từ đường dẫn lên cầu Vĩnh Tuy xuống đất

12 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của hội tụ gió hoạt động mạnh, khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông. Cục bộ có nơi mưa rất to, có nơi trên 250mm. Dự báo mưa lớn còn kéo dài trong những ngày tới.