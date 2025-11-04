Hà Nội: Xử phạt trường hợp 2 xe máy cùng mang biển số 'tứ quý 9'
GĐXH - Sau khi mạng xã hội xôn xao về hình ảnh hai xe mô tô cùng mang biển kiểm soát 'tứ quý 9', Công an TP Hà Nội đã khẩn trương xác minh, làm rõ nguồn gốc của chiếc biển số giả. Lực lượng chức năng đã xử phạt nặng và tịch thu biển số không do cơ quan có thẩm quyền cấp.
Trước đó, mạng xã hội đã lan truyền hình ảnh về hai chiếc xe mô tô cùng gắn biển số 29D2-399.99 lưu thông ngang hàng nhau tại nút giao Phố Huế - Tô Hiến Thành. Vụ việc ngay lập tức gây tranh cãi lớn, nghi ngờ về việc sử dụng biển số giả để né phạt nguội hoặc che giấu vi phạm.
Chiều 4/11, thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, ngay sau khi nhận được phản ánh, Cục trưởng Cục CSGT đã chỉ đạo Phòng CSGT - Công an thành phố Hà Nội khẩn trương vào cuộc xác minh, xử lý.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã làm rõ được nguồn gốc của hai chiếc xe và biển số. Theo đó, chủ sở hữu hợp pháp của xe máy mang BKS 29D2-399.99 được xác định là anh Đ.M.T (trú tại phường Định Công, Hà Nội).
Sau khi bán xe cũ cho ông T.Đ.L (trú tại phường Hoàn Kiếm), anh T. đã thực hiện đúng thủ tục thu hồi biển số và đăng ký gắn lại biển số này cho chiếc xe mới của mình. Tuy nhiên, do ông L chưa kịp hoàn tất thủ tục sang tên, con gái ông là chị T.L.P đã tự ý đặt mua biển số 29D2-399.99 qua mạng để gắn vào xe lưu thông.
Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT Hà Nội) đã tiến hành lập biên bản xử phạt đối với chị T.L.P. Tổng mức phạt đối với chị P. là 7,5 triệu đồng, đồng thời bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe. Đặc biệt, lực lượng chức năng đã tiến hành tịch thu biển số không do cơ quan có thẩm quyền cấp mà chị P. đã tự ý đặt mua trên mạng để lưu thông.
Phòng CSGT khuyến cáo người dân cần thực hiện đầy đủ thủ tục khi mua bán, chuyển nhượng, đăng ký phương tiện để đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm pháp lý. Mọi hành vi tự ý làm giả hoặc sử dụng biển số không hợp pháp đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
