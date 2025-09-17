Hà Tĩnh: Ngăn chặn, tiêu hủy nhiều dụng cụ bẫy chim trời

Thông tin từ Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh, thời điểm này lực lượng kiểm lâm đang phối hợp với chính quyền địa phương, công an tập trung triển khai nhiều giải pháp để ngăn chặn nạn đánh bắt, tận diệt chim trời.



Lực lượng chức năng tháo dỡ các dụng cụ săn bắt chim trời.

Trước đó, sáng 14/9 Hạt Kiểm lâm Nghi Xuân, Hồng Lĩnh phối hợp các lực lượng chức năng tiến hành ra quân tháo dỡ, tiêu hủy hàng trăm chim cò giả và các phương tiện, dụng cụ bẫy bắt chim di cư tại xã Cổ Đạm.

Lực lượng chức năng cũng phá hủy rất nhiều lán trú ẩn, lùm cây do người dân cắm xuống lạch sông Động Kèn, đồng ruộng để phục vụ săn bắt chim trời.