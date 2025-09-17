Mới nhất
Hà Tĩnh: Ngăn chặn, tiêu hủy nhiều dụng cụ bẫy chim trời

Thứ tư, 07:00 17/09/2025 | Xã hội
GĐXH - Để bảo vệ những đàn chim tự nhiên di cư, lực lượng chức năng Hà Tĩnh đang tăng cường kiểm tra, thu gom, tiêu hủy hàng nghìn dụng cụ bẫy chim trên các cánh đồng.

Thông tin từ Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh, thời điểm này lực lượng kiểm lâm đang phối hợp với chính quyền địa phương, công an tập trung triển khai nhiều giải pháp để ngăn chặn nạn đánh bắt, tận diệt chim trời.

Ngăn chăn, tiêu hủy nhiều dụng cụ bẫy chim trời - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng tháo dỡ các dụng cụ săn bắt chim trời.

Trước đó, sáng 14/9 Hạt Kiểm lâm Nghi Xuân, Hồng Lĩnh phối hợp các lực lượng chức năng tiến hành ra quân tháo dỡ, tiêu hủy hàng trăm chim cò giả và các phương tiện, dụng cụ bẫy bắt chim di cư tại xã Cổ Đạm. 

Lực lượng chức năng cũng phá hủy rất nhiều lán trú ẩn, lùm cây do người dân cắm xuống lạch sông Động Kèn, đồng ruộng để phục vụ săn bắt chim trời.

Ngày 15/9, Công an xã Đan Hải phối hợp Hạt Kiểm Lâm Nghi Xuân, Hồng Lĩnh cũng ra quân tuyên truyền, xử lý các hành vi đánh bắt, tận diệt chim trời di cư. 

Lực lượng chức năng đã thả 10 cá thể chim trời về với tự nhiên, đồng thời tiến hành tịch thu, tiêu hủy các mồi tạc, dụng cụ và giao trách nhiệm với các hộ dân có hành vi đánh bắt, tận diệt chim di cư.

Ngăn chăn, tiêu hủy nhiều dụng cụ bẫy chim trời - Ảnh 2.

Tiến hành tiêu huỷ cò giả, dụng cụ bẫy chim tại xã Đan Hải.

Là địa phương có bờ biển dài cùng các cánh đồng rộng lớn, từ nhiều năm nay, Hà Tĩnh trở thành điểm dừng chân của nhiều loại chim tự nhiên di cư tránh mùa mưa bão. Đây cũng là thời điểm, người dân địa phương giăng bẫy săn bắt chim trời. 

Để hạn chế, ngăn chặn tình trạng săn bắt chim trời, ngay từ đầu mùa mưa, tỉnh Hà Tĩnh đã tăng cường tuyên truyền, yêu cầu các hộ dân ký cam kết về việc không đánh bắt chim trời, thông tin cho người dân những quy định mới liên quan vấn đề này. Đây là việc làm thiết thực góp phần bảo vệ đa dạng sinh học, môi trường sinh thái, bảo vệ các loại chim di cư.

Người dân Hà Tĩnh giăng bẫy bắt chim trời bất chấp lệnh cấmNgười dân Hà Tĩnh giăng bẫy bắt chim trời bất chấp lệnh cấm

GiadinhNet - Hằng năm, vào mùa chim cò, cói, vạc… di cư (tháng 7-9 âm lịch), người dân các huyện Lộc Hà, Nghi Xuân (Hà Tĩnh) bắt đầu cuộc hành trình săn bắt, tận diệt các loại gia cầm này.

Thuý An
Người đàn ông bị ô tô tông tử vong khi đi xe đạp ngược chiều trên cầu Nhật Tân

Người đàn ông bị ô tô tông tử vong khi đi xe đạp ngược chiều trên cầu Nhật Tân

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Rạng sáng 17/9, người đàn ông trong lúc điều khiển xe đạp đi ngược chiều trên cầu Nhật Tân (TP Hà Nội) đã xảy ra va chạm trực diện với xe ô tô đang đi tới. Hậu quả, vụ tai nạn khiến người đi xe đạp tử vong tại chỗ.

Xe tải lao thẳng vào chợ chuối ở Quảng Trị, 6 người thương vong

Xe tải lao thẳng vào chợ chuối ở Quảng Trị, 6 người thương vong

Thời sự - 4 giờ trước

Chiếc xe tải mang biển số Nghệ An lao thẳng vào khu vực chợ chuối Tân Long có nhiều tiểu thương đang họp chợ khiến nhiều người thương vong.

Hủy nổ thành công bom hơn 2 tạ còn nguyên kíp

Hủy nổ thành công bom hơn 2 tạ còn nguyên kíp

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Lực lượng chức năng xác định đây là bom phá MK-82 (500LBS) được thả xuống trong chiến tranh, đường kính 27,4cm, dài 155cm, nặng 226kg, còn nguyên kíp nổ. Quả bom có sức công phá lớn.

Tháng sinh Âm lịch tiết lộ người kiếm tiền siêu đỉnh, cả đời phú quý

Tháng sinh Âm lịch tiết lộ người kiếm tiền siêu đỉnh, cả đời phú quý

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Những người sinh vào 3 tháng Âm lịch dưới đây thường có khả năng kiếm tiền vượt trội, càng trưởng thành càng giàu có, sung túc, phúc lộc song toàn.

Bệnh viện Tâm Anh giới thiệu Robot AI tại Triển lãm thành tựu Y tế nổi bật ở tòa nhà Quốc hội

Bệnh viện Tâm Anh giới thiệu Robot AI tại Triển lãm thành tựu Y tế nổi bật ở tòa nhà Quốc hội

Xã hội - 7 giờ trước

Sáng 16/9, tại tòa nhà Quốc hội, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh giới thiệu "bộ ba siêu Robot AI" và nhiều công nghệ y tế cao cấp trong khuôn khổ Triển lãm Thành tựu Y tế nổi bật.

Siết chặt quản lý, đảm bảo an toàn du lịch đường thủy ở miền Trung

Siết chặt quản lý, đảm bảo an toàn du lịch đường thủy ở miền Trung

Thời sự - 7 giờ trước

GĐXH - Hoạt động du lịch đường thủy đang là lựa chọn phổ biến của nhiều du khách. Để bảo đảm mỗi chuyến đi an toàn, các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát, đặc biệt trong mùa mưa bão.

72 giờ truy bắt hai 'siêu trộm'

72 giờ truy bắt hai 'siêu trộm'

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Sau 72 giờ điều tra, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã bắt giữ hai đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự liên quan đến vụ trộm tài sản trị giá hơn 430 triệu đồng.

Quy định mới về mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, hàng triệu người tham gia nên biết để hưởng chế độ lương hưu

Quy định mới về mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, hàng triệu người tham gia nên biết để hưởng chế độ lương hưu

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Mua bảo hiểm xã hội tự nguyện, người tham gia được hưởng các quyền lợi khi về già như lương hưu hoặc chế độ tử tuất khi qua đời.

Tin sáng 17/9: Thời điểm không khí lạnh mạnh nhất từ nay đến cuối năm; Ô tô 7 chỗ gây tai nạn liên hoàn

Tin sáng 17/9: Thời điểm không khí lạnh mạnh nhất từ nay đến cuối năm; Ô tô 7 chỗ gây tai nạn liên hoàn

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã đưa ra dự báo về những đợt không khí lạnh có khả năng hoạt động mạnh vào cuối năm; Húc đổ 10m dải phân cách giữa đường, ô tô 7 chỗ lao qua chiều đường ngược lại tông văng xe máy, đâm gãy trụ điện...

Biển Đông chuẩn bị đón bão số 8, khu vực nào mưa to nhất hôm nay?

Biển Đông chuẩn bị đón bão số 8, khu vực nào mưa to nhất hôm nay?

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, Biển Đông sắp có bão số 8. Còn trên đất liền từ TP Huế đến Cà Mau tiếp tục có mưa dông.

Thực trạng nhức nhối ở làng nghề Tống Xá (Ninh Bình): Một nạn nhân không qua khỏi, công an vào cuộc

Thực trạng nhức nhối ở làng nghề Tống Xá (Ninh Bình): Một nạn nhân không qua khỏi, công an vào cuộc

Thời sự

GĐXH - Thực trạng nhức nhối ở làng nghề Tống Xá, xã Ý Yên, tỉnh Ninh Bình đã được chính quyền địa phương giao cơ quan công an kiểm tra, xử lý sau phản ánh của Gia đình và Xã hội. Nạn nhân trong vụ việc sau nhiều ngày điều trị đã không qua khỏi.

Không khí lạnh sắp tràn xuống miền Bắc, tâm điểm rét đậm, rét hại khi nào?

Đời sống

Không khí lạnh sắp tràn xuống miền Bắc, tâm điểm rét đậm, rét hại khi nào?

Đời sống
72 giờ truy bắt hai 'siêu trộm'

Pháp luật

72 giờ truy bắt hai 'siêu trộm'

Pháp luật
Biển Đông chuẩn bị đón bão số 8, khu vực nào mưa to nhất hôm nay?

Thời sự

Biển Đông chuẩn bị đón bão số 8, khu vực nào mưa to nhất hôm nay?

Thời sự
Hủy nổ thành công bom hơn 2 tạ còn nguyên kíp

Xã hội

Hủy nổ thành công bom hơn 2 tạ còn nguyên kíp

Xã hội

