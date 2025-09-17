Hà Tĩnh: Ngăn chặn, tiêu hủy nhiều dụng cụ bẫy chim trời
GĐXH - Để bảo vệ những đàn chim tự nhiên di cư, lực lượng chức năng Hà Tĩnh đang tăng cường kiểm tra, thu gom, tiêu hủy hàng nghìn dụng cụ bẫy chim trên các cánh đồng.
Thông tin từ Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh, thời điểm này lực lượng kiểm lâm đang phối hợp với chính quyền địa phương, công an tập trung triển khai nhiều giải pháp để ngăn chặn nạn đánh bắt, tận diệt chim trời.
Trước đó, sáng 14/9 Hạt Kiểm lâm Nghi Xuân, Hồng Lĩnh phối hợp các lực lượng chức năng tiến hành ra quân tháo dỡ, tiêu hủy hàng trăm chim cò giả và các phương tiện, dụng cụ bẫy bắt chim di cư tại xã Cổ Đạm.
Lực lượng chức năng cũng phá hủy rất nhiều lán trú ẩn, lùm cây do người dân cắm xuống lạch sông Động Kèn, đồng ruộng để phục vụ săn bắt chim trời.
Lực lượng chức năng đã thả 10 cá thể chim trời về với tự nhiên, đồng thời tiến hành tịch thu, tiêu hủy các mồi tạc, dụng cụ và giao trách nhiệm với các hộ dân có hành vi đánh bắt, tận diệt chim di cư.
Là địa phương có bờ biển dài cùng các cánh đồng rộng lớn, từ nhiều năm nay, Hà Tĩnh trở thành điểm dừng chân của nhiều loại chim tự nhiên di cư tránh mùa mưa bão. Đây cũng là thời điểm, người dân địa phương giăng bẫy săn bắt chim trời.
Để hạn chế, ngăn chặn tình trạng săn bắt chim trời, ngay từ đầu mùa mưa, tỉnh Hà Tĩnh đã tăng cường tuyên truyền, yêu cầu các hộ dân ký cam kết về việc không đánh bắt chim trời, thông tin cho người dân những quy định mới liên quan vấn đề này. Đây là việc làm thiết thực góp phần bảo vệ đa dạng sinh học, môi trường sinh thái, bảo vệ các loại chim di cư.
