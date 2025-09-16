Mới nhất
Người dân Hà Tĩnh giao nộp nhiều động vật quý hiếm

Thứ ba, 06:57 16/09/2025 | Xã hội
GĐXH - Vườn quốc gia Vũ Quang tiếp nhận nhiều cá thể động vật quý hiếm như trăn đất, cầy hương, rùa câm do người dân tự nguyện giao nộp.

Vườn Quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) vừa tiếp nhận 2 cá thể cầy hương, 2 cá thể trăn đất, 1 cá thể rùa câm đều thuộc nhóm IIB, do người dân giao nộp để thả về môi trường tự nhiên.

Trước đó, chiều 13/9, anh Nguyễn Tiến Cường (trú thôn Phú Tân, xã Kỳ Anh) trong lúc thu hoạch lúa phát hiện một con trăn lớn nằm trong ruộng nên bắt giữ.

Người dân Hà Tĩnh giao nộp nhiều động vật quý hiếm - Ảnh 1.

Gia đình anh Nguyễn Tiến Cường bàn giao cá thể trăn đất quý hiếm cho cơ quan chức năng.

Tìm hiểu biết được trăn đất thuộc nhóm IIB động vật rừng nguy cấp, quý hiếm cần được bảo vệ nên anh Cường thông báo cơ quan chức năng để bàn giao lại. Con trăn dài khoảng 1,5m, nặng 5kg, còn khỏe mạnh.

Ngày 15/9, Công an xã Kỳ Anh tiếp nhận một cá thể trăn đất, nặng khoảng 10kg do anh Trần Văn Hiệp (SN 1995, trú tại thôn Đồng Trụ Tây). Cá thể trăn đất này được anh Hiệp phát hiện trong quá trình làm vườn. 

Người dân Hà Tĩnh giao nộp nhiều động vật quý hiếm - Ảnh 2.

Anh Hiệp bàn giao cá thể trăn đất 10kg cho cơ quan chức năng.

Sau đó, Hạt Kiểm lâm Kỳ Anh phối hợp với chính quyền xã Kỳ Anh và gia đình anh Hiệp tổ chức bàn giao cá thể trăn đất cho Vườn Quốc gia Vũ Quang.

Trăn đất có tên khoa học là Python molurus, được xếp vào nhóm động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm, thuộc nhóm IIB.

Sáng cùng ngày, Hạt Kiểm lâm Kỳ Anh phối hợp với chính quyền xã Kỳ Văn và gia đình ông Đặng Văn Lãnh (trú thôn Đại Đồng, xã Kỳ Văn) tổ chức bàn giao 2 cá thể cầy hương, 1 cá thể rùa câm cho Vườn Quốc gia Vũ Quang.

Được biết, 2 cá thể cầy hương nặng 3kg, cá thể rùa câm nặng 0,5kg được ông Lãnh phát hiện trong quá trình khai thác keo tràm trên địa bàn.

Người dân Hà Tĩnh giao nộp nhiều động vật quý hiếm - Ảnh 3.

Từ đầu năm đến nay, Vườn quốc gia Vũ Quang tiếp nhận gần 150 cá thể động vật hoang dã do người dân giao nộp.

Những cá thể động vật hoang dã quý hiếm nói trên sẽ được Vườn quốc gia Vũ Quang tiếp nhận, chăm sóc, theo dõi, hồi phục sức khỏe trước khi thả về môi trường tự nhiên.

Theo thống kê, từ đầu năm đến nay, Vườn quốc gia Vũ Quang đã tiếp nhận gần 150 cá thể động vật hoang dã, trong đó có nhiều loài nguy cấp, quý hiếm cần được ưu tiên bảo tồn.

Người dân TP Huế liên tục giao nộp động vật quý hiếm thả về tự nhiênNgười dân TP Huế liên tục giao nộp động vật quý hiếm thả về tự nhiên

GĐXH - Nhiều người dân ở TP Huế liên tiếp phát hiện động vật quý hiếm sau đó tiến hành giao nộp cho kiểm lâm để thả về tự nhiên.

Nguyễn Sơn
Top con giáp may mắn từ trong trứng, cả đời gặp dữ hóa lành

Top con giáp may mắn từ trong trứng, cả đời gặp dữ hóa lành

Đời sống - 29 phút trước

GĐXH - Trong 12 con giáp, có những tuổi dường như sinh ra đã mang sẵn phúc khí, được quý nhân phù trợ, dù gặp khó khăn cũng dễ dàng vượt qua.

Ninh Bình: Khai thác cát trái phép, một cá nhân bị phạt 175 triệu đồng

Ninh Bình: Khai thác cát trái phép, một cá nhân bị phạt 175 triệu đồng

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Ninh Bình vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi “Khai thác cát lòng sông mà không có giấy phép khai thác khoáng sản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền”.

Thực trạng nhức nhối ở làng nghề Tống Xá (Ninh Bình): Một nạn nhân không qua khỏi, công an vào cuộc

Thực trạng nhức nhối ở làng nghề Tống Xá (Ninh Bình): Một nạn nhân không qua khỏi, công an vào cuộc

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Thực trạng nhức nhối ở làng nghề Tống Xá, xã Ý Yên, tỉnh Ninh Bình đã được chính quyền địa phương giao cơ quan công an kiểm tra, xử lý sau phản ánh của Gia đình và Xã hội. Nạn nhân trong vụ việc sau nhiều ngày điều trị đã không qua khỏi.

Mua bán vàng phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Mua bán vàng phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 278/NQ-CP, yêu cầu quy định rõ thu nhập từ hoạt động giao dịch mua bán vàng thuộc diện chịu thuế, nhằm nâng cao tính minh bạch của thị trường và hạn chế đầu cơ.

Không khí lạnh sắp tràn xuống, khi nào miền Bắc rét đậm, rét hại?

Không khí lạnh sắp tràn xuống, khi nào miền Bắc rét đậm, rét hại?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, ngay từ cuối tháng 9 đến đầu tháng 10 sẽ có những đợt không khí lạnh yếu tác động đến khu vực Bắc Bộ. Từ tháng 12, có thể xuất hiện những đợt không khí lạnh mạnh gây rét đậm, rét hại tại khu vực Bắc Bộ.

Hà Nội yêu cầu làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm vụ cháy nhà xưởng trên đất nông nghiệp khiến 4 người tử vong

Hà Nội yêu cầu làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm vụ cháy nhà xưởng trên đất nông nghiệp khiến 4 người tử vong

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - UBND TP Hà Nội đã có chỉ đạo khẩn, yêu cầu điều tra nguyên nhân, làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân và xử lý theo quy định liên quan đến vụ cháy xưởng cơ khí xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp ở xã Thường Tín khiến 4 người tử vong.

Cận cảnh hiện trường vụ cháy nhà xưởng trên đất nông nghiệp khiến 4 người tử vong ở Hà Nội

Cận cảnh hiện trường vụ cháy nhà xưởng trên đất nông nghiệp khiến 4 người tử vong ở Hà Nội

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Rạng sáng 16/9, tại xã Thường Tín (TP Hà Nội) đã xảy ra một vụ cháy để lại hậu quả nghiêm trọng khiến 4 người trong một gia đình tử vong. Ngôi nhà bị cháy được dựng bằng khung thép, lợp mái tôn... là công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp.

Truy nã 'hot girl' Ly Meo vì liên quan đường dây ma túy xuyên quốc gia

Truy nã 'hot girl' Ly Meo vì liên quan đường dây ma túy xuyên quốc gia

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết, đã ra quyết định truy nã đối với Lê Phạm Hiểu Ly (hay Ly Meo) để điều tra, làm rõ hành vi không tố giác tội phạm liên quan băng nhóm giang hồ cộm cán vận chuyển ma túy từ Tam Giác Vàng.

Video: Kinh hoàng cơn lũ ống cuồn cuộn ở Khánh Hòa

Video: Kinh hoàng cơn lũ ống cuồn cuộn ở Khánh Hòa

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Dòng lũ ống cuồn cuộn sau cơn mưa lớn chiều 15/9 đã tàn phá nhiều diện tích hoa màu ở Khánh Hòa. Nhiều hộ gia đình chỉ kịp di dời một số tài sản khỏi khu vực thấp trũng.

Cố ý lái xe bồn kéo lê nữ sinh đến tử vong tài xế đối mặt mức án nào?

Cố ý lái xe bồn kéo lê nữ sinh đến tử vong tài xế đối mặt mức án nào?

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Luật sư Nguyễn Anh Thơm (Trưởng Văn phòng luật sư Nguyễn Anh (Hà Nội) cho rằng hành vi cố ý lái xe bồn kéo lê nữ sinh của Đinh Văn Long thể hiện sự tàn nhẫn, vô cảm, khó chấp nhận. Mức hình phạt cao nhất tài xế có thể đối diện là tử hình.

