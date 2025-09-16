Người dân Hà Tĩnh giao nộp nhiều động vật quý hiếm
GĐXH - Vườn quốc gia Vũ Quang tiếp nhận nhiều cá thể động vật quý hiếm như trăn đất, cầy hương, rùa câm do người dân tự nguyện giao nộp.
Vườn Quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) vừa tiếp nhận 2 cá thể cầy hương, 2 cá thể trăn đất, 1 cá thể rùa câm đều thuộc nhóm IIB, do người dân giao nộp để thả về môi trường tự nhiên.
Trước đó, chiều 13/9, anh Nguyễn Tiến Cường (trú thôn Phú Tân, xã Kỳ Anh) trong lúc thu hoạch lúa phát hiện một con trăn lớn nằm trong ruộng nên bắt giữ.
Tìm hiểu biết được trăn đất thuộc nhóm IIB động vật rừng nguy cấp, quý hiếm cần được bảo vệ nên anh Cường thông báo cơ quan chức năng để bàn giao lại. Con trăn dài khoảng 1,5m, nặng 5kg, còn khỏe mạnh.
Ngày 15/9, Công an xã Kỳ Anh tiếp nhận một cá thể trăn đất, nặng khoảng 10kg do anh Trần Văn Hiệp (SN 1995, trú tại thôn Đồng Trụ Tây). Cá thể trăn đất này được anh Hiệp phát hiện trong quá trình làm vườn.
Sau đó, Hạt Kiểm lâm Kỳ Anh phối hợp với chính quyền xã Kỳ Anh và gia đình anh Hiệp tổ chức bàn giao cá thể trăn đất cho Vườn Quốc gia Vũ Quang.
Trăn đất có tên khoa học là Python molurus, được xếp vào nhóm động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm, thuộc nhóm IIB.
Sáng cùng ngày, Hạt Kiểm lâm Kỳ Anh phối hợp với chính quyền xã Kỳ Văn và gia đình ông Đặng Văn Lãnh (trú thôn Đại Đồng, xã Kỳ Văn) tổ chức bàn giao 2 cá thể cầy hương, 1 cá thể rùa câm cho Vườn Quốc gia Vũ Quang.
Được biết, 2 cá thể cầy hương nặng 3kg, cá thể rùa câm nặng 0,5kg được ông Lãnh phát hiện trong quá trình khai thác keo tràm trên địa bàn.
Những cá thể động vật hoang dã quý hiếm nói trên sẽ được Vườn quốc gia Vũ Quang tiếp nhận, chăm sóc, theo dõi, hồi phục sức khỏe trước khi thả về môi trường tự nhiên.
Theo thống kê, từ đầu năm đến nay, Vườn quốc gia Vũ Quang đã tiếp nhận gần 150 cá thể động vật hoang dã, trong đó có nhiều loài nguy cấp, quý hiếm cần được ưu tiên bảo tồn.
