Tin sáng 8/1: Chương trình đặc biệt nào sẽ thay thế Táo Quân vào Giao thừa Tết Bính Ngọ?; Công an khuyến cáo về cuộc gọi "nhá máy" từ các đầu số 022, 024, 028

Chương trình đặc biệt nào sẽ thay thế Táo Quân vào Giao thừa Tết Bính Ngọ?

Ảnh: VTV





Chương trình Gặp nhau cuối năm vẫn được khán giả gọi với cái tên thân thuộc là Táo quân, là chương trình thường niên, được VTV thực hiện vào mỗi dịp Tết Nguyên đán, là nơi để khán giả nhìn lại các sự kiện, những điều đã trải qua trong một năm và hướng đến một năm mới với nhiều mong đợi và háo hức. Năm nay, sau 22 năm gắn bó với khán giả, Táo quân sẽ tạm nghỉ.

Theo VTV, thay vào khung giờ đặc biệt và quen thuộc hàng năm trong đêm Giao thừa, trong thời điểm chuyển giao sang năm mới Bính Ngọ 2026, khán giả của VTV sẽ được thưởng thức một chương trình mới. Ban Văn hóa - Giải trí của VTV hiện đang thực hiện một chương trình đặc biệt cho đêm 29 Tết với format hiện đại, trẻ trung. Chương trình kết hợp các yếu tố nội dung hài kịch thú vị.

Theo chia sẻ từ đại diện của Ban Văn hóa - Giải trí, chương trình mới có tên dự kiến là "Quảng trường mùa xuân". Chương trình sẽ là không gian nghệ thuật vừa ấm áp tình thân vừa nhộn nhịp đông vui với sự tham gia của nhiều nghệ sỹ, diễn viên nổi tiếng được khán giả yêu mến.

Bên cạnh chương trình đặc biệt "Quảng trường mùa xuân", trong Tết Nguyên đán Bính Ngọ, như mọi năm, VTV luôn chuẩn bị rất nhiều chương trình đặc sắc gửi đến khán giả - những chương trình đầy ắp không khí mùa Xuân, ấm áp, để chúng ta cùng bước vào một năm mới tràn ngập hứng khởi.

Công an liên tiếp khuyến cáo về cuộc gọi "nhá máy" từ các đầu số 022, 024, 028

Thời gian gần đây, nhiều người dân trên cả nước phản ánh tình trạng liên tục nhận được các cuộc gọi "nhá máy" từ những đầu số cố định như 022, 024, 028. Các cuộc gọi này thường chỉ kéo dài vài giây rồi tắt máy, để lại cuộc gọi nhỡ khiến người dùng tò mò, hoang mang và có xu hướng gọi lại. Theo cơ quan công an, đây có thể là thủ đoạn mở đầu cho các hành vi lừa đảo và khai thác dữ liệu cá nhân.

Trên Người đưa tin, theo thông tin từ Công an tỉnh Bình Phước, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã ghi nhận tình trạng các đối tượng sử dụng hệ thống gọi tự động để "nhá máy" vào số điện thoại của người dân. Mỗi cuộc gọi chỉ kéo dài khoảng 2–3 giây rồi ngắt kết nối, nhưng có thể lặp lại nhiều lần trong ngày, gây phiền nhiễu và tâm lý bất an cho người nhận.

Không chỉ riêng Bình Phước, thời gian vừa qua, hàng loạt cơ quan công an tại nhiều địa phương khác cũng đã liên tiếp phát đi cảnh báo về thủ đoạn tương tự. Trong đó, Công an tỉnh Hưng Yên, Công an tỉnh Ninh Bình, cùng lực lượng chức năng tại Hà Nội, TP.HCM và một số tỉnh, thành khác đều ghi nhận tình trạng gia tăng các cuộc gọi "nhá máy" từ đầu số lạ trong thời gian gần đây. Các địa phương nhận định, đây là thủ đoạn phổ biến nhằm phục vụ các hành vi lừa đảo trên không gian mạng.

Theo phân tích của lực lượng an ninh mạng, các cuộc gọi "nhá máy" không nhằm trao đổi thông tin ngay lập tức mà chủ yếu để xác thực dữ liệu người dùng. Khi người dân nghe máy, phản hồi hoặc gọi lại, các đối tượng có thể xác định số điện thoại còn hoạt động, từ đó đưa vào danh sách phân loại để tiếp tục khai thác, mua bán dữ liệu hoặc xây dựng các kịch bản lừa đảo tiếp theo.

Sau bước "nhá máy", các đối tượng lừa đảo có thể triển khai nhiều thủ đoạn nhằm chiếm đoạt tài sản. Phổ biến là giả danh nhân viên ngân hàng, nhà mạng hoặc cơ quan chức năng để gọi điện yêu cầu người dân cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP, số tài khoản hoặc cài đặt các ứng dụng giả mạo. Khi nạn nhân làm theo hướng dẫn, kẻ gian có thể chiếm quyền kiểm soát tài khoản ngân hàng, ví điện tử và thực hiện các giao dịch rút tiền trái phép. Thực tế đã ghi nhận nhiều trường hợp người dân bị trừ tiền trong tài khoản sau khi nghe máy, gọi lại hoặc làm theo hướng dẫn từ các cuộc gọi giả mạo.

Cơ quan chức năng cũng cảnh báo, việc phản hồi các cuộc gọi "nhá máy" có thể khiến số điện thoại bị đưa vào danh sách dữ liệu bị mua bán trái phép. Từ đó, nạn nhân trở thành mục tiêu của hàng loạt cuộc gọi lừa đảo khác với mức độ tinh vi ngày càng cao, đặc biệt nhắm tới người cao tuổi, nội trợ hoặc người ít tiếp cận công nghệ. Một số hệ thống gọi tự động còn có khả năng ghi nhận phản ứng, phân tích giọng nói để phục vụ các kịch bản giả danh sau này.

Trước thực trạng trên, công an các địa phương khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác với các cuộc gọi lạ, đặc biệt là những cuộc gọi chỉ "nhá máy" trong vài giây hoặc có dấu "+" ở đầu số. Khi nhận được các cuộc gọi như vậy, người dân tuyệt đối không gọi lại, không nhắn tin phản hồi và không cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào qua điện thoại.

Trong trường hợp bị làm phiền nhiều lần, người dùng nên chủ động chặn số và phản ánh tới nhà mạng để được hỗ trợ. Hiện nay, người dân có thể gửi phản ánh về tin nhắn, cuộc gọi rác tới tổng đài 5656 hoặc thông qua các kênh chính thức của nhà mạng viễn thông.

Cơ quan công an cũng nhấn mạnh, người dân không nên tin tưởng các cuộc gọi tự xưng là công an, viện kiểm sát, tòa án, cơ quan thuế, ngân hàng hay nhà mạng để yêu cầu cung cấp thông tin, chuyển tiền hoặc cài đặt ứng dụng. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, xử lý kịp thời, đồng thời chia sẻ thông tin cảnh báo tới người thân, bạn bè nhằm hạn chế rủi ro lừa đảo.

Hà Nội rét nhất từ đầu mùa đông và dự báo thời tiết 10 ngày tới

Miền Bắc đón đợt rét đậm, rét hại trong những ngày đầu năm 2026.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, không khí lạnh cường độ mạnh sau khi tác động đến Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ sẽ lan rộng, ảnh hưởng tới Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ. Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào; nhiệt độ giảm 4-7°C.

Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Nghệ An đến TP Đà Nẵng trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến 8-11°C, vùng núi và trung du Bắc Bộ 6-9°C, vùng núi cao có nơi dưới 3°C. Nghệ An và Hà Tĩnh phổ 11-13°C; Quảng Trị đến TP Đà Nẵng 15-18°C. Vùng núi Bắc Bộ đề phòng hiện tượng băng giá và sương muối.

Thời tiết Hà Nội cũng rét đậm trong đợt không khí lạnh tăng cường này. Đây là đợt rét mạnh nhất từ đầu mùa đông, nhiệt độ thấp nhất ở Hà Nội dao động 8-11°C, trời rét buốt đặc biệt về đêm và sáng sớm.

Theo bảng cập nhật thời tiết và nhiệt độ 10 ngày tới tại trung tâm TP Hà Nội, ngày 8/1, khu vực này tiếp tục rét sâu về đêm với nhiệt độ thấp nhất 11°C, ban ngày nhiệt độ tăng lên cao nhất 20°C, trời ít mây, không mưa.

Trạng thái rét khô, rét sâu về đêm tiếp tục duy trì trong các ngày từ 9-11/1 tại trung tâm Hà Nội với nhiệt độ thấp nhất dao động 10-11°C, ban ngày nắng hanh, không mưa, nhiệt độ cao nhất 22-23°C.

Trong hai ngày 12-13/1, thời tiết khu vực này ít mây, không mưa, nhiệt độ cao nhất không có nhiều biến động, phổ biến 23°C, thấp nhất 13-14°C khiến biên độ nhiệt giữa ngày và đêm tương đối lớn, khoảng 9-10°C.

Sang ngày 14/1, trung tâm TP Hà Nội tiếp tục trạng thái rét khô, ban ngày ấm áp với nhiệt độ cao nhất duy trì mức 23°C, ban đêm rét hơn, nhiệt độ giảm còn 12°C.

Ngày 15-16/11, nhiệt độ ban ngày ở khu vực này tăng nhẹ lên cao nhất 24°C, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-15°C.

Mức lương tối thiểu vùng 2026 tăng bao nhiêu phần trăm?

Nghị định số 293/2025 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, có hiệu lực từ ngày 1/1/2026 (thay thế Nghị định số 74/2024).

Theo đó, mức lương tối thiểu vùng 2026 tại 4 vùng tăng từ 250.000 đồng - 350.000 đồng/tháng (tương ứng tỷ lệ bình quân 7,2%) so với mức lương tối thiểu được áp dụng trước đó.

Mức lương tối thiểu theo giờ cũng được nâng tương ứng với bình quân đạt khoảng 7,2% so với quy định cũ.

Cụ thể, vùng I tăng từ 23.800 đồng/giờ lên 25.500 đồng/giờ, vùng II từ 21.200 đồng/giờ lên 22.700 đồng/giờ, vùng III từ 18.600 đồng/giờ lên 20.000 đồng/giờ, vùng IV từ 16.600 đồng/giờ lên 17.800 đồng/giờ.

Việc áp dụng mức lương tối thiểu vùng 2026 được xác định theo địa bàn hoạt động của người sử dụng lao động. Doanh nghiệp hoạt động ở địa bàn nào thì áp dụng mức lương tối thiểu vùng tương ứng. Nếu doanh nghiệp có chi nhánh tại nhiều địa bàn có mức lương khác nhau, mỗi chi nhánh áp dụng theo vùng nơi đặt trụ sở.

Trường hợp khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao hoặc khu công nghệ số tập trung nằm trên các địa bàn có mức lương khác nhau thì áp dụng mức lương tối thiểu cao nhất. Với địa bàn thay đổi tên, chia tách hoặc thành lập mới, sẽ tạm thời áp dụng mức lương của vùng trước khi thay đổi cho đến khi có quy định mới của Chính phủ.

Nghị định quy mức lương tối thiểu tháng là mức thấp nhất để thỏa thuận và trả lương cho người lao động hưởng lương theo tháng, đảm bảo người làm đủ thời giờ và hoàn thành công việc không được nhận thấp hơn mức này.

Mức lương tối thiểu giờ là cơ sở để thỏa thuận và trả lương với người lao động hưởng lương theo giờ, tương ứng với thời gian làm việc và định mức lao động đã thỏa thuận.

Đối với người nhận lương theo tuần, ngày, sản phẩm hoặc khoán, mức lương quy đổi theo tháng hoặc theo giờ không được thấp hơn mức tối thiểu vùng. Việc quy đổi được thực hiện theo thời giờ làm việc bình thường: mức lương tháng bằng lương tuần nhân 52 chia 12, hoặc lương ngày nhân số ngày làm việc trong tháng; mức lương giờ tính từ lương ngày, tuần chia cho số giờ làm việc tương ứng.

Phát hiện hai mẹ con loài sơn dương đang thảnh thơi đi dạo trong rừng

Sơn dương, loài động vật hoang dã quý hiếm xuất hiện trong rừng tại xã Đồng Thái, tỉnh Ninh Bình. (Ảnh: CEREC cung cấp).

Sau một thời gian dài triển khai điều tra đa dạng sinh học tại khu vực rừng phòng hộ thuộc xã Đồng Thái, tỉnh Ninh Bình, các chuyên gia đã thu được nhiều kết quả tích cực.

Thông qua thiết bị bay không người lái (drone) tầm nhiệt và bẫy ảnh, các nhà khoa học đã ghi lại những hình ảnh quý giá về loài sơn dương và voọc mông trắng. Đặc biệt, sự xuất hiện của mẹ con sơn dương đã khẳng định sự sinh tồn và phát triển của loài thú quý hiếm này tại đây.

Theo đại diện Trung tâm Tài nguyên môi trường và Biến đổi khí hậu (CEREC) cho biết, quá trình khảo sát bằng tàu bay tầm nhiệt đã phát hiện cá thể sơn dương mẹ đang đi cùng với con non. Đây là bằng chứng xác nhận sự sinh sản và phát triển tự nhiên của loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng này ngay trong khu rừng.

Để củng cố thêm dữ liệu, các nhà khoa học đã đặt bẫy ảnh dưới mặt đất trong nhiều tháng. Anh Nguyễn Thanh Phương, nhà sinh học trực tiếp thực hiện khảo sát, cho biết kết quả thu được rất khả quan với 12 loài thú và 15 loài chim được ghi nhận.

"Hình ảnh loài sơn dương xuất hiện lặp đi lặp lại nhiều lần tại hai trạm bẫy ảnh khác nhau. Điều này minh chứng rằng phát hiện drone tầm nhiệt trước đó là hoàn toàn chính xác và khu rừng này thực sự là môi trường sống ổn định của chúng", anh Phương khẳng định.

Sơn dương là loài động vật quý hiếm có tên trong Sách đỏ Việt Nam, được xếp vào nhóm có nguy cơ bị tuyệt chủng.

Tại Việt Nam, số lượng loài này đang suy giảm nghiêm trọng do tình trạng săn bắn trái phép và môi trường sống bị thu hẹp, chia cắt. Việc tìm thấy quần thể có khả năng sinh sản tại khu rừng phòng hộ xã Đồng Thái, tỉnh Ninh Bình là một tín hiệu cực kỳ đáng mừng cho công tác bảo tồn.

Dựa trên những phát hiện quan trọng về các loài quý hiếm như: Voọc mông trắng và sơn dương, các chuyên gia của CEREC nhận định khu vực rừng Đồng Thái (Ninh Bình) có giá trị đa dạng sinh học đặc biệt cao. Các nhà khoa học đề nghị tỉnh Ninh Bình cần sớm xem xét, thành lập Khu bảo tồn loài và sinh vật cảnh tại đây.

Được biết, sơn dương (tên khoa học là Capricornis maritimus) là loài thú cỡ lớn, con trưởng thành nặng hơn 150 kg, toàn thân phủ lông dày, sừng ngắn (10–15 cm) cong về phía sau, đuôi rất ngắn, là loài thú thuộc họ chân rỗng, sống chủ yếu ở các vùng núi đá vôi cao.