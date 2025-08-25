Bão số 5 giật cấp 13 quần thảo Nghệ An – Hà Tĩnh, nhiều nơi tiếp tục mưa trắng trời

Tin bão mới nhất – cơn bão số 5

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, lúc 16h ngày 25/8, bão số 5 ở trên đất liền khu vực Nghệ An - Hà Tĩnh.

Sức gió mạnh nhất vùng tâm bão mạnh cấp 11 (103-117km/h), giật cấp 13.

Dự báo: Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 10-15km/h.

Ông Nguyễn Văn Hưởng (Trưởng phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia) cho biết, sau một thời gian dài di chuyển ngoài khơi, bão đã đi vào đất liền các tỉnh phía Nam Nghệ An và Hà Tĩnh. Hiện bão đang đi sâu vào trong đất liền Nghệ An và trong tối, đêm nay sẽ tiếp tục dịch chuyển sang khu vực Thượng Lào và suy yếu dần.

Như vậy, tác động trực tiếp của gió bão sẽ giảm, tuy nhiên do ảnh hưởng của hoàn lưu bão kết hợp với dải hội tụ sau bão, mưa lớn vẫn còn kéo dài. Trong tối và đêm nay đến sáng ngày mai (26/8), khu vực đồng bằng Bắc Bộ, từ phía Nam Phú Thọ, Lào Cai cho đến Bắc Trung Bộ – đặc biệt là từ Thanh Hóa đến Quảng Trị tiếp tục có mưa to.

Trọng tâm mưa lớn tập trung ở Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, với lượng mưa đêm nay và sáng mai phổ biến 100–200mm, có nơi lên tới 400mm. Tính cả lượng mưa từ đêm qua đến nay (200–300mm tại nhiều nơi từ Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế đến Quảng Trị), cộng thêm 100–200mm nữa, tổng lượng mưa có thể đạt 300–400mm.

Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất từ Thanh Hóa đến Quảng Trị trong đêm nay và ngày mai, đồng thời nguy cơ ngập úng diện rộng ở vùng ven biển.

Do có mưa lớn ảnh hưởng của bão số 5, nguy cơ lũ quét xảy ra ở nhiều nơi Nghệ An. Ảnh: Vũ Đồng

Bão số 5 giật bung trần Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

Theo ghi nhận của PV Báo Sức khỏe & Đời sống, nằm trong vùng gió mạnh, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An (phường Vinh Hưng) bị bão quật tung nhiều cửa và thổi bay trần nhựa meca. Các tấm trần rơi vương vãi, phủ trắng nền đất trong khuôn viên bệnh viện.

Nhiều địa phương ở Nghệ An xuất hiện mưa rất to kèm gió giật mạnh. Tại khu vực trung tâm tỉnh, đặc biệt trên các tuyến đường thuộc phường Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Phú… hàng loạt cây xanh bị quật ngã, nhiều cành gãy rơi chắn ngang lòng đường, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Trong điều kiện mưa to gió lớn, lực lượng chức năng vẫn túc trực, kịp thời triển khai cắt dọn, thu gom cành cây ngã đổ để đảm bảo an toàn và thông suốt giao thông.

Tại xã Cổ Đạm (tỉnh Hà Tĩnh), mưa lớn kèm gió giật mạnh đã làm nhiều biển quảng cáo, mái tôn bị hất tung, rơi xuống đường. Người dân buộc phải tìm nơi trú ẩn an toàn trong các ngôi nhà cao tầng, kiên cố.

Thông tin từ Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị cho hay, toàn tỉnh có 4 người bị thương, 2.108 ha lúa bị ngập úng, ngã đổ, riêng xã Tuyên Bình có 7ha nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại. Một số tuyến giao thông nông thôn bị hư hỏng như tại xã Đồng Lê sạt lở đoạn dài 20m, sâu 3m, xã Thượng Trạch có nhiều điểm sạt lở và ngập tràn, đường vào các bản bị chia cắt.

Đến chiều ngày 25/8, nhiều xã miền núi như: Tuyên Bình, Tuyên Hóa, Thượng Trạch, Dân Hóa… nhiều điểm ngầm, cầu tràn bị ngập, giao thông bị chia cắt. Riêng xã Tuyên Bình có 178 hộ với 608 nhân khẩu đang bị cô lập.

Theo Ban chỉ huy, hiện nay mực nước trên lưu vực sông Gianh đang lên. Từ chiều tối nay (25/8) đến ngày 26/8, trên sông Gianh xuất hiện 1 đợt lũ. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ có khả năng lên mức báo động 2 đến báo động 3. Các sông khác ở báo động 1. Ngoài ra, nguy cơ cao xảy ra ngâp lụt vùng trũng thấp ven sông, khu vực tập trung dân cư tại vùng hạ lưu các sông. Ngập lụt cục bộ các cầu tràn trên một số tuyến giao thông ở khu vực miền núi…

Bão số 5 giật bung trần Bệnh viện Ung bướu Nghệ An. Ảnh: Hoàng Trinh

Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo các địa phương ứng phó với mưa lớn sau bão

Chiều tối 25/8, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có công văn gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: trung du và đồng bằng Bắc Bộ, Sơn La, Lào Cai về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, từ chiều tối 25/8 đến sáng 27/8, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, Sơn La, Lào Cai có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300mm; cảnh báo nguy cơ gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; khả năng xuất hiện lũ, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư tại công văn số 70-CV-TW ngày 23/8/2025 và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, để chủ động ứng phó với mưa lớn, nguy cơ xảy ra lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo về mưa lớn, nguy cơ lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất và thông tin kịp thời, đầy đủ cho các cấp chính quyền cơ sở và người dân để chủ động phòng tránh.

Triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ xảy ra lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất. Tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hỗ trợ, hướng dẫn bảo đảm giao thông an toàn cho người và phương tiện, nhất là tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở.

Sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu; khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn. Trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Môi trường (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai).

Tin bão mới nhất: Bão số 5 mạnh cấp 14 - 15, áp sát đất liền Trung Bộ GĐXH - Theo chuyên gia khí tượng, trong 1 – 3 giờ tới, bão số 5 sẽ đi vào khu vực giáp ranh giữa Nam Nghệ An và Bắc Hà Tĩnh với cường độ mạnh cấp 11 – 12, giật cấp 14 – 15.