Thời tiết Hà Nội hôm nay: Bão số 5 cường độ mạnh giật cấp 16, áp sát đất liền, Thủ đô có bị ảnh hưởng?
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, Thủ đô Hà Nội trời nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Tin bão mới nhất – cơn bão số 5
Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, hồi 9 giờ ngày 25/8, vị trí tâm bão số 5 cách Nghệ An khoảng 140km về phía Đông Đông Nam, cách Hà Tĩnh khoảng 120km về phía Đông, cách Bắc Quảng Trị khoảng 140km về phía Đông Đông Bắc.
Sức gió mạnh nhất tâm bão mạnh cấp 13-14 (134-166km/h), giật cấp 16.
Dự báo: Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15km/h.
Ở trạm Bạch Long Vỹ đã có gió mạnh cấp 6, giật cấp 9; ở trạm Cô Tô đã có gió giật cấp 8; ở trạm Phú Quý đã có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7; ở trạm Hoành Sơn và Cồn Cỏ đã có gió giật cấp 8; ở trạm Trường Sa đã có gió giật cấp 7; ở trạm Lý Sơn đã có gió giật cấp 6.
Thời tiết Hà Nội có bị ảnh hưởng khi bão số 5 đổ bộ?
Theo cơ quan khí tượng, đêm qua và sáng nay (25/8), khu vực Bắc Bộ trong đó có Thủ đô Hà Nội và Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.
Riêng khu vực từ Hà Tĩnh đến Bắc Quảng Trị và phía Tây của Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 24/8 đến 08 giờ ngày 25/8 có nơi trên 100mm như: trạm Kỳ Lâm (Hà Tĩnh) 226.2mm, trạm Hồ Sông Thai (Quảng Trị) 216.6mm, trạm đập thủy điện Sê San 3 (Gia Lai) 126.6mm, trạm Vân Tường (Hưng Yên) 107.2mm, trạm Đăk Rơ Wa (Quảng Ngãi) 100.2mm,…
Từ sáng 25/8 đến ngày 26/8, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ trong đó có Hà Nội, Sơn La, Lào Cai, Nam Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 100-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm.
Khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-400mm, cục bộ có nơi trên 600mm.
Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>200mm/3h).
Ngoài ra: Ngoài ra, ngày và đêm 25/8, các nơi khác ở Bắc Bộ, TP Huế đến Quảng Ngãi có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 15-40mm, cục bộ có nơi trên 100mm.
Các tỉnh từ Gia Lai đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và dông với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 90mm (mưa tập trung vào chiều và tối).
Nguy cơ mưa cường suất lớn >70mm/3h.
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh.
Cảnh báo, do ảnh hưởng của mưa lớn, từ đêm 26/8, mưa lớn ở khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, Lào Cai, từ Thanh Hóa đến Quảng Trị giảm dần.
Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1, riêng khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị cấp 2.
Do tác động của mưa lớn nguy cơ ngập úng tại vùng trũng, thấp, đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên sông, suối nhỏ; sạt lở đất ở khu vực sườn dốc.
