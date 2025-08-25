Tin bão mới nhất: Bão số 5 tiến về đất liền Trung Bộ, nơi nào tâm điểm mưa to?
GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, bão số 5 gây mưa rất lớn cho khu vực từ Thanh Hóa đến phía Bắc của Quảng Trị. Lượng mưa đo được từ 200-400mm, cục bộ có nơi mưa vượt 700mm.
Tin bão mới nhất – cơn bão số 5
Theo Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia, sáng nay bão số 5 có cường độ cấp 14 (150-166km/h), giật cấp 17 cách Nghệ An khoảng 185km về phía Đông Đông Nam, cách Hà Tĩnh khoảng 165km về phía Đông, cách Bắc Quảng Trị khoảng 160km về phía Đông Đông Bắc.
Dự báo: Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15-20km/h.
Khoảng 16h chiều nay, tâm bão nằm trên đất liền từ Thanh Hóa đến Quảng Trị với cường độ cấp 11-12, giật cấp 14.
Từ nay đến 28/8, bão số 5 gây mưa rất lớn cho các khu vực từ Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị với lượng mưa phổ biến từ 200-400mm, cục bộ có nơi mưa to trên 700mm.
Cảnh báo mưa có cường suất lớn trên 200mm/3h liên tục nguy cơ gây ra ngập úng, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất rất cao.
Do ảnh hưởng của bão số 5, các khu vực khác như: Phía Nam Quảng Trị, Huế, phía Nam Phú Thọ, đồng bằng Bắc Bộ lượng mưa phổ biến từ 100-150mm, có nơi mưa vượt 250mm.
Do trời có mưa nên nhiệt độ phổ biến khu vực Bắc Bộ trong khoảng từ 27-31 độ.
Thời tiết hôm nay tại Nam Bộ tiếp tục có mưa dông, cục bộ có điểm mưa to. Nhiệt độ trưa nay tại các phường dao động trong khoảng từ 29-32 độ.
Thời tiết Hà Nội hôm nay
Theo dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió Bắc đến Đông Bắc cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 27-29 độ.
Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước
Dự báo thời tiết từ ngày 25/8 đến ngày 26/8:
- Tây Bắc Bộ: Có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.
- Đông Bắc Bộ, Huế và Đà Nẵng:
+ Từ ngày 25/8 đến ngày 26/8: Đồng bằng, trung du Bắc Bộ, Huế, Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to; các nơi khác có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.
- Khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị: Đêm 25/8 có mưa to đến rất to và dông. Ngày 26/8: có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông.
- Các khu vực khác: Có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ đêm 24/8 đến ngày 25/8 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Dự báo thời tiết từ đêm 26/8 đến ngày 3/9:
- Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An: Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm). Khoảng ngày 30/8-1/9, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to.
- Từ Hà Tĩnh đến Huế và duyên hải Nam Trung Bộ: Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối).
- Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Vạn người reo hò khi tên lửa, xe tăng hùng dũng tiến qua Quảng trường Ba ĐìnhThời sự - 2 giờ trước
Tối 24/8, hàng vạn người reo vang cổ vũ khi dàn xe tăng, tên lửa, UAV hùng dũng tiến qua Quảng trường Ba Đình trong buổi tổng hợp luyện lần 2.
Ứng phó khẩn cấp bão số 5: Ưu tiên hàng đầu bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dânThời sự - 11 giờ trước
Tinh thần 'chống bão như chống giặc' tiếp tục được phát huy, thể hiện quyết tâm cao của Chính phủ và các địa phương trong công tác ứng phó với bão số 5.
Quảng Ninh, Ninh Bình, Thanh Hóa, Hà Tĩnh khẩn trương ứng phó với bão số 5Thời sự - 17 giờ trước
Để ứng phó với bão số 5, tỉnh Quảng Ninh tạm ngừng cấp phép cho phương tiện thủy ra khơi trong khi Ninh Bình sẵn sàng sơ tán, di dời dân tại các khu vực không đảm bảo an toàn.
Tin sáng 24/8: Đặc điểm 'dị thường' của bão số 5; Công an Hà Nội thay đổi giờ, tuyến đường bị cấm để phục vụ buổi tổng hợp luyện lần 2Thời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Bão số 5 (Kajiki) di chuyển và tăng cấp nhanh, đi vào đất liền trong 48 giờ tới; Công an thành phố đã thông báo điều chỉnh thời gian phân luồng giao thông phục vụ cuộc tổng hợp luyện lần 2 diễu binh A80...
Ninh Bình: Thương tâm hai cháu nhỏ bị sóng biển cuốn ra xa dẫn đến đuối nướcThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Ba cháu nhỏ ở xã Hải Tiến, tỉnh Ninh Bình rủ nhau đi tắm biển, hai người bị sóng cuốn ra xa dẫn đến đuối nước thương tâm.
Hà Nội cấm đường từ 12 giờ 30 ngày 24-8 để phục vụ tổng hợp luyện A80 lần 2Thời sự - 1 ngày trước
Từ 12 giờ 30 ngày 24/8, Công an TP Hà Nội cấm triệt để tất cả các phương tiện trên nhiều tuyến phố để phục vụ tổng hợp luyện A80 lần 2.
Những mẫu súng trang bị cho các khối diễu binh Quân đội, Công anThời sự - 2 ngày trước
Các khối Quân đội, Công an tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh được trang bị dòng súng khác nhau.
Áp thấp nhiệt đới gần biển Đông, gió giật cấp 9 và khả năng mạnh thành bãoThời sự - 2 ngày trước
GĐXH - Theo cơ quan khí tượng, một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động gần biển Đông. Khả năng áp thấp nhiệt đới này sẽ mạnh lên thành bão.
Gỡ khó cho cụm công nghiệp tại Thanh HóaThời sự - 2 ngày trước
GĐXH - Một số chủ đầu tư và địa phương chưa thực hiện đầy đủ các thủ tục cần thiết, trong khi những quy định pháp luật phức tạp và thời gian giải quyết kéo dài đã ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án cụm công nghiệp.
Tin sáng 22/8: Hà Nội tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình; thời tiết ba miền đều đổ mưaXã hội - 3 ngày trước
GĐXH - Tối 21/8, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) diễn ra tổng hợp luyện lực lượng diễu binh, diễu hành A80; Miền Bắc có mưa lớn ở vùng núi. Các nơi khác ở Bắc Bộ đến Nam Bộ mưa giông. Riêng Trung Bộ có nắng nóng.
Tin bão mới nhất: Bão số 5 tiến về đất liền Trung Bộ, nơi nào tâm điểm mưa to?Thời sự
GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, bão số 5 gây mưa rất lớn cho khu vực từ Thanh Hóa đến phía Bắc của Quảng Trị. Lượng mưa đo được từ 200-400mm, cục bộ có nơi mưa vượt 700mm.