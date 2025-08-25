Tin bão mới nhất: Bão số 5 tiến về đất liền Trung Bộ, nơi nào tâm điểm mưa to?

Tin bão mới nhất – cơn bão số 5

Theo Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia, sáng nay bão số 5 có cường độ cấp 14 (150-166km/h), giật cấp 17 cách Nghệ An khoảng 185km về phía Đông Đông Nam, cách Hà Tĩnh khoảng 165km về phía Đông, cách Bắc Quảng Trị khoảng 160km về phía Đông Đông Bắc.

Dự báo: Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15-20km/h.

Khoảng 16h chiều nay, tâm bão nằm trên đất liền từ Thanh Hóa đến Quảng Trị với cường độ cấp 11-12, giật cấp 14.

Từ nay đến 28/8, bão số 5 gây mưa rất lớn cho các khu vực từ Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị với lượng mưa phổ biến từ 200-400mm, cục bộ có nơi mưa to trên 700mm.

Cảnh báo mưa có cường suất lớn trên 200mm/3h liên tục nguy cơ gây ra ngập úng, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất rất cao.

Do ảnh hưởng của bão số 5, các khu vực khác như: Phía Nam Quảng Trị, Huế, phía Nam Phú Thọ, đồng bằng Bắc Bộ lượng mưa phổ biến từ 100-150mm, có nơi mưa vượt 250mm.

Do trời có mưa nên nhiệt độ phổ biến khu vực Bắc Bộ trong khoảng từ 27-31 độ.

Thời tiết hôm nay tại Nam Bộ tiếp tục có mưa dông, cục bộ có điểm mưa to. Nhiệt độ trưa nay tại các phường dao động trong khoảng từ 29-32 độ.

Do ảnh hưởng của bão số 5, miền Trung có mưa rất to. Ảnh minh họa: TL

Thời tiết Hà Nội hôm nay

Theo dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió Bắc đến Đông Bắc cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 27-29 độ.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết từ ngày 25/8 đến ngày 26/8:

- Tây Bắc Bộ: Có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

- Đông Bắc Bộ, Huế và Đà Nẵng:

+ Từ ngày 25/8 đến ngày 26/8: Đồng bằng, trung du Bắc Bộ, Huế, Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to; các nơi khác có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

- Khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị: Đêm 25/8 có mưa to đến rất to và dông. Ngày 26/8: có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông.

- Các khu vực khác: Có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ đêm 24/8 đến ngày 25/8 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từ đêm 26/8 đến ngày 3/9:

- Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An: Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm). Khoảng ngày 30/8-1/9, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

- Từ Hà Tĩnh đến Huế và duyên hải Nam Trung Bộ: Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối).

- Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.