Tin bão mới nhất: Bão số 5 mạnh cấp 14 - 15, áp sát đất liền Trung Bộ

Tin bão mới nhất

Chia sẻ với báo chí, ông Nguyễn Văn Hưởng (Trưởng phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia) cho biết, vào lúc 15 giờ chiều ngày 25/8, tâm bão ở khoảng 18,4 độ Vĩ Bắc, 106,1 độ Kinh Đông.

"Theo dõi vệ tinh, radar và các trạm quan trắc tăng cường, chúng tôi nhận định tâm bão vẫn chưa hoàn toàn vào đất liền. Hiện mới có khoảng một phần ba nằm trên đất liền, còn lại hai phần ba vẫn ở trên biển.

Trong 1–3 giờ tới, bão sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, đi vào khu vực giáp ranh giữa Nam Nghệ An và Bắc Hà Tĩnh, với cường độ mạnh cấp 11–12, giật cấp 14–15. Sau đó, bão sẽ đi sang khu vực Trung và Thượng Lào, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới rồi thành vùng áp thấp và tan dần", ông Nguyễn Văn Hưởng thông tin.

Tin bão mới nhất: Bão số 5 tiến về đất liền Trung Bộ, nơi nào tâm điểm mưa to? GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, bão số 5 gây mưa rất lớn cho khu vực từ Thanh Hóa đến phía Bắc của Quảng Trị. Lượng mưa đo được từ 200-400mm, cục bộ có nơi mưa vượt 700mm.

Ông Nguyễn Văn Hưởng (Trưởng phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia) thông tin về cơn bão số 5.

Dự báo chiều và đêm nay, khu vực từ Nam Nghệ An đến Bắc Hà Tĩnh có gió mạnh cấp 11–12, giật cấp 14. Các vùng lân cận như Bắc Nghệ An, Thanh Hóa và phía Bắc Quảng Trị cũng có gió mạnh cấp 8–9, riêng gần tâm bão có thể đạt cấp 10–12, giật 14–15. Sóng biển cao từ 5–7 mét.

"Nguy cơ thiên tai lúc này rất lớn. Trước hết là gió bão mạnh, người dân khu vực Nam Nghệ An và Bắc Hà Tĩnh phải đặc biệt cảnh giác. Thứ hai là mưa lớn, dự báo từ chiều tối và đêm nay đến sáng mai, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa rất to, lượng mưa phổ biến 150–300 mm, có nơi trên 500mm. Điều này làm tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi phía Tây và ngập úng ở vùng trũng thấp", ông Nguyễn Văn Hưởng cho hay.

Với khu vực ven biển, khi tâm bão đi vào sẽ có khoảng lặng gió tạm thời. Nhưng bà con không được chủ quan, vì sau đó gió đổi chiều, cường độ còn mạnh hơn lúc bão bắt đầu đổ bộ. Người dân từ Nghệ An đến Hà Tĩnh, Thanh Hóa và phía Bắc Quảng Trị phải đặc biệt lưu ý hiện tượng đổi gió này.

Ngoài ra, do mưa lớn kéo dài, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi trung du của Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị là rất cao. Người dân cần hết sức cảnh giác, chủ động di dời, không nên qua suối, khe núi khi mưa to, đồng thời đề phòng tình trạng ngập úng tại vùng trũng thấp.

Những khu vực có mưa rất to do ảnh hưởng của bão số 5

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, ngày hôm nay (25/8), khu vực đồng bằng Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to; riêng khu vực từ Hà Tĩnh đến Bắc Quảng Trị có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 07 giờ đến 15 giờ ngày 25/8 có nơi trên 100mm như: trạm Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) 318.6mm, trạm Chợ Tràng (Nghệ An) 207.8mm, trạm Tân Lâm (Quảng Trị) 161.0mm, trạm Tân Hòa (Thái Bình) 133.6mm, trạm Trực Đạo (Nam Định) 114.2mm,...

Dự báo từ chiều tối 25/8 đến sáng 27/8, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, Sơn La, Lào Cai có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300mm.

Từ chiều tối 25/8 đến ngày 26/8, khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-350mm, cục bộ có nơi trên 600mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>200mm/3h).

Ngoài ra: Từ chiều tối 25/8 đến ngày 26/8, các nơi khác ở Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 15-40mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 90mm (mưa tập trung vào chiều và tối).

Nguy cơ mưa cường suất lớn >70mm/3h.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh.

Cơ quan khí tượng cảnh báo: Từ đêm 26/8, mưa lớn ở từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị giảm dần. Từ chiều 27/8 mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ giảm dần.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1, riêng khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Hà Tĩnh cấp 2.

Do tác động của mưa lớn nguy cơ ngập úng tại vùng trũng, thấp, đô thị, khu công nghiệp. Lũ quét trên sông, suối nhỏ; sạt lở đất ở khu vực sườn dốc.

Bão số 5 áp sát đất liền, sức gió giật cấp 16 gây sóng cao đến 8m GĐXH - Chỉ còn vài giờ nữa, bão số 5 (Kajiki) dự kiến sẽ đổ bộ vào đất liền các tỉnh từ Nam Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, với trọng tâm là tỉnh Nghệ An. Cơn bão đang di chuyển rất nhanh và giữ cường độ cực mạnh, đe dọa gây ra gió bão tàn phá và một đợt mưa lũ lịch sử cho khu vực Bắc Trung Bộ.

Thời tiết Hà Nội hôm nay: Bão số 5 cường độ mạnh giật cấp 16, áp sát đất liền, Thủ đô có bị ảnh hưởng? GĐXH - Theo dự báo thời tiết, Thủ đô Hà Nội trời nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.



