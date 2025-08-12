Mới nhất
Hai món canh giúp 'thải độc phổi', ngọt thơm, thanh mát, dễ làm trong mùa hè này

Thứ ba, 12:01 12/08/2025 | Ăn
GĐXH - Trong thời đại mà chất lượng không khí ngày càng bị đe dọa bởi khói bụi, ô nhiễm, thậm chí cả khói dầu trong bếp – lá phổi của chúng ta cần được bảo vệ hơn bao giờ hết.

Thật bất ngờ khi những món ăn dân dã như canh bầu nấu tôm, canh rau má nấu nghêu lại chính là những “vị cứu tinh” âm thầm bảo vệ hệ hô hấp mỗi ngày.

Canh bầu nấu tôm – món ăn thanh nhiệt, hỗ trợ 'thải độc phổi'

Bầu là loại quả có tính mát, giúp thanh nhiệt, giải độc. Khi kết hợp với tôm – một loại hải sản chứa nhiều kẽm và selenium – món canh bầu nấu tôm không chỉ ngon miệng mà còn giúp làm dịu đường hô hấp, giảm viêm, hỗ trợ phổi hoạt động hiệu quả hơn. Đây là món ăn lý tưởng trong những ngày nóng, khi cơ thể dễ bị mất nước và phổi cần được “giải nhiệt”.

Tùy theo khẩu vị mà mỗi người, mỗi vùng miền băm hoặc nạo bầu nấu cùng tôm nõn hoặc giã đầu râu tôm, tép nấu riêu đều ngọt thơm.

Hai món canh giúp 'thải độc phổi', ngọt thơm, thanh mát, dễ làm trong mùa hè này- Ảnh 1.

Bầu gọt vỏ, rửa sạch rồi tùy theo sở thích có 3 cách sau: Băm dọc rồi thái sợi nhỏ, nạo sợi hoặc cắt lát vừa ăn.

Hai món canh giúp 'thải độc phổi', ngọt thơm, thanh mát, dễ làm trong mùa hè này- Ảnh 2.

Tôm khô rửa sạch, ngâm nước ấm cho nở. Đun sôi lượng nước vừa ăn, cho tôm cùng nước đã ngâm vào ninh khoảng 25-30 phút cho tôm mềm và ngọt nước. Chú ý cho tôm vào khi nước nóng già để không bị tanh.

Hai món canh giúp 'thải độc phổi', ngọt thơm, thanh mát, dễ làm trong mùa hè này- Ảnh 3.

Hành lá, rau mùi rửa sạch, thái khúc. Tùy theo vùng miền và sở thích có thể cho hoặc không cho rau thơm.

Hai món canh giúp 'thải độc phổi', ngọt thơm, thanh mát, dễ làm trong mùa hè này- Ảnh 4.

Nêm nếm mắm, muối, hạt nêm cho vừa miệng. Cho bầu vào nồi nước dùng, nhấn chìm xuống, hớt bỏ bọt. Vì bầu nhanh chín nên khi nước sôi lại thì tắt bếp, múc ra thưởng thức.

Canh rau má nấu nghêu – hỗ trợ 'thải độc phổi' từ bên trong

Rau má từ lâu đã nổi tiếng với khả năng làm mát gan, thanh lọc máu. Ít ai biết rằng, món canh rau má nấu nghêu còn có tác dụng làm sạch phổi, giảm nguy cơ viêm nhiễm đường hô hấp. Nghêu chứa nhiều vitamin B12 và sắt, giúp tăng cường tuần hoàn và cải thiện chức năng tế bào. Khi kết hợp với rau má, món ăn này trở thành “nước giải khát” cho phổi theo đúng nghĩa đen.

Hai món canh giúp 'thải độc phổi', ngọt thơm, thanh mát, dễ làm trong mùa hè này- Ảnh 5.

Cách làm món ăn này rất đơn giản. Đầu tiên, bạn rửa sạch rau má rồi cắt khúc.

Hai món canh giúp 'thải độc phổi', ngọt thơm, thanh mát, dễ làm trong mùa hè này- Ảnh 6.

Dầu nóng cho hành tây băm vào xào thơm, cho nghêu vào xào với mắm & hạt nêm.

Hai món canh giúp 'thải độc phổi', ngọt thơm, thanh mát, dễ làm trong mùa hè này- Ảnh 7.

Nấu nước sôi thả rau má và nghêu vào nêm nếm vừa ăn.

Hai món canh giúp 'thải độc phổi', ngọt thơm, thanh mát, dễ làm trong mùa hè này- Ảnh 8.

Thành phẩm là một bát rau má với nghêu thanh mát, giải nhiệt.

Loại củ rẻ bèo ở chợ Việt lại là vị thuốc quý, kiểm soát đường huyết hiệu quả, dễ dàng trong chế biếnLoại củ rẻ bèo ở chợ Việt lại là vị thuốc quý, kiểm soát đường huyết hiệu quả, dễ dàng trong chế biến

GĐXH - Dù có cái tên dân dã, nhưng những lợi ích mà nó mang lại cho sức khỏe không hề kém cạnh các loại dược liệu quý giá.

Shark Bình gây tranh cãi khi khoe được Phương Oanh đãi món &quot;rồng xanh búi tó&quot;Shark Bình gây tranh cãi khi khoe được Phương Oanh đãi món 'rồng xanh búi tó'

GĐXH - Ngay lập tức nhiều người nhận ra đĩa có chi tiết khác lạ trên mâm cơm.

Phương Nghi (t/h)
Tòa soạn Quảng cáo
Top