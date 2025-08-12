Hai món canh giúp 'thải độc phổi', ngọt thơm, thanh mát, dễ làm trong mùa hè này

Thật bất ngờ khi những món ăn dân dã như canh bầu nấu tôm, canh rau má nấu nghêu lại chính là những “vị cứu tinh” âm thầm bảo vệ hệ hô hấp mỗi ngày.

Canh bầu nấu tôm – món ăn thanh nhiệt, hỗ trợ 'thải độc phổi'

Bầu là loại quả có tính mát, giúp thanh nhiệt, giải độc. Khi kết hợp với tôm – một loại hải sản chứa nhiều kẽm và selenium – món canh bầu nấu tôm không chỉ ngon miệng mà còn giúp làm dịu đường hô hấp, giảm viêm, hỗ trợ phổi hoạt động hiệu quả hơn. Đây là món ăn lý tưởng trong những ngày nóng, khi cơ thể dễ bị mất nước và phổi cần được “giải nhiệt”.

Tùy theo khẩu vị mà mỗi người, mỗi vùng miền băm hoặc nạo bầu nấu cùng tôm nõn hoặc giã đầu râu tôm, tép nấu riêu đều ngọt thơm.

Bầu gọt vỏ, rửa sạch rồi tùy theo sở thích có 3 cách sau: Băm dọc rồi thái sợi nhỏ, nạo sợi hoặc cắt lát vừa ăn.

Tôm khô rửa sạch, ngâm nước ấm cho nở. Đun sôi lượng nước vừa ăn, cho tôm cùng nước đã ngâm vào ninh khoảng 25-30 phút cho tôm mềm và ngọt nước. Chú ý cho tôm vào khi nước nóng già để không bị tanh.

Hành lá, rau mùi rửa sạch, thái khúc. Tùy theo vùng miền và sở thích có thể cho hoặc không cho rau thơm.

Nêm nếm mắm, muối, hạt nêm cho vừa miệng. Cho bầu vào nồi nước dùng, nhấn chìm xuống, hớt bỏ bọt. Vì bầu nhanh chín nên khi nước sôi lại thì tắt bếp, múc ra thưởng thức.

Canh rau má nấu nghêu – hỗ trợ 'thải độc phổi' từ bên trong

Rau má từ lâu đã nổi tiếng với khả năng làm mát gan, thanh lọc máu. Ít ai biết rằng, món canh rau má nấu nghêu còn có tác dụng làm sạch phổi, giảm nguy cơ viêm nhiễm đường hô hấp. Nghêu chứa nhiều vitamin B12 và sắt, giúp tăng cường tuần hoàn và cải thiện chức năng tế bào. Khi kết hợp với rau má, món ăn này trở thành “nước giải khát” cho phổi theo đúng nghĩa đen.

Cách làm món ăn này rất đơn giản. Đầu tiên, bạn rửa sạch rau má rồi cắt khúc.

Dầu nóng cho hành tây băm vào xào thơm, cho nghêu vào xào với mắm & hạt nêm.

Nấu nước sôi thả rau má và nghêu vào nêm nếm vừa ăn.

Thành phẩm là một bát rau má với nghêu thanh mát, giải nhiệt.