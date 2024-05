Hải Phòng: Một người đàn ông suýt mất hàng trăm triệu đồng vì nghe cuộc điện thoại lạ

Thời gian qua nhiều đối tượng mạo danh cán bộ công an để thực hiện các hành vi đe dọa, lừa đảo chiếm đoạt tài sản với những thủ đoạn rất tinh vi. Đối tượng luôn yêu cầu bị hại phải giữ bí mật, không được chia sẻ hay tâm sự với người khác.

Do đó, người dân cần nêu cao cảnh giác với các số điện thoại lạ xưng là công an đòi chuyển tiền. Trường hợp bị các đối tượng lạ gọi điện đe dọa, người dân cần báo ngay với cơ quan công an gần nhất để được hướng dẫn, tránh trở thành nạn nhân của các hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.