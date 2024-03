Hải Phòng: Triệu tập nam thanh niên 'bốc đầu xe máy' trên đường

Vừa qua mạng xã hội phản ánh về 2 thanh niên điều khiển xe máy, có hành vi "bốc đầu xe" ở địa bàn quận Dương Kinh và huyện Tiên Lãng. Ngay sau khi nhận được thông tin, Đại tá Bùi Trung Thành- Phó Giám đốc Công an TP. Hải Phòng chỉ đạo Công an quận Dương Kinh, Công an quận Đồ Sơn, Công an huyện Tiên Lãng và Phòng Cảnh sát Giao thông phối hợp xác minh, xử lý theo quy định.



Sáng 1/3, trên mạng xã hội đăng tải một thanh niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, có hành vi "bốc đầu xe" trên tuyến đường Phạm Văn Đồng (TP. Hải Phòng). Qua rà soát, đến sáng 2/3, Công an quận Dương Kinh đã triệu tập Nguyễn Quốc H (SN 2006, trú tại phố Dư Hành Kênh, quận Lê Chân) lên làm việc.

Hai nam thanh niên Hải Phòng điều khiển xe máy có hành vi bốc đầu.

Kết quả sơ bộ xác định, khoảng 16h ngày 1/3, Nguyễn Quốc H mượn xe máy BKS 15AL – 023.24 của bạn tại một quán trên địa bàn phường Vĩnh Niệm (quận Lê Chân), sau đó nam thanh niên điều khiển đi theo hướng Cầu Rào 2- Đồ Sơn. Khi đi qua vòng xuyến cầu Rào 2 (thuộc địa bàn quận Dương Kinh), Nguyễn Quốc H có hành vi "bốc đầu xe" khoảng 100m, đến khu vực trước Công ty Gạch Đồng Tâm (phường Anh Dũng, Dương Kinh) thì quay trở lại quán trên địa bàn quận Lê Chân.

Tiếp đó, ngày 2/3, trên mạng xã hội phản ánh nam thanh niên điều khiển xe máy có hành vi "bốc đầu xe" trên tuyến đường 212 (huyện Tiên Lãng). Kết quả xác minh của cơ quan công an xác định, vào lúc 14h30, ngày 28/2, tại đường 212 (thuộc xã Quang Phục, huyệnTiên Lãng), Nguyễn Mạnh D (SN 2007, trú tại Khu 6, thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng) điều khiển xe máy BKS 15H1-466.82, phía sau chở Trịnh Gia B (SN 2009, trú tại Khu 6, xã Tiên Thắng, huyện Tiên Lãng) có hành vi điều khiển phương tiện "bốc đầu xe".

Hiện Công an quận Dương Kinh và Công an huyện Tiên Lãng đang tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

