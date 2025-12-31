Hàng loạt ưu đãi khủng cuối năm từ chương trình tri ân khách hàng của TROLYoto

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Đây là cơ hội vàng để các bác tài chuẩn bị cho xế cưng một bộ "áo mới" đón Tết, đảm bảo an toàn cho những chuyến đi giá trị ưu đãi lên đến hàng triệu đồng.

Siêu tiết kiệm cùng loạt ưu đãi khủng

Dịp đầu năm 2026, TROLYoto mang đến cho các chủ xe hàng loạt ưu đãi hấp dẫn khi đặt lịch thay lốp, chỉnh chụm thông qua nền tảng, cụ thể:

Chương trình "TROLYoto đồng hành cùng đại lý":

- Giảm trực tiếp 100.000 VND/lốp khi đặt lịch và thay lốp xe tại hệ thống đại lý đối tác của TROLYoto.

- Thay càng nhiều, tiết kiệm càng lớn, nhận ngay 400.000 VND khi thay trọn bộ 4 lốp.

- Áp dụng cho tất cả các dòng lốp cao cấp: Michelin, Hankook, Bridgestone, Goodyear, Kumho...

Ngày hội chỉnh chụm - đặc quyền hội viên VF8 miền Bắc:

- Miễn phí 100% gói dịch vụ cân chỉnh chụm (trị giá 500.000 - 800.000 VND)

- Kiểm tra tổng quát hệ thống lốp và giảm xóc

- Tư vấn chuyên sâu về tình trạng xe từ kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm

Lưu ý: Chương trình áp dụng từ nay đến hết tháng 01/2026 (hoặc đến khi hết ngân sách khuyến mãi). Liên hệ TROLYoto qua hotline 0777.882.383 để biết chi tiết.

Bùng nổ ưu đãi từ các đại lý đối tác

Không chỉ dừng lại ở chương trình của TROLYoto, các gara đối tác uy tín cũng đồng loạt tung hàng loạt deal xịn để chào đón năm mới:

Gara Bích Thư - Combo siêu hời, lên đến 800.000 VND

- Ưu đãi 1: Giảm 50% chi phí cân chỉnh chụm khi thay trọn bộ 4 lốp (Tiết kiệm từ 250.000 - 400.000 VND).

- Ưu đãi 2: Tặng ngay quà tặng trị giá 400.000 VND khi thay 4 lốp

Gara Dân Chủ - Giảm giá trực tiếp

- Giảm ngay 10% trên đơn giá sản phẩm lốp.

- Áp dụng cho tất cả các thương hiệu lốp xe.

- Không giới hạn số lượng lốp mua.

Gara Hải Bình - Mua 3 tặng 1 lốp Hankook: Chương trình HOT nhất dành cho những ai đang có nhu cầu thay lốp Hankook:

- Mua 3 tặng 1 lốp Hankook chính hãng

- Áp dụng cho một số kích cỡ lốp phổ biến

- Tiết kiệm 25% chi phí so với mua lẻ

Lưu ý: Số lượng có hạn, áp dụng cho các kích cỡ cụ thể. Liên hệ TROLYoto để biết chi tiết!

TROLYoto - nền tảng số dành riêng cho người dùng ô tô tại Việt Nam

TROLYoto ra đời với sứ mệnh mang đến giải pháp chăm xe toàn diện đồng thời số hóa và tiêu chuẩn hóa ngành dịch vụ ô tô tại Việt Nam. Dù mới hoạt động không lâu, nhưng TROLYoto đã có hơn 5.000 người dùng, liên kết với hơn các đại lý chính hãng trên toàn quốc.

Bà Nguyễn Thị Thu Hằng, CEO của TROLYoto, cho biết chương trình ưu đãi này không chỉ là dịp tri ân khách hàng mà còn thể hiện cam kết đồng hành cùng cộng đồng chủ xe Việt Nam.

"Chúng tôi hiểu rằng chi phí chăm sóc xe luôn là mối quan tâm hàng đầu của mọi chủ xe. Với hệ sinh thái mở gồm các đại lý đối tác uy tín trên toàn quốc, TROLYoto mong muốn mang đến giải pháp chăm sóc xe toàn diện với mức giá minh bạch và ưu đãi thiết thực nhất. Đây là cách chúng tôi tri ân sự tin tưởng của khách hàng trong suốt thời gian qua, đồng thời giúp các bác tài tiết kiệm đáng kể chi phí bảo dưỡng xe, đặc biệt vào dịp đầu năm khi nhu cầu chăm sóc xe gia tăng", bà Hằng khẳng định.

Thông tin liên hệ:

Website: https://trolyoto.com/

Hotline: 0777.882.383

Email: hotro@ficar.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/trolyotoofficial

