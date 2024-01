Hàng trăm trẻ mầm non Hải Dương lần đầu tiên tự làm bánh Gai cổ truyền Ninh Giang

Những năm qua, công tác chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non ở Hải Dương có nhiều chuyển biến tích cực. Điều đó thể hiện công tác giáo dục được từng bước đổi mới căn bản, toàn diện và trẻ được tham gia thực hành, trải nghiệm nhiều hơn để nhận biết về dinh dưỡng, cũng như tự tay làm các sản vật cổ truyền gắn liền với vùng miền.



Cô và trò mầm non vui nhộn trong sắc Xuân đang về.

Nhiều phụ huynh thích thú khi tận mắt nhìn thấy con mình làm bánh Gai, bánh ngọt.

Có mặt tại hội thi "Đầu bếp nhí tài năng" của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ninh Giang tổ chức sáng nay (27/1), chúng tôi cảm nhận được không khí vui tươi, phấn khởi của hàng trăm trẻ mầm non đến từ 24 trường trong huyện. Đáng chú ý, ngoài phần thi "Nhận thức", gần 200 trẻ còn được tham gia thi thực hành làm bánh ngọt, bánh Gai Ninh Giang cổ truyền. Đây là loại bánh có từ lâu đời, là đặc sản của vùng quê đất Hồng Châu xưa.

Gần 200 trẻ mầm non Ninh Giang hào hứng tham gia phần thi Nhận thức.

Mặc dù mới 5 tuổi nhưng nhìn những động tác làm bánh Gai, bánh ngọt của trẻ khá thành thục. Từ việc nhào bột, tạo hình bánh, cách xếp lá, gói bánh... Điều đó thể hiện trẻ được thăm quan thực tế và giáo viên hướng dẫn cách làm khá cẩn thận, tỉ mỉ.

Lần đầu tiên, trẻ mầm non huyện Ninh Giang được tự tay làm loại bánh đặc sản, cổ truyền của quê hương.

Theo đại diện Phòng GD&ĐT huyện Ninh Giang, vấn đề giáo dục qua thực hành trải nghiệm là phương pháp giáo dục hiệu quả nhất đối với với trẻ mầm non. Xuất phát từ ý nghĩa đó, đơn vị tổ chức cuộc thi "Đầu bếp nhí tài năng", kết hợp với Ngày hội bé vui đón Tết.

Trẻ thành thạo trong từng động tác, công đoạn làm bánh Gai.

Thông qua hội thi, trẻ được trải nghiệm khả năng, sở trường của bản thân; đồng thởi trẻ nhận biết được những kiến thức, kỹ năng, thái độ đúng với giá trị dinh dưỡng với sức khỏe, cũng như sự phát triển cân đối khỏe mạnh.

Trong phần thực hành trải nghiệm, trẻ được tự tay làm các loại bánh ngọt phù hợp với nội dung giáo dục trong chương trình giáo dục mầm non mà các cháu được thực hành hàng ngày tại trường; cùng với đó trẻ được thực hành gói bánh Gai Ninh Giang.

Hoạt động gói bánh Gai không chỉ giúp cho trẻ được trải nghiệm, thực hành, có kỹ năng mà còn tự giáo dục các con những giá trị văn hoá truyền thống của quê hương.

Bà Nguyễn Thị Thắm-Phó trưởng phòng GD&ĐT phụ trách cấp học Mầm non huyện Ninh Giang cho biết: "Lý do BTC chúng tôi chọn gói bánh Gai để trẻ tự làm, trải nghiệm vì đây là đặc sản của mảnh đất Ninh Giang về ẩm thực. Trong khi đó các trường mầm non trên địa bàn đang thực hiện dự án gắn với bánh Gai Ninh Giang với chủ đề Tết hiện nay.

Hoạt động gói bánh Gai không chỉ giúp cho trẻ được trải nghiệm, thực hành, có kỹ năng về hoạt động dinh dưỡng mà còn tự giáo dục các con những giá trị văn hoá truyền thống của quê hương. Đây cũng là mục tiêu trong chương trình giáo dục hiện nay của chúng tôi".

BTC kiểm tra và đánh giá sản phẩm của trẻ tự làm.

Các đại biểu thích thú với bánh Gai của trẻ mầm non Ninh Giang tự làm.

Niềm vui của cô và trò trường Mầm non Hồng Phong khi đạt giải cao tại Hội thi.

Cũng theo bà Nguyễn Thị Thắm, năm học 2023-2024, cấp học Mầm non của huyện Ninh Giang đã tổ chức hội thảo về đối mới phương pháp hoạt động giáo dục theo dự án; trong đó lựa chọn dự án bánh Gai là trọng tâm. Vấn đề này không chỉ gắn liền với giáo dục dinh dưỡng ở trường mầm non mà còn lan tỏa đặc sản ẩm thực, bản sắc quê hương…

Mời xem video hàng trăm trẻ mầm non tự làm bánh Gai:

Video tận mắt xem hàng trăm trẻ mầm non Ninh Giang tự làm bánh Gai