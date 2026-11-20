Công an TP Hà Nội đã có thông báo phương án phân luồng, tổ chức giao thông trong các ngày 20, 22 và 24/11/2026 nhằm bảo đảm an ninh, an toàn giao thông phục vụ Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.

Theo kế hoạch, vào 20h ngày 24/11/2026, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, phường Từ Liêm, TP Hà Nội. Trước đó, chương trình tổ chức sơ duyệt vào 19h ngày 20/11/2026 và tổng duyệt vào 19h ngày 22/11/2026.

Công an TP Hà Nội thông báo tạm cấm, hạn chế xe trong 3 ngày tại nhiều tuyến đường gần sân vận động Mỹ Đình. Ảnh minh họa: TL

Để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, Công an TP Hà Nội thông báo phương án phân luồng, tổ chức giao thông cụ thể như sau:

Từ 18h30' đến 22h00' các ngày 20 và 22/11/2026: Hạn chế các phương tiện tham gia giao thông (trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, xe của lực lượng Công an, Quân đội và các phương tiện ưu tiên khác theo quy định của pháp luật) hoạt động trên một số tuyến đường: Lê Quang Đạo, Lê Đức Thọ.

Từ 17h00' đến 24h00' ngày 24/11/2026: Tạm cấm toàn bộ xe ô tô chở hàng có khối lượng hàng hóa chuyên chở từ 500kg trở lên, xe ô tô chở khách từ 09 chỗ trở lên (trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, xe của lực lượng Công an, Quân đội và các phương tiện ưu tiên khác theo quy định của pháp luật) và hạn chế đối với các phương tiện tham gia giao thông khác hoạt động trên một số tuyến đường: Lê Quang Đạo, Lê Đức Thọ, Tân Mỹ, Đỗ Xuân Hợp, Mễ Trì, Trần Hữu Dực, Hàm Nghi, Nguyễn Cơ Thạch, Nguyễn Hoàng, Phạm Hùng, Châu Văn Liêm, đường gom phải Đại lộ Thăng Long (từ Phạm Hùng đến Lê Quang Đạo), Trịnh Văn Bô.

Trong thời gian trên, Công an TP Hà Nội tổ chức hướng đi cho các phương tiện vòng, tránh khu vực tạm cấm, hạn chế phương tiện như sau:Các phương tiện từ hướng Quốc lộ 32 đi hướng Đại lộ Thăng Long: đi qua đường Tỉnh lộ 70 hoặc đường vành đai III trên cao... và ngược lại.

Cơ quan chức năng yêu cầu tất cả các phương tiện tham gia giao thông tự giác, nghiêm chỉnh chấp hành Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ và theo hướng dẫn, phân luồng của lực lượng chức năng.

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