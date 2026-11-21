Thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, vào ngày 17/11/2026 vừa qua, Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một trường hợp có hành vi đăng tải thông tin sai sự thật về tình hình tài chính của Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Tập đoàn Novaland).

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng – Công an TP Hà Nội phát hiện P.N.M. (trú tại phường Giảng Võ, TP Hà Nội) sử dụng tài khoản mạng xã hội để tạo lập và phát tán các thông tin sai sự thật liên quan đến tình hình tài chính của doanh nghiệp. Cơ quan chức năng đã triệu tập P.N.M. đến trụ sở để làm rõ. Tại buổi làm việc, người này đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm.

P.N.M tại cơ quan Công an. Ảnh: CAHN

Căn cứ kết quả xác minh, ngày 17/11/2026, Phòng An ninh mạng đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 55/QĐ-XPHC với mức phạt 12,5 triệu đồng đối với P.N.M. về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến tình hình tài chính của Tập đoàn Novaland, theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 95 Nghị định số 174/2026/NĐ-CP. Cơ quan Công an đồng thời yêu cầu P.N.M. viết cam kết không tái phạm.

Từ vụ việc trên, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân và các nhà đầu tư cần nâng cao cảnh giác, kiểm chứng thông tin khi tiếp cận nội dung trên mạng xã hội. Người dùng không nên vội tin, bình luận hoặc chia sẻ các bài viết có tính chất giật tít, thiếu kiểm chứng và không rõ nguồn gốc.

Cơ quan Công an đề nghị người dân chủ động theo dõi, cập nhật tin tức từ các cổng thông tin chính thức của cơ quan nhà nước và báo chí chính thống. Trường hợp phát hiện tài khoản có dấu hiệu đưa tin sai sự thật, vu khống hoặc xuyên tạc, người dân cần kịp thời phản ánh đến cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc Công an thành phố Hà Nội để được tiếp nhận, hướng dẫn xử lý theo đúng quy định của pháp luật.