Quyết liệt trong công tác xử lý vi phạm đê điều, đất đai

Tình trạng vi phạm pháp luật về đê điều, đất đai và môi trường tại các khu vực ven sông trên địa bàn tỉnh Ninh Bình từng diễn biến phức tạp, kéo theo nhiều hệ lụy. Trước thực trạng này, chính quyền các cấp đã tăng cường kiểm tra, xử lý, từng bước lập lại trật tự tại các khu vực bến bãi.

Tại các tuyến sông có đê trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, đặc biệt dọc hai bờ sông Ninh Cơ và sông Đáy, tình trạng vi phạm pháp luật về đê điều từng diễn ra phức tạp. Nhiều cảng, bến thủy nội địa, bãi tập kết và kinh doanh vật liệu xây dựng hoạt động rầm rộ, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn hệ thống đê điều, thủy lợi và khả năng thoát lũ.

Không chỉ vậy, hoạt động tập kết, trung chuyển vật liệu xây dựng còn kéo theo nhiều hệ lụy về giao thông và môi trường. Các phương tiện tải trọng lớn liên tục ra vào khiến nhiều tuyến đường bị xuống cấp, hư hỏng. Mỗi khi xe vận chuyển vật liệu di chuyển, bụi đất phát tán, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Trước thực trạng trên, ngày 29/1/2026, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Văn bản số 613/UBND-VP3 về việc tăng cường quản lý Nhà nước đối với hoạt động tập kết bến bãi, kinh doanh khoáng sản, vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì tham mưu quản lý về quy hoạch xây dựng, điều kiện hình thành và hoạt động của các bến bãi tập kết, kinh doanh khoáng sản, vật liệu xây dựng; hướng dẫn, kiểm tra UBND cấp xã trong việc kiểm soát trật tự xây dựng, sử dụng mặt bằng bến bãi đúng quy hoạch, đúng mục đích. Đồng thời, tham mưu UBND tỉnh đình chỉ, chấm dứt hoạt động đối với các bến bãi vi phạm quy định về xây dựng theo thẩm quyền.

Tại phường Thiên Trường, dọc tuyến sông Nam Định, nhiều bến bãi đã bị đình chỉ hoặc dừng hoạt động - (ảnh Nhật Tân, chụp từ tháng 10/2026).

Sở Nông nghiệp và Môi trường được yêu cầu tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về đất đai, hoạt động khoáng sản và bảo vệ môi trường, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Công an tỉnh Ninh Bình được giao chủ trì nắm tình hình, phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, truy xuất nguồn gốc khoáng sản và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động bến bãi tập kết, kinh doanh khoáng sản, vật liệu xây dựng; điều tra, xử lý nghiêm các vụ việc có dấu hiệu tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ và đường thủy.

UBND tỉnh cũng yêu cầu UBND các xã, phường rà soát, thống kê đầy đủ các bến bãi tập kết, kinh doanh khoáng sản, vật liệu xây dựng trên địa bàn; chủ động kiểm tra thường xuyên, kịp thời phát hiện, lập hồ sơ và xử lý các trường hợp vi phạm theo thẩm quyền. Những vụ việc vượt thẩm quyền phải được báo cáo đầy đủ, kịp thời đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý.

Tiếp đó, ngày 28/9/2026, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Văn bản số 6907/UBND-VP3 về việc tăng cường quản lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực đê điều, thủy lợi.

Theo văn bản, UBND tỉnh yêu cầu các xã, phường tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn phối hợp với lực lượng công an và lực lượng chuyên trách quản lý đê điều trong việc phát hiện, ngăn chặn, xử lý vi phạm theo quy định. Đặc biệt, các địa phương phải tổ chức xử lý dứt điểm những vụ việc còn tồn đọng, nhất là các vi phạm ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn công trình đê điều và khả năng thoát lũ.

Nhiều bến bãi bị đình chỉ, yêu cầu khôi phục hiện trạng

Theo ghi nhận của phóng viên, sau các chỉ đạo của UBND tỉnh, nhiều địa phương đã tăng cường kiểm tra, tổ chức xử lý các vi phạm tại khu vực ven sông. Trong đó, các xã Giao Thủy, Ý Yên và phường Thiên Trường đã có những động thái cụ thể.

Tại phường Thiên Trường, dọc tuyến sông Nam Định, nhiều bến bãi đã bị đình chỉ hoặc dừng hoạt động. Theo thông tin từ UBND phường Thiên Trường, trên cơ sở Biên bản làm việc ngày 4/8/2026 giữa Tổ công tác liên ngành theo Quyết định số 2530/QĐ-UBND ngày 1/7/2026 của UBND tỉnh Ninh Bình với các tổ chức, cá nhân có hoạt động bến bãi ven sông, địa phương đã triển khai các biện pháp xử lý.

Phường Thiên Trường, tỉnh Ninh Bình cắm biển bến bãi không được phép hoạt động.

Cụ thể, trên địa bàn phường có 16 tổ chức, cá nhân hoạt động bến bãi ven sông, trong đó 4 cơ sở đã dừng hoạt động, 12 cơ sở đang hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Đối với 4 cơ sở đã dừng hoạt động từ lâu, Tổ công tác liên ngành xác định không còn vi phạm. Với 12 cơ sở còn hoạt động, UBND phường yêu cầu thực hiện các nội dung kiến nghị của Tổ công tác liên ngành tại biên bản làm việc, đồng thời tổ chức cắm biển "bến bãi không được phép hoạt động" tại một số vị trí trên thực địa.



Các cơ sở được yêu cầu dừng hoạt động, cắm biển gồm: cơ sở ông Trần Doãnh Kinh, ông Trần Quang Báu, ông Trần Công Trường. Riêng cơ sở ông Trần Minh Thắng được yêu cầu giải tỏa, khôi phục hiện trạng ban đầu.

Đối với Công ty CP Xây lắp công nghiệp Nam Định, địa phương tổ chức cắm biển "bến bãi không được phép hoạt động đến khi hoàn thành thủ tục pháp lý". Cơ sở ông Nguyễn Văn Bình được đôn đốc thực hiện theo Văn bản số 283/TB-UBND ngày 24/8/2026 của UBND phường Thiên Trường về việc hoàn thiện các thủ tục theo quy định.

Ngoài ra, một số đơn vị như HTX Vận tải thủy bộ Thành Nam, Công ty TNHH Cơ giới Hà Thành, Công ty CP Thương mại Thiên Trần Vũ, Công ty TNHH Vận tải Nam Thắng và Công ty TNHH Tuấn Sinh cũng được đưa vào diện xử lý các vi phạm còn tồn tại.

Trước đó, đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh Ninh Bình đã yêu cầu phường Thiên Trường theo dõi, giám sát việc sử dụng diện tích 1.216,7m² trong phạm vi bảo vệ kè Vạn Hà của HTX Vận tải thủy bộ Thành Nam, không để phát sinh hoạt động xây dựng trái quy định của pháp luật về đê điều.

Việc một số bến bãi hoạt động, các xe tải lớn ra vào còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông cao - (ảnh Nhật Tân).

Đối với hai cơ sở bến bãi, trạm trộn bê tông Hà Thành và Nam Thắng, đoàn kiểm tra cũng đã đề nghị UBND phường Thiên Trường hoàn thiện các thủ tục xử lý theo đúng quy định.

Theo lãnh đạo phường Thiên Trường, đến nay địa phương đã triển khai xử lý các vi phạm tồn tại tại khu vực bến bãi ven sông thuộc địa bàn quản lý.

Không chỉ tại phường Thiên Trường, dọc tuyến đê hữu Hồng thuộc xã Giao Thủy, nhiều bãi tập kết vật liệu xây dựng cũng đã được chính quyền địa phương rào chắn, gắn biển cảnh báo "cấm các hoạt động tập kết, trung chuyển khoáng sản, vật liệu xây dựng".

Tại khu vực ven sông Đáy thuộc xã Ý Yên, sau loạt bài phản ánh của Chuyên trang điện tử Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống), UBND xã Ý Yên cũng đã triển khai kiểm tra, xử lý các cơ sở vi phạm.

Ngày 9/11, UBND xã Ý Yên ban hành Văn bản số 739/UBND-BC gửi Báo Sức khỏe và Đời sống, thông tin về kết quả kiểm tra, xử lý các bến bãi ven sông Đáy.

Việc các địa phương quyết liệt kiểm tra, xử lý các vi phạm tại khu vực bến bãi ven sông cho thấy sự vào cuộc của chính quyền trong thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Ninh Bình. Đây không chỉ là giải pháp lập lại trật tự trong hoạt động tập kết, kinh doanh vật liệu xây dựng mà còn góp phần bảo vệ an toàn hệ thống đê điều, công trình thủy lợi, bảo đảm khả năng thoát lũ và giữ gìn môi trường sống.

