Hàng triệu người muốn chuyển công tác sang ngành CAND cần biết rõ những thông tin quan trọng này

Theo Bộ Công an, căn cứ Điều 18 Thông tư số 21/2023/TT-BCA ngày 22/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định tuyển chọn công dân vào CAND, CAND có nhu cầu biên chế; có trình độ chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ, năng khiếu phù hợp với yêu cầu của vị trí chức danh, công việc cần tuyển; bảo đảm các tiêu chuẩn chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 21/2023/TT-BCA và tiêu chuẩn sức khỏe theo quy định tại Điều 4 Thông tư 62/2023/TT-BCA ngày 14/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về tiêu chuẩn sức khỏe đặc thù và khám sức khỏe đối với lực lượng CAND.

Bộ trưởng Bộ Công an quy định về tiêu chuẩn sức khỏe đặc thù và khám sức khỏe đối với lực lượng CAND. (Ảnh: TL)

Hình thức xét tuyển

Về hình thức xét tuyển: Thủ trưởng Công an đơn vị, địa phương thành lập Hội đồng kiểm tra. Việc tổ chức kiểm tra, trình tự thực hiện tiếp nhận thực hiện theo quy định tại Điều 9, 10, 11, và 12 Thông tư số 21/2023/TT-BCA.

Về chế độ chính sách với nữ sĩ quan Công an nhân dân xin thôi phục vụ trước hạn tuổi, nếu người có nhu cầu nghỉ sớm đã có đủ 20 năm phục vụ trong Công an nhân dân, trong đó có ít nhất 5 năm được tính thâm niên công an và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên mà Công an nhân dân không còn nhu cầu bố trí hoặc không chuyển ngành hoặc tự nguyện xin nghỉ thì nữ sĩ quan Công an nhân dân được xem xét giải quyết hưởng chế độ hưu trí theo quy định tại Điều 3 Nghị định 49/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Công an nhân dân.

Các chế độ chính sách khác

Trường hợp nếu chưa đủ điều kiện để giải quyết chế độ hưu trí theo quy định trên, nữ sĩ quan Công an nhân dân được xem xét cho xuất ngũ hoặc chuyển ngành và được hưởng các chế độ, chính sách như sau:

Đối với trường hợp xuất ngũ thì được hưởng các chế độ theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 49/2019/NĐ-CP và Điều 4 Thông tư 54/2019/TT-BCA quy định chế độ trợ cấp một lần đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân, công nhân công an nghỉ hưu, chuyển ngành, xuất ngũ, thôi việc, hy sinh, từ trần, cụ thể: Trợ cấp một lần, trợ cấp một lần của thời gian tăng thêm do quy đổi (nếu có); trợ cấp tạo việc làm; tiền tàu xe từ đơn vị về nơi cư trú.

Ngoài các khoản trợ cấp nêu trên, tùy theo nguyện vọng cá nhân, nữ sĩ quan Công an nhân dân xin thôi phục vụ trước hạn tuổi sẽ được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội trong Công an nhân dân hoặc được giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần theo quy định tại Điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội 2014. Với trường hợp chuyển ngành thì được hưởng các chế độ theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 4 Thông tư 54/2019/TT-BCA.

