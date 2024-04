Hàng triệu thí sinh có cơ hội vào ngành học không lo 'đầu ra'

Tin vui cho hàng triệu thí sinh muốn được tuyển thẳng vào các trường CAND năm 2024 GĐXH - Năm 2024, việc tuyển thẳng các thí sinh vào các trường CAND là một trong những điểm mới đáng chú ý trong hướng dẫn tuyển sinh CAND năm 2024 do Bộ Công an mới ban hành.

So với các ngành học khác, các trường CAND luôn đưa ra điều kiện và tiêu chí tuyển sinh tương đối khắt khe. Tuy nhiên, các môn tổ hợp thi vào ngành Công an đa số cũng là những môn mà học sinh được học và ôn tập khá kĩ trên lớp học. Dưới đây là một số những tổ hợp môn có thể đăng ký tuyển sinh CAND .

Tổ hợp môn xét tuyển CAND

Hiện nay, các trường tuyển sinh CAND bao gồm 8 trường đào tạo: Học viện An ninh nhân dân, Học viện Cảnh sát nhân dân, Đại học Phòng cháy chữa cháy, Học viện Chính trị Công an nhân dân, Đại học An ninh nhân dân, Đại học Cảnh sát nhân dân, Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân, Học viện Quốc tế.

Phụ thuộc vào từng trường bạn thi và chuyên ngành, thí sinh sẽ lựa chọn khối học sao cho phù hợp. Bên cạnh đó, tiêu chuẩn tiêu chuẩn về khối xét tuyển và điểm chuẩn sẽ khác nhau. Đa phần các chuyên ngành sẽ xét những khối học như khối A, C và D.

A00: Toán, Vật lý, Hóa học

A01: Toán, Vật lý, tiếng Anh

B00: Toán, Hóa học, Sinh học

C03: Toán, Ngữ văn, Lịch sử

D01: Toán, Ngữ văn, tiếng Anh

Ngoài ra, thí sinh bắt buộc phải thực hiện thêm bài thi đánh giá của Bộ Công an gồm: CA1, CA2. Kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an chiếm 60% tổng điểm xét tuyển, điểm thi tốt nghiệp THPT của Bộ Giáo dục và Đào tạo chiếm 40% tổng điểm xét tuyển.

Phương thức tuyển sinh CAND 2024

Năm nay, Bộ Công an dự kiến tuyển 2.150 chỉ tiêu đào tạo hệ đại học chính quy phân bổ vào 8 trường đại học, học viện trực thuộc (tăng 150 chỉ tiêu so với năm 2023). Các trường giữ ổn định phương thức tuyển sinh giống năm 2023, phân chia theo khu vực.

Phương thức 1: Tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của Bộ Công an.

Phương thức 2: Xét tuyển thẳng kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với kết quả học tập THPT.

Phương thức 3: Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 với kết quả Bài thi đánh giá của Bộ Công an.

Trong đó, kỳ thi đánh giá năng lực của Bộ Công an gồm cả bài thi trắc nghiệm và tự luận. Phần trắc nghiệm ngoài nội dung môn học còn kiểm tra tư duy logic, kỹ năng phán đoán, xử lý tình huống, gắn với yêu cầu đào tạo đặc thù của ngành công an. Phần tự luận kiểm tra kiến thức hai môn Toán và Ngữ văn.

Công thức tính điểm xét tuyển của Bộ Công an như sau: Điểm xét tuyển = Tổng điểm ba môn thi tốt nghiệp *2/5 + Điểm thi đánh giá *3/5 + Điểm ưu tiên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo + Điểm thưởng cho học sinh giỏi cấp quốc gia.

