Đêm nhạc "Lửa tuổi 20 - 30 năm một chặng đường" dự kiến diễn ra lúc 20h ngày 17/1/2027 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội. Chương trình quy tụ năm giọng ca tiêu biểu của dòng nhạc thính phòng, dân gian và cách mạng Việt Nam gồm NSƯT Đăng Dương, NSƯT Việt Hoàn, NSƯT Lan Anh, ca sĩ Anh Thơ, ca sĩ Trọng Tấn.

Với thông điệp "Thanh xuân đã qua, những bài ca năm ấy vẫn còn ở lại", concert không chỉ là dịp để các nghệ sĩ nhìn lại hành trình gần ba thập kỷ hoạt động nghệ thuật mà còn mở ra cuộc hội ngộ đặc biệt của những giọng ca đã ghi dấu ấn trong đời sống âm nhạc Việt Nam.

Các nghệ sĩ trong cuộc họp báo giới thiệu đêm nhạc (Ảnh: VTV/BTC)

Theo Ban tổ chức, "Lửa tuổi 20 - 30 năm một chặng đường" là nơi hội ngộ của 5 cá tính âm nhạc đầy dấu ấn. Điểm chung giữa họ là nền tảng thanh nhạc bài bản, gắn bó lâu dài với những ca khúc về quê hương, đất nước và con người Việt Nam. Khán giả vốn quen thuộc với sự kết hợp của bộ ba Đăng Dương - Trọng Tấn - Việt Hoàn, cũng như những màn song ca giữa Trọng Tấn và Anh Thơ. Với đêm nhạc sắp tới, dự kiến sẽ có những kết hợp mới mẻ cho khán giả.

Một mục tiêu quan trọng khác của chương trình là khẳng định giá trị nghệ thuật và sức sống lâu bền của những ca khúc cách mạng; tri ân, tôn vinh các thế hệ nhạc sĩ lớn đã để lại những di sản âm nhạc quý báu cũng như những thế hệ ca sĩ bền bỉ với dòng nhạc này. "Lửa tuổi 20" còn được ê-kíp định hướng trở thành thương hiệu concert nhạc đỏ tổ chức hằng năm.

Tham gia chương trình, về phía đội ngũ sản xuất cũng là những cái tên đình đám, như Tổng đạo diễn Phạm Hoàng Giang, các Giám đốc âm nhạc Lưu Hà An và Thanh Phương.

Jennie (BLACKPINK) được đề cử giải Grammy GĐXH - Ca khúc "Dracula" có sự góp mặt của Jennie và nhận được đề cử giải Grammy ở hạng mục "Bản thu âm của năm".



