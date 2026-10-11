Hành trình chinh phục ngôi vị á hậu Miss Grand 2026 của Emoura Phạm

Một dấu mốc đáng chú ý khác là kết quả khảo sát sau vòng phỏng vấn kín ngày 4/10. Emoura nhận 14 lượt bình chọn từ các thí sinh cho khả năng giành vương miện, đứng đầu danh sách. Đại diện Tanzania xếp sau với 13 lượt, trong khi Thái Lan nhận bảy lượt. Trong buổi phỏng vấn, khi được hỏi sẽ chọn ai đăng quang nếu bản thân không chiến thắng, Emoura cho biết đây là câu hỏi khó bởi mỗi thí sinh đều có thế mạnh riêng. Cô không nêu tên một ứng viên cụ thể mà bày tỏ sự trân trọng với những người cùng tranh tài. Người đẹp nói không suy nghĩ quá nhiều về kết quả khảo sát, thay vào đó tập trung hoàn thành các phần thi. Theo cô, sự ủng hộ của các đối thủ có thể đến từ việc bản thân thường xuyên giúp đỡ và đồng hành với họ trong cuộc thi.