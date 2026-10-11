Hành trình chinh phục ngôi vị á hậu Miss Grand 2026 của Emoura Phạm
Emoura Phạm đoạt giải á hậu 4 Miss Grand International 2026, trong chung kết diễn ra tối 10/10 tại Bangkok.
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