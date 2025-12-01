Hatchback cỡ nhỏ giá 300 triệu đồng, đẹp hiện đại, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 liệu có bán ở Việt Nam?

Hatchback cỡ nhỏ trang bị chẳng kém xe sang

TQ Wuling Bingo

Mẫu hatchback được nhắc tới chính là TQ Wuling Bingo, sẽ ra mắt vào tháng 12 tại Malaysia với hai phiên bản: Pro dùng pin LFP 31,9 kWh cho quãng đường 333 km (CLTC) và Max dùng pin LFP 37,9 kWh cho quãng đường 410 km (CLTC). Cả hai đều hỗ trợ sạc nhanh DC tối đa 50 kW, cho phép nạp 30-80% pin trong khoảng 35 phút.

Dù thuộc nhóm xe đô thị cỡ nhỏ - tương đương Kia Morning và Hyundai i10, Bingo lại “ăn điểm” ngay từ bản tiêu chuẩn khi trang bị loạt tính năng thường chỉ thấy ở xe hạng cao, gồm: Đèn pha/đèn hậu/đèn định vị LED, nội thất ốp ceramic bóng kết hợp da tổng hợp, cụm màn hình 10,25 inch, ghế lái chỉnh điện 6 hướng, khởi động không cần chìa, giữ phanh tự động, phanh tay điện tử và đặc biệt là 6 túi khí an toàn.

Xe cũng sở hữu kho chứa đồ linh hoạt với cốp sau dung tích 310 lít có thể mở rộng lên 790 lít khi gập hàng ghế sau - rộng hơn đáng kể so với Morning hay i10. Xe còn có ba tùy chọn màu sắc trẻ trung: Neon Blue, Lavender Purple và Milky White.





Thông số động cơ chưa được hãng công bố đầy đủ, nhưng nhiều khả năng Bingo sẽ dùng mô-tơ điện trước cho công suất 68 PS và mô-men xoắn 150 Nm, tương tự các thị trường lân cận. Cấu hình này được đánh giá là đủ cho nhu cầu đô thị hằng ngày, mang lại khả năng tăng tốc mượt mà và ổn định hơn một số động cơ xăng 1.0L trên Morning hoặc i10.

Giá hatchback cỡ nhỏ TQ Wuling Bingo

Tại Malaysia, Bingo sẽ phân phối qua các đại lý mới như Glenmarie, OUG, Melati Utama, Jalan Raja Laut, Butterworth và Johor Jaya, cho thấy kế hoạch mở rộng thị trường mạnh mẽ của hãng. Tại Thái Lan, mẫu xe cũng vừa giảm giá 30.000 - 40.000 baht, kéo mức giá xuống còn 369.000 - 389.000 baht (khoảng 300 - 316 triệu đồng).

Trong phân khúc xe đô thị, nơi Kia Morning và Hyundai i10 lâu nay giữ vị thế nhờ bền bỉ, chi phí thấp và dễ vận hành, sự xuất hiện của một mẫu xe điện cỡ nhỏ với trang bị "không thể chê" như Bingo chắc chắn tạo ra sức ép lớn. Tầm hoạt động 333 - 410 km CLTC cùng khả năng sạc nhanh là lợi thế mà các mẫu xe xăng truyền thống không thể cạnh tranh.

TQ Wuling Bingo dự kiến ra mắt trong tháng 12, được kỳ vọng là một trong những mẫu xe điện cỡ nhỏ đáng chú ý nhất Đông Nam Á cuối năm 2025.

Ở Việt Nam, Wuling Bingo đã chính thức về vào ngày 2/11/2024, với 4 phiên bản cùng giá bán khởi điểm từ 349 triệu đồng. Xe có các phiên bản với phạm vi hoạt động 203 km, 333 km, 410 km và 510 km, với mức giá tương ứng là 349 triệu, 399 triệu, 469 triệu và 569 triệu đồng. Wuling Bingo được phân phối tại Việt Nam bởi TMT Motors.

Liệu trong thời gian tới, TQ Wuling Bingo cũng sẽ được phân phối tại Việt Nam.

Xe ô tô dưới 500 triệu đồng 'bao sang', giá nhất thị trường

Xe ô tô nhỏ gọn có giá thành cực hấp dẫn và là lựa chọn hàng đầu của người dùng Việt, trong đó nhiều cái tên 'nổi trội' cũng góp mặt, được đánh giá không thua gì 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 hay Kia Morning.

VinFast VF 5 Plus

VinFast VF5 Plus.

Giá từ 442 triệu đồng.

VinFast VF 5 Plus nổi bật với thiết kế hiện đại, trẻ trung với dải đèn pha LED hình chữ V đặc trưng ở phía trước và phía sau. Đèn pha và đèn hậu đặt thấp hợp xu hướng mới.

Kích thước dài x rộng x cao lần lượt 3.967 x 1.723 x 1.578 mm, chiều dài cơ sở 2.514 mm, cho thấy VF 5 Plus là mẫu xe nhỏ gọn, hợp di chuyển đô thị, nhưng vẫn sở hữu không gian nội thất rộng rãi hơn các đối thủ đồng hạng.

Nội thất bên trong thiết kế theo phong cách tối giản, bao gồm các tiện nghi nổi bật như màn hình trung tâm 8 inch, bảng đồng hồ điện tử 7 inch, hệ thống lọc không khí PM2.5, cần số kiểu núm xoay.

Mẫu xe điện nhà VinFast đầy đủ các công nghệ an toàn và hỗ trợ lái hàng đầu phân khúc như 6 túi khí, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo giao thông phía sau, cảnh báo điểm mù…

Hiện tại, VinFast VF 5 Plus được phân phối với 2 phiên bản la-zăng lõi thép 16 inch và la-zăng hợp kim 17 inch. Áp dụng các ưu đãi hiện hành, khách hàng có thể nhận khoản ưu đãi tiền mặt lên tới gần 18 triệu đồng, đưa giá xe về chỉ từ 442 triệu đồng. Đây là lựa chọn số 1 với nhóm khách hàng mua ô tô lần đầu, hoặc đang có nhu cầu chuyển sang các phương tiện tiết kiệm chi phí, thân thiện với môi trường.

Giá xe Hyundai Grand i10

Hyundai Grand i10.

Từ 360 - 435 triệu đồng.

Đứng đầu trong danh sách này không thể không nhắc đến 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 có mức giá từ 360 đến 435 triệu đồng tùy từng phiên bản. Là một trong những mẫu xe giá rẻ bán chạy nhất phân khúc Sedan cỡ nhỏ bởi ngoại hình trẻ trung, hiện đại lại được trang bị nhiều tiện nghi.

Nội thất của Grand i10 được bố trí hài hòa, với vật liệu chủ đạo là nhựa và nỉ nhưng vẫn đem lại cảm giác cao cấp. Màn hình cảm ứng 8 inch đặt nổi, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, mang lại trải nghiệm giải trí mượt mà cho người dùng. Không gian bên trong cũng khá rộng rãi, hàng ghế sau cho phép hành khách ngồi thoải mái ngay cả trên những hành trình dài.

Hyundai Grand i10 2024 được trang bị động cơ 1.2L, sản sinh công suất 83 mã lực và mô-men xoắn 114 Nm. Hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp, giúp xe vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu với mức tiêu thụ khoảng 5.4 lít/100 km. Các tiện nghi phải kể đến như: Khởi động bằng nút bấm, camera lùi và cảm biến đỗ xe phía sau.

Giá xe Kia Morning

Kia Morning.

Từ 349 đến 424 triệu đồng.

Kia Morning 2022 đã có sự lột xác đáng kể trong thiết kế. Lưới tản nhiệt được tinh chỉnh mới trên hình dạng mũi hổ truyền thống chính là sự thay đổi rõ rệt nhất trên mẫu xe này.

Về tổng thể, đại kình địch của Hyundai Grand i10 và VinFast Fadil có ngoại thất không quá nổi bật và xuất sắc nhưng mẫu xe này vẫn gây được ấn tượng tốt với khách hàng nhờ thiết kế đơn giản, nhỏ gọn nhưng cũng đầy tinh tế. Điểm nhấn đáng chú ý là cụm đèn sương mù gương cầu cùng với lưới tản nhiệt hình mũi hổ tạo nên sự kết hợp đầy cá tính. Chưa dừng ở đó, ngoại hình của xe cũng mang đậm chất thể thao với cản sau và sự xuất hiện của ống pô kép mạnh mẽ.

Kia Morning vẫn sử dụng hệ thống chiếu sáng bao gồm đèn sương mù và đèn pha Halogen Projector. Tuy nhiên, nhà sản xuất đã nâng cấp đèn định vị ban ngày cùng đèn hậu của xe lên bóng LED. Ngoài ra, ngoại thất của xe còn có thêm tính năng gương chiếu hậu chỉnh điện tích hợp tính năng sấy, đèn pha tự động bật/tắt.

Giá xe Toyota Wigo

Toyota Wigo.

Từ 352 - 385 triệu đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2 là Toyota Wigo 2024 đang được bán với giá dao động từ 352 đến 385 triệu đồng. Đây cũng là mẫu xe giá rẻ bậc nhất phân khúc sedan/hatchback đô thị nhỏ, phù hợp với nhu cầu sử dụng hàng ngày hoặc các gia đình trẻ với thiết kế đơn giản, vận hành ổn định.

Nội thất Toyota Wigo sử dụng chất liệu nhựa cứng kết hợp với các chi tiết trang trí màu đen tạo nên cảm giác bền bỉ. Màn hình cảm ứng 7 inch, hỗ trợ kết nối Bluetooth và hệ thống điều hòa cơ. Không gian nội thất khá khiêm tốn nhưng Wigo vẫn cung cấp chỗ ngồi vừa đủ cho 4 người lớn.

Về vận hành, Toyota Wigo 2024 trang bị động cơ 1.2L, công suất 87 mã lực và mô-men xoắn 113 Nm, đi kèm hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp. Với ưu điểm bền bỉ và tiết kiệm, mẫu xe có mức tiêu thụ nhiên liệu khá ít, chỉ khoảng 5.2 lít/100 km.

Giá xe Mitsubishi Attrage

Từ 380 – 490 triệu đồng.

Cuối cùng là Attage 2024 đến từ nhà Mitsubishi đang được bán mức giá dao động từ 380 đến 490 triệu đồng, tùy từng phiên bản. Đây là mẫu xe 'ngon - bổ - rẻ' đúng nghĩa vì giá thành khá 'mềm' so với phân khúc Sedan cỡ B, tiết kiệm nhiên liệu và có nhiều trang bị thực tế đến người dùng.

Mitsubishi Attrage mang phong cách thiết kế Dynamic Shield đặc trưng của Mitsubishi, tạo cảm giác mạnh mẽ và hiện đại. Đầu xe được trang bị lưới tản nhiệt mạ chrome sáng bóng, kết hợp đèn pha LED cho cảm giác cao cấp dù thuộc phân khúc giá rẻ. Mâm xe hợp kim 15 inch giúp tôn lên vẻ năng động cho tổng thể chiếc xe.

Bên trong khoang cabin, Attrage 2024 được thiết kế khá tối giản, chủ yếu tập trung vào không gian rộng rãi cho cả hàng ghế trước và sau. Màn hình cảm ứng 7 inch là điểm nhấn chính, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto.

Mitsubishi Attrage vận hành với động cơ xăng 1.2L, cho công suất 78 mã lực và mô-men xoắn 100 Nm, đi kèm hộp số CVT. Mức tiêu thụ nhiên liệu ấn tượng chỉ khoảng 5 lít/100 km, phù hợp chi vệc di chuyển trong đô thị. Ngoài ra, xe cũng được trang bị hệ thống điều hòa tự động, camera lùi và hệ thống khởi động bằng nút bấm, mang lại tiện ích vượt trội trong phân khúc.