Giá vàng hôm nay 24/1: Dự báo lập đỉnh mới, vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, DOJI, Phú Quý tăng mạnh

Thứ bảy, 09:22 24/01/2026
Trà My (t/h)
Trà My (t/h)
GĐXH - Giá vàng hôm nay 24/1/2026 tiếp tục neo ở vùng cao kỷ lục trong bối cảnh nhu cầu trú ẩn an toàn tăng mạnh mẽ. Thị trường vàng trong nước chứng kiến đà tăng vọt của vàng miếng SJC, trong khi giá vàng nhẫn tại nhiều thương hiệu lớn cũng đồng loạt bứt phá.

Giá vàng hôm nay ở trong nước tiếp tục tăng mạnh

Tính đến 6h00 sáng 24/1, giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở mức 170,2–172,2 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 2,9 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên trước. Chênh lệch giá mua – bán duy trì ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, Bảo Tín Minh Châu cũng niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 170,2–172,2 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng tương đương 2,9 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, với mức chênh lệch mua – bán là 2 triệu đồng/lượng.

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá vàng miếng SJC được điều chỉnh lên mức 169,5–172,2 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 2,9 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giá mua – bán tại doanh nghiệp này ở mức cao hơn, khoảng 2,7 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng miếng được niêm yết ở ngưỡng 171,4-173,3 triệu đồng/lượng, tăng 4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào - bán ra so với phiên giao dịch trước.

Giá vàng hôm nay 24/1: Dự báo lập đỉnh mới, vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, DOJI, Phú Quý tăng mạnh - Ảnh 1.

Giá vàng hôm nay 24/1/2026 cả trong nước và thế giới đều tăng mạnh. Ảnh minh hoạ

Ở phân khúc vàng nhẫn, thị trường cũng ghi nhận đà tăng rất mạnh. Sáng 24/1, vàng nhẫn của Tập đoàn DOJI được niêm yết ở mức 167,8–170,8 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 3,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. Chênh lệch mua – bán duy trì quanh mức 3 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 169,2–172,2 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 2,9 triệu đồng/lượng so với phiên liền trước. Mức chênh lệch mua – bán vẫn giữ ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tại Phú Quý, giá vàng nhẫn được điều chỉnh lên 168,7–171,7 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng mạnh 3,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, với chênh lệch mua – bán khoảng 3 triệu đồng/lượng.

Riêng vàng nhẫn loại 1–5 chỉ của SJC được niêm yết ở mức 168,3–170,8 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 3,1 triệu đồng/lượng so với chốt phiên hôm qua.

Giá vàng hôm nay trên thị trường thế giới tiến sát mốc 5.000 USD/ounce

Trên thị trường quốc tế, sáng 24/1, giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở mức 4.988 USD/ounce, tăng 52,23 USD/ounce, tương đương 1,06% so với đầu giờ sáng hôm qua.

Giá vàng tiếp tục lập đỉnh kỷ lục mới trong phiên giao dịch châu Á, tiến sát mốc tâm lý quan trọng 5.000 USD/ounce, trong bối cảnh bất ổn địa chính trị toàn cầu gia tăng và đồng USD suy yếu mạnh.

Theo ông Dan Coatsworth, Trưởng bộ phận thị trường tại AJ Bell (Anh), dù các thị trường tài chính toàn cầu có phần lắng dịu vào cuối tuần, nhưng nhà đầu tư vẫn chưa sẵn sàng rời bỏ các tài sản trú ẩn an toàn như vàng. Ông cho rằng tâm lý phòng thủ vẫn chi phối mạnh khi giới đầu tư lo ngại những biến động chính sách khó lường.

Dù Tổng thống Mỹ Donald Trump đã rút lại các tuyên bố đe dọa liên quan đến Greenland cũng như cảnh báo áp thuế với các đồng minh châu Âu, nhưng theo ông Coatsworth, nhà đầu tư vẫn duy trì trạng thái đề phòng trước khả năng ông Trump bất ngờ thay đổi lập trường.

Một trong những yếu tố then chốt thúc đẩy giá vàng tăng mạnh là sự suy yếu rõ rệt của đồng USD. Chỉ số USD Index liên tục giảm trong các phiên gần đây đã khiến vàng – tài sản được định giá bằng đồng bạc xanh – trở nên hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác, từ đó kích thích nhu cầu mua vào trên thị trường quốc tế.

Theo phân tích của Goldman Sachs, các nhà đầu tư tư nhân đang gia tăng mua vàng nhằm phòng ngừa rủi ro chính sách vĩ mô, đặc biệt là những lo ngại liên quan đến tính bền vững tài khóa và định hướng dài hạn của chính sách tiền tệ toàn cầu. Nhóm nhà đầu tư này có xu hướng nắm giữ vàng lâu hơn so với các chiến lược phòng hộ ngắn hạn gắn với các sự kiện riêng lẻ như bầu cử, giúp dòng vốn vào vàng trở nên ổn định và bền vững hơn.

Bên cạnh đó, nhu cầu mua vàng mạnh mẽ từ các ngân hàng trung ương, đặc biệt tại các nền kinh tế mới nổi, tiếp tục là trụ cột quan trọng nâng đỡ giá. Goldman dự báo trong năm 2026, lượng mua vàng của các ngân hàng trung ương có thể đạt bình quân 60–70 tấn mỗi tháng, cao gấp nhiều lần mức trung bình trước năm 2022.

Các chuyên gia cho rằng rủi ro tăng giá của vàng hiện vẫn chiếm ưu thế, khi bất định chính sách toàn cầu kéo dài có thể thúc đẩy nhà đầu tư tiếp tục đa dạng hóa danh mục sang vàng. Ngược lại, rủi ro giảm giá chỉ xuất hiện nếu niềm tin vào triển vọng dài hạn của chính sách tài khóa và tiền tệ toàn cầu được cải thiện đáng kể.

Goldman Sachs đánh giá vàng là tài sản hấp dẫn nhất trong nhóm hàng hóa, với chu kỳ tăng giá hiện tại được hậu thuẫn đồng thời bởi các yếu tố vĩ mô ngắn hạn và cấu trúc dài hạn của thị trường.

Giá vàng hôm nay 23/1: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý ra sao?Giá vàng hôm nay 23/1: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý ra sao?

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC tăng dữ dội 4 triệu đồng/lượng lên trên 173 triệu đồng/lượng.

