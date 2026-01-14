Hatchback điện giá 360 triệu đồng thiết kế tiện ích, trang bị hiện đại, chi phí như Kia Morning, Hyundai Grand i10 thích hợp đi trong đô thị

Xe gầm cao SUV giá chỉ từ 485 triệu đồng ở Việt Nam cực thích hợp cho gia đình đi chơi tết GĐXH - Xe gầm cao SUV cỡ nhỏ trên thị trường Việt có mức giá hợp lý chỉ từ 539 triệu đồng đang được nhiều gia đình Việt lựa chọn.

Hatchback điện sẽ về Việt Nam thiết kế tiện ích, trang bị hiện đại thích hợp đi trong đô thị

KIA Ray EV 2026

Thị trường ô tô điện phổ thông tại châu Á đang chứng kiến làn sóng "hồi sinh" của những mẫu xe đô thị cỡ nhỏ – nhóm sản phẩm từng bị bỏ quên vì hạ tầng sạc chưa theo kịp. Trong xu hướng đó, KIA Ray EV 2026 nổi lên như một cái tên đáng chú ý khi được nâng cấp mạnh về pin, động cơ và phạm vi vận hành, trong khi giá dự kiến vẫn duy trì ở ngưỡng dễ tiếp cận, chưa đến 400 triệu đồng.

Ray EV vốn là mẫu xe mini phục vụ nhu cầu đi lại nội đô. Trước đây, dòng xe này từng bị khai tử vào năm 2018 do phạm vi hoạt động còn hạn chế và hạ tầng trạm sạc tại Hàn Quốc chưa đủ phát triển. Tuy nhiên, với tốc độ điện hoá ngày càng nhanh và các tiêu chuẩn pin – sạc tiến bộ rõ rệt, KIA đang đưa Ray EV trở lại như một quân bài chiến lược ở phân khúc xe điện nhỏ – rẻ – thực dụng, hướng thẳng tới nhóm khách hàng đô thị.

KIA Ray EV 2026 giữ nguyên tinh thần của một mẫu xe "sinh ra cho thành phố

KIA Ray EV 2026 giữ nguyên tinh thần của một mẫu xe "sinh ra cho thành phố": gọn, linh hoạt, dễ điều khiển và tối ưu hóa chi phí sử dụng. Theo thông tin được công bố, xe có kích thước dài x rộng x cao 3.595 x 1.595 x 1.700 mm, chiều dài cơ sở 2.520 mm. Trọng lượng xe vào khoảng 998 kg.

Điểm nâng cấp đáng giá nhất của Ray EV thế hệ mới nằm ở cụm pin 35,2 kWh. Nhờ dung lượng pin lớn gần gấp đôi thế hệ cũ, xe có thể đạt phạm vi hoạt động khoảng 205 km/lần sạc. Nếu di chuyển trong điều kiện nội đô, tầm hoạt động thậm chí có thể đạt tới 233 km.

KIA Ray EV sử dụng động cơ điện 50 kW

Ở thế hệ trước, KIA Ray EV sử dụng động cơ điện 50 kW cùng pin lithium-ion dung lượng thấp, phạm vi hoạt động chỉ khoảng 139 km/lần sạc. Con số này từng bị đánh giá là "đi trước thời đại" vào thời điểm 2018, nhưng lại trở nên quá khiêm tốn ở giai đoạn hiện tại. Việc nâng tầm hoạt động lên hơn 200km giúp Ray EV 2026 thực sự bước vào nhóm xe điện có khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng hàng ngày một cách trọn vẹn, giảm rõ rệt cảm giác bất an về quãng đường (range anxiety).

Không chỉ tăng dung lượng pin, Ray EV 2026 còn được cải thiện đáng kể về hiệu năng. Động cơ điện được nâng cấp với công suất tăng khoảng 30% lên 63,3 kW, giúp xe vận hành mạnh mẽ và linh hoạt hơn trong điều kiện đô thị – vốn cần phản hồi chân ga nhanh để nhập làn, vượt xe hoặc tăng tốc ngắn.

KIA Ray EV 2026 hỗ trợ sạc nhanh với thời gian nạp điện khoảng 25 phút

Đáng chú ý, dù xe nặng hơn phiên bản ICE khoảng 187 kg, mô-men xoắn lại cao hơn tới 77% (đạt 167 Nm). Điều này giúp Ray EV tăng tốc tốt hơn, dù thông số 0–100 km/h ở mức 15,9 giây cho thấy xe vẫn ưu tiên vận hành hiền, phù hợp đi phố hơn là chạy tốc độ cao.

Về sạc, KIA Ray EV 2026 hỗ trợ sạc nhanh với thời gian nạp điện khoảng 25 phút (theo công bố), đồng thời vẫn hỗ trợ sạc thường qua nguồn điện 220V với thời gian khoảng 6 giờ.

Ở bên trong, xe tích hợp hệ thống định vị dành riêng cho xe điện, có thể cung cấp thông tin về các điểm sạc lân cận – một chi tiết quan trọng với nhóm người dùng mới chuyển sang EV, khi "bản đồ trạm sạc" đôi khi còn có giá trị hơn cả trải nghiệm giải trí.

Ngoài ra, KIA Ray EV 2026 được cung cấp thêm các gói trang bị như Drive Wise II và Style, trong đó gói Drive Wise nhấn mạnh vào công nghệ hỗ trợ lái an toàn (ADAS) như cảnh báo thoát hiểm an toàn, hỗ trợ tránh va chạm điểm mù… Những trang bị này giúp mẫu xe đô thị giá rẻ nhưng vẫn tiếp cận đúng xu hướng "xe điện phải thông minh" mà người dùng đang kỳ vọng.

Giá hatchback điện KIA Ray EV 2026

Theo mức giá được hé lộ, KIA Ray EV 2026 dự kiến có giá khoảng 360 triệu đồng. Với mức giá này, đây có thể trở thành một trong những mẫu ô tô điện đô thị rẻ và dễ tiếp cận nhất, đặc biệt hấp dẫn trong bối cảnh người tiêu dùng đang muốn chuyển từ xe xăng sang xe điện nhưng vẫn e ngại các mẫu xe điện cỡ lớn có giá cao.

Ước tính chi phí lăn bánh tham khảo được đưa ra ở mức khoảng 400 triệu đồng tại Hà Nội và TP.HCM, trong khi các tỉnh có thể thấp hơn, dao động quanh 380 triệu đồng tùy khu vực và thuế, phí.

Với tầm hoạt động hơn 200km, khả năng sạc nhanh, thiết kế gọn gàng và giá dự kiến dưới 400 triệu, KIA Ray EV 2026 được xem như lời gợi mở về một tương lai mà xe điện không chỉ dành cho phân khúc cao cấp. Thay vào đó, những mẫu xe mini thực dụng như Ray EV có thể trở thành "cánh cửa nhập môn" hợp lý nhất cho người dùng đô thị muốn chuyển đổi sang phương tiện xanh với chi phí vừa tầm.

Xe ô tô dưới 500 triệu đồng 'bao sang', giá nhất thị trường

Xe ô tô nhỏ gọn có giá thành cực hấp dẫn và là lựa chọn hàng đầu của người dùng Việt, trong đó nhiều cái tên 'nổi trội' cũng góp mặt, được đánh giá không thua gì 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 hay Kia Morning.

VinFast VF 5 Plus

VinFast VF5 Plus.

Giá từ 442 triệu đồng.

VinFast VF 5 Plus nổi bật với thiết kế hiện đại, trẻ trung với dải đèn pha LED hình chữ V đặc trưng ở phía trước và phía sau. Đèn pha và đèn hậu đặt thấp hợp xu hướng mới.

Kích thước dài x rộng x cao lần lượt 3.967 x 1.723 x 1.578 mm, chiều dài cơ sở 2.514 mm, cho thấy VF 5 Plus là mẫu xe nhỏ gọn, hợp di chuyển đô thị, nhưng vẫn sở hữu không gian nội thất rộng rãi hơn các đối thủ đồng hạng.

Nội thất bên trong thiết kế theo phong cách tối giản, bao gồm các tiện nghi nổi bật như màn hình trung tâm 8 inch, bảng đồng hồ điện tử 7 inch, hệ thống lọc không khí PM2.5, cần số kiểu núm xoay.

Mẫu xe điện nhà VinFast đầy đủ các công nghệ an toàn và hỗ trợ lái hàng đầu phân khúc như 6 túi khí, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo giao thông phía sau, cảnh báo điểm mù…

Hiện tại, VinFast VF 5 Plus được phân phối với 2 phiên bản la-zăng lõi thép 16 inch và la-zăng hợp kim 17 inch. Áp dụng các ưu đãi hiện hành, khách hàng có thể nhận khoản ưu đãi tiền mặt lên tới gần 18 triệu đồng, đưa giá xe về chỉ từ 442 triệu đồng. Đây là lựa chọn số 1 với nhóm khách hàng mua ô tô lần đầu, hoặc đang có nhu cầu chuyển sang các phương tiện tiết kiệm chi phí, thân thiện với môi trường.

Giá xe Hyundai Grand i10

Hyundai Grand i10.

Từ 360 - 435 triệu đồng.

Đứng đầu trong danh sách này không thể không nhắc đến 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 có mức giá từ 360 đến 435 triệu đồng tùy từng phiên bản. Là một trong những mẫu xe giá rẻ bán chạy nhất phân khúc Sedan cỡ nhỏ bởi ngoại hình trẻ trung, hiện đại lại được trang bị nhiều tiện nghi.

Nội thất của Grand i10 được bố trí hài hòa, với vật liệu chủ đạo là nhựa và nỉ nhưng vẫn đem lại cảm giác cao cấp. Màn hình cảm ứng 8 inch đặt nổi, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, mang lại trải nghiệm giải trí mượt mà cho người dùng. Không gian bên trong cũng khá rộng rãi, hàng ghế sau cho phép hành khách ngồi thoải mái ngay cả trên những hành trình dài.

Hyundai Grand i10 2024 được trang bị động cơ 1.2L, sản sinh công suất 83 mã lực và mô-men xoắn 114 Nm. Hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp, giúp xe vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu với mức tiêu thụ khoảng 5.4 lít/100 km. Các tiện nghi phải kể đến như: Khởi động bằng nút bấm, camera lùi và cảm biến đỗ xe phía sau.

Giá xe Kia Morning

Kia Morning.

Từ 349 đến 424 triệu đồng.

Kia Morning 2022 đã có sự lột xác đáng kể trong thiết kế. Lưới tản nhiệt được tinh chỉnh mới trên hình dạng mũi hổ truyền thống chính là sự thay đổi rõ rệt nhất trên mẫu xe này.

Về tổng thể, đại kình địch của Hyundai Grand i10 và VinFast Fadil có ngoại thất không quá nổi bật và xuất sắc nhưng mẫu xe này vẫn gây được ấn tượng tốt với khách hàng nhờ thiết kế đơn giản, nhỏ gọn nhưng cũng đầy tinh tế. Điểm nhấn đáng chú ý là cụm đèn sương mù gương cầu cùng với lưới tản nhiệt hình mũi hổ tạo nên sự kết hợp đầy cá tính. Chưa dừng ở đó, ngoại hình của xe cũng mang đậm chất thể thao với cản sau và sự xuất hiện của ống pô kép mạnh mẽ.

Kia Morning vẫn sử dụng hệ thống chiếu sáng bao gồm đèn sương mù và đèn pha Halogen Projector. Tuy nhiên, nhà sản xuất đã nâng cấp đèn định vị ban ngày cùng đèn hậu của xe lên bóng LED. Ngoài ra, ngoại thất của xe còn có thêm tính năng gương chiếu hậu chỉnh điện tích hợp tính năng sấy, đèn pha tự động bật/tắt.

Giá xe Toyota Wigo

Toyota Wigo.

Từ 352 - 385 triệu đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2 là Toyota Wigo 2024 đang được bán với giá dao động từ 352 đến 385 triệu đồng. Đây cũng là mẫu xe giá rẻ bậc nhất phân khúc sedan/hatchback đô thị nhỏ, phù hợp với nhu cầu sử dụng hàng ngày hoặc các gia đình trẻ với thiết kế đơn giản, vận hành ổn định.

Nội thất Toyota Wigo sử dụng chất liệu nhựa cứng kết hợp với các chi tiết trang trí màu đen tạo nên cảm giác bền bỉ. Màn hình cảm ứng 7 inch, hỗ trợ kết nối Bluetooth và hệ thống điều hòa cơ. Không gian nội thất khá khiêm tốn nhưng Wigo vẫn cung cấp chỗ ngồi vừa đủ cho 4 người lớn.

Về vận hành, Toyota Wigo 2024 trang bị động cơ 1.2L, công suất 87 mã lực và mô-men xoắn 113 Nm, đi kèm hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp. Với ưu điểm bền bỉ và tiết kiệm, mẫu xe có mức tiêu thụ nhiên liệu khá ít, chỉ khoảng 5.2 lít/100 km.

Giá xe Mitsubishi Attrage

Từ 380 – 490 triệu đồng.

Cuối cùng là Attage 2024 đến từ nhà Mitsubishi đang được bán mức giá dao động từ 380 đến 490 triệu đồng, tùy từng phiên bản. Đây là mẫu xe 'ngon - bổ - rẻ' đúng nghĩa vì giá thành khá 'mềm' so với phân khúc Sedan cỡ B, tiết kiệm nhiên liệu và có nhiều trang bị thực tế đến người dùng.

Mitsubishi Attrage mang phong cách thiết kế Dynamic Shield đặc trưng của Mitsubishi, tạo cảm giác mạnh mẽ và hiện đại. Đầu xe được trang bị lưới tản nhiệt mạ chrome sáng bóng, kết hợp đèn pha LED cho cảm giác cao cấp dù thuộc phân khúc giá rẻ. Mâm xe hợp kim 15 inch giúp tôn lên vẻ năng động cho tổng thể chiếc xe.

Bên trong khoang cabin, Attrage 2024 được thiết kế khá tối giản, chủ yếu tập trung vào không gian rộng rãi cho cả hàng ghế trước và sau. Màn hình cảm ứng 7 inch là điểm nhấn chính, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto.

Mitsubishi Attrage vận hành với động cơ xăng 1.2L, cho công suất 78 mã lực và mô-men xoắn 100 Nm, đi kèm hộp số CVT. Mức tiêu thụ nhiên liệu ấn tượng chỉ khoảng 5 lít/100 km, phù hợp chi vệc di chuyển trong đô thị. Ngoài ra, xe cũng được trang bị hệ thống điều hòa tự động, camera lùi và hệ thống khởi động bằng nút bấm, mang lại tiện ích vượt trội trong phân khúc.