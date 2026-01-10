Mới nhất
Xe gầm cao SUV giá chỉ từ 485 triệu đồng ở Việt Nam cực thích hợp cho gia đình đi chơi tết

Thứ bảy, 08:54 10/01/2026 | Giá cả thị trường
K.N (th)
K.N (th)
GĐXH - Xe gầm cao SUV cỡ nhỏ trên thị trường Việt có mức giá hợp lý chỉ từ 539 triệu đồng đang được nhiều gia đình Việt lựa chọn.

Xe gầm cao SUV giá chỉ từ 485 triệu đồng thích hợp cho gia đình đi chơi tết - Ảnh 1.Xe ô tô giá 199 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế xinh xắn, trang bị tiện ích rẻ hơn cả Kia Morning, Hyundai Grand i10, chỉ như Honda SH thích hợp đi trong đô thị

GĐXH - Xe ô tô gia nhập thị trường Việt Nam với giá từ 199 triệu đồng, gọn gàng và dễ tiếp cận.

SUV Mitsubishi Xforce GLX: 599 triệu đồng

Xe gầm cao SUV giá chỉ từ 485 triệu đồng thích hợp cho gia đình đi chơi tết - Ảnh 2.

Mitsubishi Xforce GLX đang được giảm 100% lệ phí trước bạ. Ảnh: MMV


Mitsubishi Xforce là một trong những mẫu B-SUV bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam. Xe được ra mắt khách Việt vào đầu năm 2024 với 4 phiên bản, mức giá dao động từ 599-705 triệu đồng.

Hiện hãng cùng nhiều đại lý đã chủ động đưa ra ưu đãi 100% lệ phí trước bạ cho bản tiêu chuẩn GLX (giá 599 triệu đồng) và Premium (giá 680 triệu đồng), tương đương mức giảm giá lần lượt là 60 và 68 triệu đồng. Nhờ đó, Xforce bản GLX chỉ có giá tương đương 540 triệu đồng.

Đánh giá SUV Mitsubishi Xforce GLX

Từ khi ra mắt và bán ra thị trường vào đầu năm 2024 đến nay, Mitsubishi Xforce luôn là một trong những mẫu xe bán chạy nhất phân khúc B-SUV. Số liệu bán hàng 9 tháng đầu năm 2025 của Xforce là 8.034 chiếc, xếp thứ hai sau Toyota Yaris Cross.

SUV Hyundai Creta bản tiêu chuẩn: 599 triệu đồng

Xe gầm cao SUV giá chỉ từ 485 triệu đồng thích hợp cho gia đình đi chơi tết - Ảnh 3.

Hyundai Creta giảm xuống chỉ còn từ 599 - 699


Hyundai Creta vừa được làm mới vào tháng 6/2025 với 4 phiên bản, khoảng giá từ 599-715 triệu đồng. Trong đó, bản Creta bản tiêu chuẩn có giá thấp nhất là 599 triệu đồng giống như đối thủ Mitsubishi Xforce. Trong những tháng cuối năm, nhiều đại lý của Hyundai áp dụng chương trình giảm giá tiền mặt với mức 20-30 triệu đồng cho mẫu xe này, kèm theo một số quà tặng phụ kiện nhằm kích thích sức mua.

Đánh giá SUV Hyundai Creta

Hyundai Creta 2025 được sản xuất tại Việt Nam, sử dụng động cơ xăng 1.5L hút khí tự nhiên, công suất 115 mã lực, mô-men xoắn 144 Nm, kết hợp hộp số iVT (CVT) vô cấp.

SUV Mazda CX-3 AT: 549 triệu đồng

Xe gầm cao SUV giá chỉ từ 485 triệu đồng thích hợp cho gia đình đi chơi tết - Ảnh 4.

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV cùng với hàng loạt cái tên trẻ trung khác. Mẫu xe này vừa được đưa về lắp ráp tại Việt Nam, thay vì nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như trước đây.

New Mazda CX-3 có tất cả 4 phiên bản: AT, Deluxe, Luxury và Premium, giá bán từ 549-659 triệu đồng. Trong đó, bản AT mới được bổ sung có giá 549 triệu, chưa kể một số ưu đãi từ các đại lý có thể là sự lựa chọn đáng để cân nhắc của nhiều người.

Đánh giá SUV Mazda CX-3

Tất cả phiên bản của New CX-3 vẫn sử dụng động cơ 1.5L SkyActiv-G, công suất 110 mã lực và mô-men xoắn 144 Nm, hộp số tự động 6 cấp, dẫn động cầu trước, kèm chế độ lái thể thao.

SUV Omoda C5 Luxury: 539 triệu đồng

Xe gầm cao SUV giá chỉ từ 485 triệu đồng thích hợp cho gia đình đi chơi tết - Ảnh 5.

Omoda C5 Luxury

Omoda C5 Luxury là một lựa chọn rất đáng chú ý trong tầm giá trên 500 triệu đồng. Thực tế, mẫu xe Trung Quốc định vị ở phân khúc SUV cỡ B+ cùng với Toyota Corolla Cross, tuy nhiên giá bán lại khá "mềm", dao động từ 539-669 triệu đồng. Trong đó, bản base Omoda C5 Luxury có giá 539 triệu đồng.

Ghi nhận trong những tháng cuối năm, các đại lý Omoda & Jaecoo đang hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và trừ thẳng vào giá bán với mẫu xe này, đưa giá bán thực tế của C5 Luxury xuống còn khoảng 485 triệu đồng.

Đánh giá Omoda C5 Luxury

Do là bản tiêu chuẩn, Omoda C5 Luxury chỉ được trang bị động cơ 1.5 hút khí tự nhiên, bù lại, xe vẫn được nhà sản xuất giữ một số công nghệ và tính năng an toàn ADAS gần giống các phiên bản cao.

SUV Mitsubishi Xpander MT: 560 triệu đồng

Xe gầm cao SUV giá chỉ từ 485 triệu đồng thích hợp cho gia đình đi chơi tết - Ảnh 6.

Mitsubishi Xpander được lắp ráp tại Việt Nam.


Mitsubishi Xpander vẫn đang là chiếc MPV 7 chỗ bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong nhiều tháng qua. Hiện, Xpander được phân phối với 4 phiên bản, trong đó bản MT lắp ráp trong nước có giá 560 triệu.

Xpander vừa được nâng cấp mới từ tháng 9/2025 và được phân phối với 4 phiên bản là MT, AT, AT Premium và Xpander Cross, đều sử dụng động cơ 1.5L, sản sinh công suất cực đại 103 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm. Giá bán dao động từ 555-648 triệu đồng.

Đánh giá SUV Mitsubishi Xpander MT

Trong thời gian cuối năm, nếu khách hàng "chịu thiệt" 1 đời, tức là chọn mua Xpander có số VIN 2024 được giảm 100% lệ phí trước bạ, tương đương mức giảm 56 triệu đồng, cùng một số quà tặng từ đại lý. Như vậy, giá bán của Mitsubishi Xpander bản MT VIN 2024 chỉ ở mức 500 triệu đồng.

SUV Suzuki XL7 Hybrid: 599 triệu

Xe gầm cao SUV giá chỉ từ 485 triệu đồng thích hợp cho gia đình đi chơi tết - Ảnh 7.

Suzuki XL7 Hybrid


Suzuki XL7 Hybrid là mẫu MPV lai SUV tương tự Mitsubishi Xpander Cross. Giống như đối thủ trong phân khúc xe MPV 7 chỗ, XL7 Hybrid được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 1 phiên bản duy nhất sử dụng động cơ hybrid nhẹ có giá 599,9 triệu đồng.

Tuy nhiên mẫu xe MPV lai SUV này đang được hãng giảm 100% lệ phí trước bạ, tương đương số tiền giảm 60 triệu đồng, đưa giá bán thực tế của mẫu xe này tại đại lý xuống còn 540 triệu. Đây được đánh giá là mức khá "hời" và đáng để những người mua xe cuối năm cân nhắc.

Đánh giá SUV Suzuki XL7 Hybrid

Suzuki XL7 Hybrid là phiên bản nâng cấp của XL7 trước đây với điểm nhấn lớn nhất là khối động cơ được hỗ trợ thêm bởi máy phát điện khởi động tích hợp (ISG) cùng gói pin lithium-ion dung lượng nhỏ. Động cơ này sinh công suất 103 mã lực, kết hợp với hộp số tự động 4 cấp.

