Hatchback giá 250 triệu đồng thiết kế hiện đại, tiện nghi rẻ hơn cả Kia Morning, Hyundai Grand i10 sẽ khiến thị trường dậy sóng nếu về Việt Nam

Hatchback thiết kế hiện đại, tiện nghi

Seiyong S1 EV

Seiyong S1 EV nổi lên như một lựa chọn mới ở phân khúc hatchback hạng A thuần điện. Mẫu xe này được phát triển theo triết lý tối giản, tập trung vào tính thực dụng, chi phí hợp lý và khả năng đáp ứng nhu cầu di chuyển hằng ngày của cá nhân hoặc gia đình nhỏ tại đô thị.

Không nhắm tới cuộc đua công nghệ cao cấp, Seiyong S1 EV lựa chọn hướng tiếp cận quen thuộc: kích thước nhỏ gọn, dễ lái, dễ đỗ, chi phí sử dụng thấp và tầm hoạt động đủ dài để thay thế xe xăng cỡ nhỏ như Kia Morning hay Hyundai i10 trong môi trường thành phố.

Về tổng thể, Seiyong S1 EV sở hữu kiểu dáng hatchback cỡ nhỏ, 4 chỗ ngồi, với kích thước dài x rộng x cao lần lượt 3.720 x 1.640 x 1.494 mm và chiều dài cơ sở 2.390 mm. Các thông số này đặt mẫu xe vào đúng "khuôn" xe hạng A, phù hợp với đường phố chật hẹp và nhu cầu quay đầu, đỗ xe linh hoạt.

Thiết kế ngoại thất đi theo phong cách trung tính, hướng tới tính tiện dụng nhiều hơn là tạo dấu ấn thị giác mạnh. Các đường nét thân xe gọn gàng, bán kính quay đầu nhỏ giúp việc xoay trở trong phố trở nên nhẹ nhàng là yếu tố rất được người dùng đô thị quan tâm.

Bên trong khoang lái, Seiyong S1 EV được trang bị màn hình cảm ứng trung tâm 8 inch, đóng vai trò hiển thị thông tin giải trí và hỗ trợ vận hành cơ bản. Điều hòa tự động, khởi động bằng nút bấm và mở cửa không cần chìa khóa là những trang bị đủ dùng, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt hằng ngày của người dùng phổ thông, thay vì chạy theo các tính năng phức tạp.

Điểm đáng chú ý nhất trên Seiyong S1 EV nằm ở hệ truyền động thuần điện. Xe sử dụng mô-tơ điện công suất 47 mã lực, mô-men xoắn 150 Nm là mức thông số không quá cao nhưng phù hợp với một mẫu xe đô thị cỡ nhỏ, ưu tiên sự êm ái và tiết kiệm.

Seiyong S1 EV hỗ trợ sạc nhanh cho phép nạp từ 30% lên 80%

Pin lithium dung lượng 31,9 kWh cho phép xe đạt phạm vi hoạt động công bố khoảng 302 km mỗi lần sạc, con số khá ấn tượng trong phân khúc hatchback điện giá rẻ. Với quãng đường này, người dùng hoàn toàn có thể sử dụng xe trong nhiều ngày di chuyển nội đô mà không cần sạc lại quá thường xuyên.

Về khả năng sạc, Seiyong S1 EV hỗ trợ sạc nhanh cho phép nạp từ 30% lên 80% pin trong khoảng 40–50 phút. Nếu sạc thường tại nhà, thời gian sạc đầy pin vào khoảng 10 giờ, phù hợp với thói quen sạc qua đêm của người dùng gia đình. Tốc độ tối đa của xe đạt 110 km/h, đủ để sử dụng trên các tuyến đường vành đai hoặc cao tốc ngắn.

Giá hatchback Seiyong S1 EV

Hiện tại, Seiyong S1 EV mới được phân phối tại thị trường Trung Quốc với mức giá dao động khoảng 246 – 320 triệu đồng (quy đổi). Trong tầm giá này, mẫu xe được xem là "dễ tiếp cận" với người mua lần đầu, nhóm khách hàng trẻ hoặc gia đình nhỏ muốn chuyển từ xe xăng sang ô tô điện.

Không chỉ dừng lại ở thị trường nội địa, Seiyong Motor đã bắt đầu mở rộng sang Đông Nam Á, trong đó Malaysia là một trong những điểm đến đầu tiên. Việc nhắm tới các thị trường đang phát triển cho thấy tham vọng cạnh tranh trực tiếp với những mẫu ô tô điện giá rẻ khác trong khu vực, nơi người tiêu dùng ngày càng quan tâm tới chi phí sử dụng và tính thân thiện môi trường.

Với định vị là "ô tô điện đô thị nhỏ gọn", Seiyong S1 EV được ví như "chú ong nhỏ" trong thế giới xe điện không phô trương, không hào nhoáng nhưng tập trung vào khả năng di chuyển hiệu quả, kinh tế và phù hợp với đời sống hằng ngày. Đây cũng chính là hướng đi đang được nhiều hãng xe Trung Quốc lựa chọn khi tiến vào các thị trường mới nổi.

Xe ô tô dưới 500 triệu đồng 'bao sang', giá nhất thị trường

Xe ô tô nhỏ gọn có giá thành cực hấp dẫn và là lựa chọn hàng đầu của người dùng Việt, trong đó nhiều cái tên 'nổi trội' cũng góp mặt, được đánh giá không thua gì 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 hay Kia Morning.

VinFast VF 5 Plus

VinFast VF5 Plus.

Giá từ 442 triệu đồng.

VinFast VF 5 Plus nổi bật với thiết kế hiện đại, trẻ trung với dải đèn pha LED hình chữ V đặc trưng ở phía trước và phía sau. Đèn pha và đèn hậu đặt thấp hợp xu hướng mới.

Kích thước dài x rộng x cao lần lượt 3.967 x 1.723 x 1.578 mm, chiều dài cơ sở 2.514 mm, cho thấy VF 5 Plus là mẫu xe nhỏ gọn, hợp di chuyển đô thị, nhưng vẫn sở hữu không gian nội thất rộng rãi hơn các đối thủ đồng hạng.

Nội thất bên trong thiết kế theo phong cách tối giản, bao gồm các tiện nghi nổi bật như màn hình trung tâm 8 inch, bảng đồng hồ điện tử 7 inch, hệ thống lọc không khí PM2.5, cần số kiểu núm xoay.

Mẫu xe điện nhà VinFast đầy đủ các công nghệ an toàn và hỗ trợ lái hàng đầu phân khúc như 6 túi khí, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo giao thông phía sau, cảnh báo điểm mù…

Hiện tại, VinFast VF 5 Plus được phân phối với 2 phiên bản la-zăng lõi thép 16 inch và la-zăng hợp kim 17 inch. Áp dụng các ưu đãi hiện hành, khách hàng có thể nhận khoản ưu đãi tiền mặt lên tới gần 18 triệu đồng, đưa giá xe về chỉ từ 442 triệu đồng. Đây là lựa chọn số 1 với nhóm khách hàng mua ô tô lần đầu, hoặc đang có nhu cầu chuyển sang các phương tiện tiết kiệm chi phí, thân thiện với môi trường.

Giá xe Hyundai Grand i10

Hyundai Grand i10.

Từ 360 - 435 triệu đồng.

Đứng đầu trong danh sách này không thể không nhắc đến 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 có mức giá từ 360 đến 435 triệu đồng tùy từng phiên bản. Là một trong những mẫu xe giá rẻ bán chạy nhất phân khúc Sedan cỡ nhỏ bởi ngoại hình trẻ trung, hiện đại lại được trang bị nhiều tiện nghi.

Nội thất của Grand i10 được bố trí hài hòa, với vật liệu chủ đạo là nhựa và nỉ nhưng vẫn đem lại cảm giác cao cấp. Màn hình cảm ứng 8 inch đặt nổi, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, mang lại trải nghiệm giải trí mượt mà cho người dùng. Không gian bên trong cũng khá rộng rãi, hàng ghế sau cho phép hành khách ngồi thoải mái ngay cả trên những hành trình dài.

Hyundai Grand i10 2024 được trang bị động cơ 1.2L, sản sinh công suất 83 mã lực và mô-men xoắn 114 Nm. Hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp, giúp xe vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu với mức tiêu thụ khoảng 5.4 lít/100 km. Các tiện nghi phải kể đến như: Khởi động bằng nút bấm, camera lùi và cảm biến đỗ xe phía sau.

Giá xe Kia Morning

Kia Morning.

Từ 349 đến 424 triệu đồng.

Kia Morning 2022 đã có sự lột xác đáng kể trong thiết kế. Lưới tản nhiệt được tinh chỉnh mới trên hình dạng mũi hổ truyền thống chính là sự thay đổi rõ rệt nhất trên mẫu xe này.

Về tổng thể, đại kình địch của Hyundai Grand i10 và VinFast Fadil có ngoại thất không quá nổi bật và xuất sắc nhưng mẫu xe này vẫn gây được ấn tượng tốt với khách hàng nhờ thiết kế đơn giản, nhỏ gọn nhưng cũng đầy tinh tế. Điểm nhấn đáng chú ý là cụm đèn sương mù gương cầu cùng với lưới tản nhiệt hình mũi hổ tạo nên sự kết hợp đầy cá tính. Chưa dừng ở đó, ngoại hình của xe cũng mang đậm chất thể thao với cản sau và sự xuất hiện của ống pô kép mạnh mẽ.

Kia Morning vẫn sử dụng hệ thống chiếu sáng bao gồm đèn sương mù và đèn pha Halogen Projector. Tuy nhiên, nhà sản xuất đã nâng cấp đèn định vị ban ngày cùng đèn hậu của xe lên bóng LED. Ngoài ra, ngoại thất của xe còn có thêm tính năng gương chiếu hậu chỉnh điện tích hợp tính năng sấy, đèn pha tự động bật/tắt.

Giá xe Toyota Wigo

Toyota Wigo.

Từ 352 - 385 triệu đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2 là Toyota Wigo 2024 đang được bán với giá dao động từ 352 đến 385 triệu đồng. Đây cũng là mẫu xe giá rẻ bậc nhất phân khúc sedan/hatchback đô thị nhỏ, phù hợp với nhu cầu sử dụng hàng ngày hoặc các gia đình trẻ với thiết kế đơn giản, vận hành ổn định.

Nội thất Toyota Wigo sử dụng chất liệu nhựa cứng kết hợp với các chi tiết trang trí màu đen tạo nên cảm giác bền bỉ. Màn hình cảm ứng 7 inch, hỗ trợ kết nối Bluetooth và hệ thống điều hòa cơ. Không gian nội thất khá khiêm tốn nhưng Wigo vẫn cung cấp chỗ ngồi vừa đủ cho 4 người lớn.

Về vận hành, Toyota Wigo 2024 trang bị động cơ 1.2L, công suất 87 mã lực và mô-men xoắn 113 Nm, đi kèm hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp. Với ưu điểm bền bỉ và tiết kiệm, mẫu xe có mức tiêu thụ nhiên liệu khá ít, chỉ khoảng 5.2 lít/100 km.

Giá xe Mitsubishi Attrage

Từ 380 – 490 triệu đồng.

Cuối cùng là Attage 2024 đến từ nhà Mitsubishi đang được bán mức giá dao động từ 380 đến 490 triệu đồng, tùy từng phiên bản. Đây là mẫu xe 'ngon - bổ - rẻ' đúng nghĩa vì giá thành khá 'mềm' so với phân khúc Sedan cỡ B, tiết kiệm nhiên liệu và có nhiều trang bị thực tế đến người dùng.

Mitsubishi Attrage mang phong cách thiết kế Dynamic Shield đặc trưng của Mitsubishi, tạo cảm giác mạnh mẽ và hiện đại. Đầu xe được trang bị lưới tản nhiệt mạ chrome sáng bóng, kết hợp đèn pha LED cho cảm giác cao cấp dù thuộc phân khúc giá rẻ. Mâm xe hợp kim 15 inch giúp tôn lên vẻ năng động cho tổng thể chiếc xe.

Bên trong khoang cabin, Attrage 2024 được thiết kế khá tối giản, chủ yếu tập trung vào không gian rộng rãi cho cả hàng ghế trước và sau. Màn hình cảm ứng 7 inch là điểm nhấn chính, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto.

Mitsubishi Attrage vận hành với động cơ xăng 1.2L, cho công suất 78 mã lực và mô-men xoắn 100 Nm, đi kèm hộp số CVT. Mức tiêu thụ nhiên liệu ấn tượng chỉ khoảng 5 lít/100 km, phù hợp chi vệc di chuyển trong đô thị. Ngoài ra, xe cũng được trang bị hệ thống điều hòa tự động, camera lùi và hệ thống khởi động bằng nút bấm, mang lại tiện ích vượt trội trong phân khúc.