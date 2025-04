Hầu hết cha mẹ chưa biết điều này trước khi con mình bị rơi vào 'tầm ngắm' của 'yêu râu xanh'

2 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Mai Văn Dưỡng (TikToker Dưỡng Dướng Dường phong thủy) về tội: "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".