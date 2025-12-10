HaUI đẩy mạnh chủ động phòng ngừa, coi PCCC là nhiệm vụ tiên quyết

"Giặc lửa" giữa đô thị hiện đại – cảnh báo từ những chi tiết quen thuộc

Những thay đổi toàn diện trong hành lang pháp lý về phòng cháy, chữa cháy cùng thực trạng cháy nổ ngày càng phức tạp đang đặt ra yêu cầu chưa từng có đối với các cơ sở giáo dục quy mô lớn. Với vai trò là một trong những đơn vị đào tạo hàng đầu cả nước, Đại học Công nghiệp Hà Nội xác định công tác phòng ngừa, ứng phó cháy nổ không chỉ là nhiệm vụ thường xuyên mà trở thành ưu tiên chiến lược, gắn với mục tiêu bảo đảm môi trường học tập – làm việc an toàn, hiện đại.

Đại úy Trương Văn Phận – giảng viên Trường Đại học Cảnh sát PCCC

Trong buổi tập huấn nghiệp vụ PCCC & CNCH sáng 07/12, Đại úy Trương Văn Phận – giảng viên Trường Đại học Cảnh sát PCCC – đã mở đầu bằng một dẫn chứng tưởng như rất quen thuộc nhưng mang giá trị cảnh báo sâu sắc. Từ quan niệm "Thủy, hỏa, đạo, tặc", ông chỉ ra xu hướng "gia cố quá mức" trong các công trình dân sinh hiện nay: những "chuồng cọp" kiên cố được dựng lên để đối phó trộm cướp lại vô tình chặn đứng lối thoát hiểm duy nhất khi hỏa hoạn xảy ra. Đây là nghịch lý cho thấy rủi ro cháy nổ không chỉ đến từ thiết bị, đường điện mà còn đến từ chính thói quen cư trú thiếu an toàn của cộng đồng đô thị.

Tình huống thực tế được đưa ra ngay đầu buổi tập huấn đã tạo điểm nhấn mạnh mẽ, giúp học viên nhận diện rõ hơn bản chất "không trừ một ai" của hỏa hoạn, từ đó đặt mình vào trạng thái chủ động phòng ngừa thay vì đối phó thụ động.

Buổi tập huấn giúp học viên nhận diện rõ hơn bản chất “không trừ một ai” của hỏa hoạn.

Luật hóa yêu cầu tự chủ- bước chuyển quan trọng với HaUI

Năm 2025 đánh dấu giai đoạn mới của công tác phòng cháy, chữa cháy tại Việt Nam khi Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2024 chính thức có hiệu lực. Triển khai luật là hệ thống văn bản chi tiết – trong đó đáng chú ý là Nghị định 105/2025/NĐ-CP và Thông tư 36/2025/TT-BCA, quy định rõ trách nhiệm tự xây dựng và tự phê duyệt phương án chữa cháy của từng cơ sở.

Sự phân cấp mạnh mẽ này khiến lực lượng PCCC cơ sở ở các đơn vị lớn, đặc biệt là cơ sở giáo dục đông người như HaUI, phải nâng cao tính chủ động, năng lực quản trị rủi ro và trình độ nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu mới. Phương án PCCC giờ đây không còn là bộ hồ sơ mang tính hình thức, mà trở thành một "kịch bản hành động" cần được xây dựng sát thực tế, cập nhật liên tục và vận hành bằng lực lượng tại chỗ.

Đồng chí Nguyễn Văn Thiện - Phó Hiệu trưởng Đại học Công nghiệp Hà Nội, Trưởng ban phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ Đại học Công nghiệp Hà Nội dự và chỉ đạo buổi tập huấn.

Các số liệu do Công an TP. Hà Nội công bố tại buổi tập huấn cho thấy một thực tế đáng lo ngại: 65% số vụ cháy xuất phát từ điện, chủ yếu do quá tải thiết bị so với khả năng chịu tải của dây dẫn, ổ cắm, công tắc. Trong bối cảnh thiết bị điện, xe điện, sạc nhanh… ngày càng trở nên phổ biến trong khuôn viên trường học, rủi ro càng gia tăng.

Đặc biệt, hướng dẫn kỹ thuật về cháy pin xe điện nhận được sự quan tâm lớn của cán bộ, giảng viên và sinh viên. Các bình chữa cháy thông thường chỉ đạt 70–80% hiệu quả khi xử lý đám cháy pin, trong khi đặc tính cháy lan nhanh và sinh nhiệt lớn của pin Lithium khiến việc dập lửa trở nên khó khăn. Vì vậy, chuyên gia khuyến nghị quy hoạch khu vực sạc tập trung, đảm bảo thông thoáng, tách biệt, hạn chế tối đa nguy cơ lan cháy do nhiệt lượng tích tụ.

Chụp ảnh lưu niệm sau khi kết thúc buổi huấn luyện

Kỹ năng thoát nạn: thay đổi một phản xạ có thể cứu cả mạng người Bên cạnh lý thuyết, chương trình tập huấn tại HaUI năm nay dành thời lượng lớn cho các tình huống diễn tập thực tế. Một trong những nội dung được nhấn mạnh là khắc phục thói quen thoát hiểm sai lầm. Theo chuyên gia PCCC, nhiều tai nạn thương tâm không đến từ lửa mà từ khói độc. Khi cầu thang bộ đã nhiễm khói, việc cố chạy xuống chỉ làm tăng nguy cơ ngạt khí. Thay vào đó, kỹ năng "cố thủ an toàn" – đóng kín cửa, chèn khăn ướt vào khe cửa, nằm thấp để hạn chế hít phải khí độc và chờ lực lượng cứu hộ – đã chứng minh hiệu quả trong nhiều vụ cháy chung cư thời gian qua. Những kỹ năng tưởng như nhỏ nhưng lại có ý nghĩa quyết định trong việc bảo vệ tính mạng, đặc biệt tại các công trình nhiều tầng như ký túc xá, giảng đường, thư viện – những nơi có mật độ sinh viên cao.

HaUI mở rộng tập huấn – củng cố nền tảng an toàn bền vững Chuỗi tập huấn, diễn tập năm 2025 sẽ tiếp tục được triển khai ngày 13/12 tại cơ sở Ninh Bình của Nhà trường. Đây là hoạt động thường niên nhưng được HaUI tổ chức với tiêu chuẩn ngày càng cao, thể hiện cam kết mạnh mẽ trong việc thực hiện đúng quy định pháp luật, đồng thời trang bị kiến thức, kỹ năng thiết thực cho viên chức, người lao động và sinh viên. Với tinh thần "lấy phòng ngừa là chính, lấy chủ động làm trọng tâm", Đại học Công nghiệp Hà Nội đang chuyển dịch mạnh từ tư duy đối phó sang tư duy quản trị rủi ro. Sự nghiêm túc, bài bản trong công tác PCCC & CNCH không chỉ đáp ứng yêu cầu của luật mới mà còn tạo nền tảng vững chắc để Nhà trường duy trì môi trường giáo dục an toàn, hướng tới phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Hoàng Chiến



