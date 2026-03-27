Hé lộ bất ngờ trong 'Cuộc hẹn với tháng Ba' trên VTV3
GĐXH - Tháng 3, kênh VTV3 kỷ niệm sinh nhật tuổi 30, cũng là thời điểm Ban Văn hoá - Giải trí khởi động hành trình mới bất ngờ thú vị.
Sáng 27/3, Ban Văn hóa - Giải trí, Đài THVN đã tổ chức sự kiện giới thiệu tới khán giả nhiều điểm hẹn mới trên sóng VTV3. Sự kiện có sự tham dự của ông Đỗ Thanh Hải - Phó Tổng Giám đốc Đài THVN; bà Bùi Thu Thủy - Trưởng ban Văn hóa - Giải trí, cùng nhiều nghệ sĩ đã gắn bó với kênh VTV3 như: NSƯT Quang Thắng, ca sĩ Tùng Dương, diễn viên Hồng Diễm, Lan Phương, Trung Ruồi, Duy Nam, MC Khánh Vy...
Đánh dấu cột mốc 30 năm đồng hành cùng khán giả Việt, Ban Văn hóa - Giải trí (VTV3) bước vào một chặng đường mới với chuỗi dự án mang đậm dấu ấn đổi mới và nhân văn, đồng thời khẳng định năng lực sáng tạo giữa bối cảnh cạnh tranh khốc liệt của truyền thông số. Bên cạnh việc làm mới các dải giờ giải trí, ra mắt khung phim truyền hình ngắn tập (miniseries) và đẩy mạnh hợp tác quốc tế, VTV3 gây chú ý với dự án "Thư viện số Mặt trời nhỏ" – một chiến dịch cộng đồng quy mô lớn nhằm lan tỏa văn hóa đọc cho trẻ em. Bên cạnh đó, một VTV3 đa sắc, tràn đầy cảm hứng và hội ngộ cùng những gương mặt thanh xuân của hàng triệu khán giả sẽ có trong "Cuộc hẹn với tháng Ba" bắt đầu phát sóng 20h00 Chủ nhật 29/3/2026 - VTV3.
Chia sẻ tại sự kiện, ông Đỗ Thanh Hải khẳng định VTV3 mang theo sứ mệnh không chỉ là kênh giải trí mà còn là không gian hội tụ, chia sẻ cảm xúc và truyền tải những thông điệp ý nghĩa, những giá trị tốt đẹp của Việt Nam.
"Điều quan trọng mà khán giả chờ đợi ở các chương trình của VTV3 chính là những giá trị sâu sắc về nội dung, những thông điệp ý nghĩa trong cuộc sống. Các chương trình cần lan tỏa những giá trị tích cực về phẩm chất con người Việt Nam, như lòng yêu nước, tình cảm gắn bó với gia đình, quê hương bản quán, và hơn hết là những xúc cảm chân thành dành cho mọi người. Tôi tin rằng, bước vào hành trình mới ở cột mốc 30 năm này, những đòi hỏi đặt ra cho đội ngũ VTV3 sẽ ngày càng khắt khe và chuyên nghiệp hơn, để đáp ứng trọn vẹn nhu cầu của công chúng và khán giả", ông Đỗ Thanh Hải nói.
Thư viện số "Mặt trời nhỏ": Kêu gọi 100 nghệ sĩ – người nổi tiếng tham gia đọc sách
"Mặt trời nhỏ" là dự án cộng đồng, nhằm mở ra cơ hội thụ hưởng các tác phẩm văn học cho trẻ em Việt Nam. Dự án Thư viện số quy tụ các gương mặt nghệ sĩ nổi tiếng trên khắp cả nước tham gia đọc sách, lan tỏa văn hóa đọc. Tham gia dự án, mỗi nghệ sĩ sẽ là một "người ươm nắng" và mỗi em thiếu nhi thụ hưởng là một "tia nắng nhỏ" – họ sẽ cùng làm nên Thư viện số Mặt trời nhỏ cho trẻ em Việt Nam.
Ngay từ khi nắm bắt thông tin dự án đang khởi động, nhiều nghệ sĩ đã tình nguyện tham gia đọc sách như: nhà báo Lại Văn Sâm, các MC của VTV, các ca sĩ Phan Mạnh Quỳnh, Dương Hoàng Yến, Đông Hùng, Bảo Trâm, các diễn viên Hồng Diễm, Kiều Anh, Thu Quỳnh, Minh Huyền,… Ở giai đoạn đầu, dự án kêu gọi 100 nghệ sĩ – người nổi tiếng tham gia đọc sách, nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày lên sóng kênh VTV3.
Thư viện số Mặt trời nhỏ được phát động vào cuối tháng 3/2026 và dự kiến chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/6/2026, thông qua ứng dụng Thư viện số Mặt trời nhỏ và chuyên trang Thư viện số Mặt trời nhỏ đặt tại website của Thời báo VTV và Nền tảng Truyền hình số quốc gia VTVgo.
Cuộc hẹn với tháng Ba (phát sóng 20h00 Chủ nhật 29/3/2026 - VTV3) đưa hình ảnh của nhiều chương trình, nhiều người nổi tiếng, nhiều người dẫn chương trình từng xuất hiện trên kênh VTV3 quay trở lại. Một chương trình quen thuộc là Gặp nhau cuối năm cũng sẽ "tái xuất" với tiểu phẩm "Hái hoa dân chủ". Các nghệ sĩ cho biết họ luôn mong muốn sáng tạo, cống hiến, lồng ghép những thông điệp mới trên nền những tình huống quen thuộc, điều mà khán giả truyền hình luôn mong đợi.
"Táo quân" bất ngờ xuất hiện vào tháng Ba
Những món quà âm nhạc cũng được những người làm chương trình đầu tư kỹ lưỡng. Dàn khách mời là nhiều gương mặt để lại dấu ấn trong thời gian gần đây: Trọng Tấn, Tùng Dương, Hà Anh Tuấn, Hồ Ngọc Hà, Phan Mạnh Quỳnh, Quốc Thiên, Đức Phúc, Đông Hùng, Bảo Trâm, Dương Hoàng Yến…
VTV3 mở rộng quy mô sản xuất trong những dự án phối hợp với quốc tế.
Bước sang tuổi 30, VTV3 đẩy mạnh sự đa dạng hóa nội dung, đặc biệt là đáp ứng nhu cầu của khán giả trẻ. Đó là sự xuất hiện của các dải giờ mới: Ting ting, Gì thế nhỉ?, Trạm đa sắc, Sao 24H, Bạn kể tôi nghe, Sao Check...; các chương trình phiên bản mới: Lá xanh, Chuyến xe âm nhạc xanh… Sắp tới, VTV tiếp tục mang đến nhiều chương trình hấp dẫn hơn nữa.
Khung phim 20h00 trên VTV3 cũng được làm mới với dòng phim chất lượng miniseries, một hướng đi mới trong chiến lược đổi mới tư duy sản xuất, nhằm mang đến cho khán giả những trải nghiệm điện ảnh hiện đại, giàu cảm xúc trên sóng truyền hình Việt Nam. Bên cạnh các phim đang thu hút khán giả trên sóng như: Bước chân vào đời, Đồng hồ đếm ngược,... Đài Truyền hình Việt Nam cũng đã khởi động nhiều dự án phim như: Lời hứa đầu tiên, Lửa trắng…
Điểm nhấn nổi bật mà những người làm truyền hình hướng tới, đó là nhiệm vụ lan toả văn hoá Việt cùng thông điệp tích cực, lạc quan. Dải giờ Việt Nam đa sắc chuyển tải sức sống của các loại hình văn hoá, nghệ thuật của đất nước. Chương trình Đường lên đỉnh Olympia thành công trong việc khơi dậy tinh thần hiếu học, phấn đấu nâng cao tri thức cho nhiều thế hệ học sinh.
Bên cạnh đó, VTV3 mở rộng quy mô sản xuất trong những dự án phối hợp với quốc tế. Hiện tại, Đài Truyền hình Việt Nam đang hợp tác với Đài Truyền hình TBS Nhật Bản đem đến cho khán giả một phiên bản "Sasuke - Không giới hạn" mới năng động, hấp dẫn và thu hút đông đảo người yêu thể thao tham gia; Hợp tác với Đài Phát thanh - Truyền hình Trung ương Trung Quốc trao đổi kinh nghiệm sản xuất chương trình nghệ thuật tổng hợp lớn như: Xuân vãn (CCTV) và Hoa xuân ca (VTV)...
Với nhiều dự án phim mới, dải giờ mới, chương trình mới, sự kiện mới đang được ấp ủ, VTV3 mong muốn gửi tới khán giả thông điệp về sự lạc quan, niềm tin, bởi truyền hình là người bạn gần gũi của mọi gia đình. Ở chiều ngược lại, tình cảm của khán giả dành cho những người làm truyền hình sẽ giúp cho đội ngũ sản xuất chương trình của VTV có thêm nhiều động lực và khát vọng cống hiến.
