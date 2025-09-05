Học sinh cả nước hân hoan dự lễ khai giảng năm học mới 2025 - 2026

Sáng nay (5/9), 30 triệu học sinh cả nước bước vào năm học 2025-2026 trong không khí đặc biệt, với lễ khai giảng thống nhất toàn quốc gắn liền kỷ niệm 80 năm thành lập ngành giáo dục.

Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), lễ khai giảng năm nay sẽ kết hợp cùng kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục (1945-2025) - tiền thân của Bộ GD&ĐT. Sự kiện được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), truyền hình trực tiếp trên VTV1 và kết nối trực tuyến đến tất cả cơ sở giáo dục trong cả nước.

Đây là sự kiện đặc biệt, đánh dấu chặng đường lịch sử của ngành, đồng thời tạo khí thế khởi đầu cho năm học 2025 – 2026.

Sáng nay (5/9), học sinh cả nước dự lễ khai giảng năm học mới 2025-2026. Ảnh: THPD

Theo dự kiến, tham dự buổi lễ có sự tham dự của các vị lãnh đạo cấp cao Nhà nước; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ GD&ĐT qua các thời kỳ; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan, đoàn thể Trung ương; các thành viên Hội đồng Quốc gia giáo dục và phát triển nhân lực, Hội đồng Giáo sư nhà nước; các vị đại sứ, đại diện các nước, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam; phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí ở Trung ương và địa phương.

Theo chương trình dự kiến, tại buổi lễ, Lãnh đạo Đảng, Nhà nước sẽ có diễn văn chúc mừng 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và khai giảng năm học mới. Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn đọc diễn văn kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và khai giảng năm học 2025 - 2026; đại diện học sinh, sinh viên cả nước phát biểu ý kiến.

Cũng trong buổi lễ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước sẽ trao tặng danh hiệu cao quý của Đảng và Nhà nước cho Bộ GD&ĐT, phát biểu chỉ đạo và đánh trống khai giảng năm học 2025 – 2026.

Trải qua chặng đường 80 năm, ngành GD&ĐT đã không ngừng nỗ lực khắc phục khó khăn, đổi mới chính mình để góp phần đổi mới và phát triển đất nước. Đó là hành trình từ nền giáo dục thuộc địa hoang sơ, tới nền giáo dục độc lập "hoàn toàn Việt Nam", từng bước khẳng định mình trên bản đồ giáo dục thế giới, đang nỗ lực từng bước để sánh vai cùng các cường quốc năm châu. Trong hành trình đó có sự chung tay, góp sức, ý chí kiên định, bền bỉ của cả dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Những đóng góp to lớn của ngành Giáo dục đã được lãnh đạo Đảng, Nhà nước khẳng định: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ như ngày nay, trong đó có những thành tựu, đóng góp của ngành giáo dục và đào tạo; Lịch sử cách mạng Việt Nam cho thấy giáo dục đào tạo có vai trò đặc biệt quan trọng đối với những kỳ tích phát triển của dân tộc.

Với những đóng góp quan trọng đó, Bộ GD&ĐT vinh dự được tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý: 1 Huân chương Sao Vàng, 3 Huân chương Hồ Chí Minh, 3 Huân chương Độc Lập, 3 Huân chương Lao Động, 1 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc…