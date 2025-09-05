Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Học sinh cả nước hân hoan dự lễ khai giảng năm học mới 2025 - 2026

Thứ sáu, 06:55 05/09/2025 | Giáo dục
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Sáng 5/9, Bộ GD&ĐT sẽ tổ chức lễ khai giảng năm học mới kết hợp kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), truyền hình trực tiếp trên VTV1 và kết nối trực tuyến đến tất cả cơ sở giáo dục trong cả nước.

Sáng nay (5/9), 30 triệu học sinh cả nước bước vào năm học 2025-2026 trong không khí đặc biệt, với lễ khai giảng thống nhất toàn quốc gắn liền kỷ niệm 80 năm thành lập ngành giáo dục.

Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), lễ khai giảng năm nay sẽ kết hợp cùng kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục (1945-2025) - tiền thân của Bộ GD&ĐT. Sự kiện được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), truyền hình trực tiếp trên VTV1 và kết nối trực tuyến đến tất cả cơ sở giáo dục trong cả nước.

Đây là sự kiện đặc biệt, đánh dấu chặng đường lịch sử của ngành, đồng thời tạo khí thế khởi đầu cho năm học 2025 – 2026.

Chủ tịch nước Lương Cường gửi thư chúc mừng nhân dịp khai giảng năm học 2025-2026Chủ tịch nước Lương Cường gửi thư chúc mừng nhân dịp khai giảng năm học 2025-2026

GĐXH - Chủ tịch nước Lương Cường gửi thư chúc mừng tới giáo viên, học sinh, sinh viên, người lao động trong ngành giáo dục cả nước nhân dịp khai giảng năm học mới.

Học sinh cả nước hân hoan dự lễ khai giảng năm học mới 2025-2026 - Ảnh 2.

Sáng nay (5/9), học sinh cả nước dự lễ khai giảng năm học mới 2025-2026. Ảnh: THPD

Theo dự kiến, tham dự buổi lễ có sự tham dự của các vị lãnh đạo cấp cao Nhà nước; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ GD&ĐT qua các thời kỳ; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan, đoàn thể Trung ương; các thành viên Hội đồng Quốc gia giáo dục và phát triển nhân lực, Hội đồng Giáo sư nhà nước; các vị đại sứ, đại diện các nước, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam; phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí ở Trung ương và địa phương.

Theo chương trình dự kiến, tại buổi lễ, Lãnh đạo Đảng, Nhà nước sẽ có diễn văn chúc mừng 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và khai giảng năm học mới. Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn đọc diễn văn kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và khai giảng năm học 2025 - 2026; đại diện học sinh, sinh viên cả nước phát biểu ý kiến.

Cũng trong buổi lễ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước sẽ trao tặng danh hiệu cao quý của Đảng và Nhà nước cho Bộ GD&ĐT, phát biểu chỉ đạo và đánh trống khai giảng năm học 2025 – 2026.

Trải qua chặng đường 80 năm, ngành GD&ĐT đã không ngừng nỗ lực khắc phục khó khăn, đổi mới chính mình để góp phần đổi mới và phát triển đất nước. Đó là hành trình từ nền giáo dục thuộc địa hoang sơ, tới nền giáo dục độc lập "hoàn toàn Việt Nam", từng bước khẳng định mình trên bản đồ giáo dục thế giới, đang nỗ lực từng bước để sánh vai cùng các cường quốc năm châu. Trong hành trình đó có sự chung tay, góp sức, ý chí kiên định, bền bỉ của cả dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Những đóng góp to lớn của ngành Giáo dục đã được lãnh đạo Đảng, Nhà nước khẳng định: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ như ngày nay, trong đó có những thành tựu, đóng góp của ngành giáo dục và đào tạo; Lịch sử cách mạng Việt Nam cho thấy giáo dục đào tạo có vai trò đặc biệt quan trọng đối với những kỳ tích phát triển của dân tộc.

Với những đóng góp quan trọng đó, Bộ GD&ĐT vinh dự được tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý: 1 Huân chương Sao Vàng, 3 Huân chương Hồ Chí Minh, 3 Huân chương Độc Lập, 3 Huân chương Lao Động, 1 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc…

L.Vũ (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Chủ tịch nước Lương Cường gửi thư chúc mừng nhân dịp khai giảng năm học 2025-2026

Chủ tịch nước Lương Cường gửi thư chúc mừng nhân dịp khai giảng năm học 2025-2026

Hàng triệu học sinh Hà Nội hân hoan dự lễ khai giảng năm học mới 2024-2025

Hàng triệu học sinh Hà Nội hân hoan dự lễ khai giảng năm học mới 2024-2025

Lịch tựu trường và khai giảng năm học 2025 - 2026 của học sinh 34 tỉnh, thành trên cả nước

Lịch tựu trường và khai giảng năm học 2025 - 2026 của học sinh 34 tỉnh, thành trên cả nước

Ấm ấp hình ảnh lính Biên phòng cõng học sinh vượt suối đi khai giảng

Ấm ấp hình ảnh lính Biên phòng cõng học sinh vượt suối đi khai giảng

Tưng bừng không khí khai giảng năm học mới tại Hà Nội

Tưng bừng không khí khai giảng năm học mới tại Hà Nội

Cùng chuyên mục

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự kỷ niệm 80 năm ngành Giáo dục và khai giảng năm học mới

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự kỷ niệm 80 năm ngành Giáo dục và khai giảng năm học mới

Giáo dục - 47 phút trước

Sáng 5/9, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Tổng Bí thư Tô Lâm; Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và khai giảng năm học mới.

Tiếng trống khai trường ngân vang trên khắp cả nước: Trang nghiêm, mới mẻ và đầy hứng khởi

Tiếng trống khai trường ngân vang trên khắp cả nước: Trang nghiêm, mới mẻ và đầy hứng khởi

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Sáng nay, ngày 5/9, trong tiết trời thu trong trẻo, hàng triệu học sinh cả nước bước vào năm học mới 2025 – 2026. Ngày khai giảng từ lâu đã trở thành khoảnh khắc thiêng liêng, mở ra hành trình mới cho thế hệ học trò Việt Nam, và cũng là dịp để xã hội cùng nhìn lại chặng đường giáo dục.

Bé gái 1 tuổi bị bầm tím mặt khi gửi nhà trẻ ở Bắc Ninh: Công an tạm giữ cô giáo

Bé gái 1 tuổi bị bầm tím mặt khi gửi nhà trẻ ở Bắc Ninh: Công an tạm giữ cô giáo

Giáo dục - 5 giờ trước

Cơ quan điều tra tạm giữ cô giáo của cơ sở mầm non tư thục trên địa bàn phường Tiền Phong, Bắc Ninh để làm rõ việc cháu V (SN 2024) nghi bị bạo hành.

Cụ ông có 3 tấm bằng đại học ngành y dược, tốt nghiệp bác sĩ ở tuổi 75

Cụ ông có 3 tấm bằng đại học ngành y dược, tốt nghiệp bác sĩ ở tuổi 75

Giáo dục - 1 ngày trước

Bước qua tuổi 70, ông Phạm Ngọc Hồng vẫn chăm chỉ đến giảng đường, theo đuổi ngành Y học cổ truyền. Trước đó, ông từng nhận hai tấm bằng cử nhân của hai trường đại học khác khi đã ngoài 60 tuổi.

Chủ tịch nước Lương Cường gửi thư chúc mừng nhân dịp khai giảng năm học 2025-2026

Chủ tịch nước Lương Cường gửi thư chúc mừng nhân dịp khai giảng năm học 2025-2026

Giáo dục - 1 ngày trước

GĐXH - Chủ tịch nước Lương Cường gửi thư chúc mừng tới giáo viên, học sinh, sinh viên, người lao động trong ngành giáo dục cả nước nhân dịp khai giảng năm học mới.

Những chính sách giáo dục quan trọng có hiệu lực từ tháng 9/2025

Những chính sách giáo dục quan trọng có hiệu lực từ tháng 9/2025

Giáo dục - 1 ngày trước

GĐXH - Dưới đây là các chính sách quan trọng về giáo dục có hiệu lực từ tháng 9/2025.

Nhiều trường đại học phía Bắc xét tuyển bổ sung năm 2025 từ 15 điểm

Nhiều trường đại học phía Bắc xét tuyển bổ sung năm 2025 từ 15 điểm

Giáo dục - 4 ngày trước

Nhiều trường đại học ở phía Bắc thông báo xét tuyển bổ sung năm 2025 với điểm từ 15 đến 20. Đây là cơ hội cho những thí sinh chưa trúng tuyển đợt 1.

Bộ GD-ĐT gia hạn thời gian xác nhận nhập học đến ngày 2/9

Bộ GD-ĐT gia hạn thời gian xác nhận nhập học đến ngày 2/9

Giáo dục - 5 ngày trước

Bộ GD-ĐT quyết định gia hạn thời gian xác nhận nhập học trên hệ thống xét tuyển chung đến trước 17h ngày 2/9.

Trường đại học xin lỗi 75 thí sinh trượt oan, đỗ ảo trong xét tuyển đại học

Trường đại học xin lỗi 75 thí sinh trượt oan, đỗ ảo trong xét tuyển đại học

Giáo dục - 5 ngày trước

Lãnh đạo Trường Đại học Tài chính - Marketing xin lỗi 75 thí sinh bị đỗ ảo, trượt oan và nhờ các trường khác tiếp nhận thí sinh ở nguyện vọng tiếp theo.

Sắc cờ hoa rực rỡ khắp sân trường, lớp học mừng đại lễ Quốc khánh 2/9

Sắc cờ hoa rực rỡ khắp sân trường, lớp học mừng đại lễ Quốc khánh 2/9

Giáo dục - 5 ngày trước

Nhiều trường học trên cả nước đồng loạt trang hoàng cờ hoa, sôi nổi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Xem nhiều

Những chính sách giáo dục quan trọng có hiệu lực từ tháng 9/2025

Những chính sách giáo dục quan trọng có hiệu lực từ tháng 9/2025

Giáo dục

GĐXH - Dưới đây là các chính sách quan trọng về giáo dục có hiệu lực từ tháng 9/2025.

Nghệ An giao cho ngành Giáo dục được tuyển giáo viên

Nghệ An giao cho ngành Giáo dục được tuyển giáo viên

Giáo dục
Nhiều trường đại học phía Bắc xét tuyển bổ sung năm 2025 từ 15 điểm

Nhiều trường đại học phía Bắc xét tuyển bổ sung năm 2025 từ 15 điểm

Giáo dục
Bộ GD&ĐT phản hồi về sai sót thí sinh 'đỗ thành trượt' trong tuyển sinh đại học

Bộ GD&ĐT phản hồi về sai sót thí sinh 'đỗ thành trượt' trong tuyển sinh đại học

Giáo dục
Học sinh cả nước hân hoan dự lễ khai giảng năm học mới 2025 - 2026

Học sinh cả nước hân hoan dự lễ khai giảng năm học mới 2025 - 2026

Giáo dục

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top