Hé lộ thủ đoạn lẩn trốn truy nã 32 năm của một tên cướp

Công an TP. Hạ Long (Quảng Ninh) cho biết, đơn vị vừa truy bắt thành công đối tượng Ngô Thế Bình khi hắn đang lẩn trốn tại TP. Hồ Chí Minh. Đây chính là đối tượng bị truy nã theo Quyết định số 100 ngày 18/8/1992 của cơ quan CSĐT Công an TP. Hải Phòng về tội "Cướp tài sản".

Theo đó, thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, Đội Cảnh sát hình sự Công an Công an TP. Hạ Long đã tổ chức trinh sát, xác minh, thu thập được thông tin, dấu vết về nơi lẩn trốn của đối tượng Ngô Thế Bình.

Ngay sau khi thu thập được thông tin, đầu tháng 12/2024 lãnh đạo Công an TP. Hạ Long đã cử Tổ công tác của Đội Cảnh sát hình sự tổ chức xác minh tại nhiều tỉnh thành để khoanh vùng vị trí Bình lẩn trốn.

Chân dung đối tượng Ngô Thế Bình. Ảnh: Cơ quan Công an.

Sau nhiều ngày kiên trì xác minh, lực lượng chức năng phát hiện Ngô Thế Bình đã thay đổi tên tuổi, mượn địa chỉ tại khu phố 9, phường Bình Hưng Hoà B (quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh) của một người bạn làm để đăng ký hộ khẩu thường trú. Tuy nhiên, thực tế Bình lại sinh sống tại khu vực xã Vĩnh Lộc B (huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh- cách nơi đăng ký hộ khẩu thường trú khoảng 30km).

Theo cơ quan công an, quá trình xác minh, lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn do Ngô Thế Bình đã thay đổi tên tuổi và thường xuyên thay đổi chỗ ở. Cùng với đó, đối tượng sống khép kín, hạn chế tối đa việc giao tiếp, quan hệ và tạo cho mình nhiều vỏ bọc khác nhau để trốn tránh cơ quan công an.

Bằng sự quyết tâm, mưu trí của các trinh sát, Tổ công tác đã phối hợp với Công an xã Vĩnh Lộc B bắt giữ đối tượng Ngô Thế Bình tại ấp 25, xã Vĩnh Lộc B (huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh), chấm dứt chuỗi ngày dài hơn 32 năm lẩn trốn truy nã của đối tượng Bình.

Hiện Công an TP. Hạ Long đã tiến hành bàn giao đối tượng cho cơ quan CSĐT Công an TP. Hải Phòng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

