Hẹp bao quy đầu có dẫn đến ung thư dương vật không?

1. Mối liên quan giữa hẹp bao quy đầu và ung thư dương vật

Hẹp bao quy đầu là tình trạng bất thường tại bao quy đầu, do vòng bao quy đầu bị hẹp ở các mức độ khác nhau nên không thể lộn được bao quy đầu ra. Đây là nguyên nhân phổ biến dẫn đến viêm nhiễm , khó cương cứng hoặc đau khi quan hệ tình dục, thậm chí là ung thư dương vật.

Theo ThS.BS. Nguyễn Đình Quân, Phó trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình Thẩm mỹ và Phục hồi chức năng, BV Da liễu Trung ương, có nhiều nguyên nhân gây ung thư dương vật, trong đó nổi bật là hẹp bao quy đầu. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, có đến 90% bệnh nhân ung thư dương vật có liên quan đến hẹp bao quy đầu. Bởi tình trạng hẹp bao quy đầu sẽ khiến bệnh nhân không lột được bao quy đầu để vệ sinh, lâu dần các chất cặn bã tích tụ lại gây viêm nhiễm mạn tính làm thay đổi tế bào.

Trong tình trạng hẹp bao quy đầu, bao quy đầu của dương vật trở nên quá chặt và bị kẹt trên quy đầu

Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ cho biết, các nhà khoa học đã tìm ra một số yếu tố nguy cơ khiến nam giới có nhiều khả năng mắc ung thư dương vật bao gồm: nhiễm virus u nhú ở người ( HPV ); do tuổi tác; hút thuốc; điều trị bệnh vẩy nến bằng tia UV; mắc HIV/AIDS; hẹp bao quy đầu.

Cụ thể, đối với những người đàn ông không cắt bao quy đầu mắc một số bệnh lý nhất định có nguy cơ mắc ung thư dương vật cao hơn. Ung thư dương vật phổ biến hơn ở những người đàn ông bị hẹp bao quy đầu. Lý do cho tình trạng này vẫn chưa rõ ràng nhưng có thể liên quan đến sự tích tụ của chất nhầy hoặc do tình trạng viêm do hẹp bao quy đầu.

2. Can thiệp sớm hẹp bao quy đầu góp phần ngăn ngừa ung thư dương vật

Các chuyên gia y tế khuyến cáo, các bệnh lý do hẹp bao quy đầu nếu không được điều trị kịp thời có thể gây ảnh hưởng đến khả năng sinh sản, tình dục, thậm chí gây ung thư dương vật.

Hẹp bao quy đầu thường xuất hiện ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Một số dần mất đi khi trẻ lên 3-4 tuổi. Một số khác nếu không được can thiệp sẽ phát triển đến tuổi trưởng thành. Nếu hẹp bao quy đầu không được can thiệp trước khi trẻ đến tuổi dậy thì sẽ tác động không tốt tới sự phát triển dương vật và dễ mắc viêm nhiễm.

Theo Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ, cắt bao quy đầu thường được thực hiện khi trẻ còn nhỏ nhưng cũng có thể được thực hiện ở giai đoạn sau này. Những người đàn ông được cắt bao quy đầu khi còn nhỏ có nguy cơ mắc ung thư dương vật thấp hơn nhiều so với những người không được cắt bao quy đầu. Trên thực tế, một số chuyên gia cho rằng, cắt bao quy đầu khi còn nhỏ có thể ngăn ngừa loại ung thư này. Không thấy hiệu quả bảo vệ tương tự nếu cắt bao quy đầu khi đã trưởng thành.

Lý do khiến nguy cơ ung thư dương vật thấp hơn ở nam giới đã cắt bao quy đầu vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng nhưng có thể liên quan đến các yếu tố nguy cơ đã biết khác. Ví dụ, nam giới đã cắt bao quy đầu không thể phát triển tình trạng gọi là hẹp bao quy đầu và bị tích tụ smegma (chất tiết tích tụ bên dưới bao quy đầu không được vệ sinh sạch sẽ trở thành một chất đặc, đôi khi có mùi gọi là smegma).

Smegma phổ biến hơn ở nam giới bị hẹp bao quy đầu, nhưng cũng có thể xảy ra ở bất kỳ ai nếu bao quy đầu không được kéo lên thường xuyên để vệ sinh đầu dương vật.

Nam giới bị smegma hoặc hẹp bao quy đầu có nguy cơ mắc ung thư dương vật cao hơn. Nam giới cắt bao quy đầu càng muộn thì khả năng một trong những tình trạng này xảy ra trước càng cao.

Trước đây, một số chuyên gia lo ngại rằng, smegma chứa các hợp chất có thể gây ung thư nhưng đến nay hầu hết các chuyên gia cho rằng, bản thân smegma không gây ung thư dương vật nhưng nó gây kích ứng và viêm dương vật, có thể làm tăng nguy cơ ung thư. Nó cũng khiến việc phát hiện ung thư ở giai đoạn đầu trở nên khó khăn hơn.

Hẹp bao quy đầu không được can thiệp sớm làm tăng nguy cơ ung thư dương vật.