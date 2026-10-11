Hiếm hoi thấy lại hình ảnh Cục trưởng Xuân Bắc cùng Tự Long 'quậy' tưng bừng sân khấu thiếu nhi

NSND Xuân Bắc và NSND Tự Long xuất hiện đặc biệt tại 'Chắp cánh tuổi thơ' GĐXH - Hai NSND Xuân Bắc và Tự Long sẽ giao lưu cùng khán giả nhí trong chương trình nghệ thuật "Chắp cánh tuổi thơ" sẽ diễn ra vào 16 giờ ngày 10/10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Chương trình nghệ thuật "Chắp cánh tuổi thơ", do Báo Nhân Dân tổ chức chiều 10/10 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội), thu hút hàng nghìn khán giả nhỏ tuổi cùng gia đình. Với âm nhạc, xiếc, vũ đạo, công nghệ trình diễn và những màn giao lưu gần gũi, chương trình tạo nên hành trình nghệ thuật rực rỡ, đa sắc cho các em nhỏ Thủ đô.

Sự kiện được xây dựng như một chương trình nghệ thuật tổng hợp, với múa hát thiếu nhi, hài kịch, giao lưu chia sẻ ước mơ và tặng quà cho các em thiếu nhi. Cả ngàn trẻ em đi cùng cha mẹ, ông bà xúc động nghe những bài hát thiếu nhi, đội viên, đoàn viên từ nhiều năm trước, nghe lại 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng.

Nhưng phần sôi nổi, hấp dẫn các em thiếu nhi nhất là màn giao lưu và diễn hài của Xuân Bắc, Tự Long, bên cạnh màn dẫn chuyện "dễ thương" của Mạc Văn Khoa. Trong chương trình, Xuân Bắc mặc một bộ đồ màu đỏ, ba lô trên lưng, vào vai cậu học sinh vừa học xong lớp 1, là em trai của Tự Long - một học sinh lớp 5.

Cuối phần giao lưu, Tự Long, Xuân Bắc hướng dẫn khán giả đứng tại chỗ, cùng đọc 5 điều Bác Hồ dạy.

Như thường lệ, hai diễn viên tung hứng những màn đối đáp lém lỉnh, kết hợp văn nghệ là các bài hát được yêu thích, khiến các bé mê tít hát theo hoặc đồng thanh đáp lời. Trong khi Tự Long hát "Alibaba" gọi Xuân Bắc ra sân khấu thì Xuân Bắc hát "Chiếc khăn piêu" làm màn chào khán giả. Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn còn hát Yêu Hà Nội nhưng không quên "đùa" Hà Nội tắc đường khiến cả ngàn khán giả thích thú.

Trổ tài làm văn tả ông nội, Xuân Bắc thông qua tiếng cười cũng gửi gắm chút giễu nhại thói dạy viết văn không khuyến khích những chân thật trong nhà trường, khiến các em lẫn phụ huynh cười nghiêng ngả.

Nghệ sĩ Xuân Bắc sau một thời gian làm lãnh đạo Cục Nghệ thuật Biểu diễn dường như vẫn đầy máu diễn và không quên sân khấu cho thiếu nhi.

Phần thể hiện của hai nghệ sĩ gợi nhắc về những tiểu phẩm mà hai người kết hợp từ nhiều năm trước. Thập niên 2000, họ gắn bó trên nhiều sân khấu cho trẻ em. Từ năm 2007, cả hai luôn cùng nhau thực hiện một chương trình vào dịp Quốc tế thiếu nhi, như kịch Ben - Cậu bé biến thể (2010), Ngọc rồng (2016). Hiện Xuân Bắc là Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn, Tự Long là Giám đốc Nhà hát Chèo Quân đội. Tuy nhiên, họ luôn dành sự ưu tiên cho các chương trình thiếu nhi.

Chắp cánh tuổi thơ dẫn dắt người nghe qua ba chương nhạc, mở đầu là Miền ký ức với hình ảnh mái trường, khăn quàng đỏ, những giai điệu khơi gợi tình yêu quê hương, đất nước, tinh thần học tập, lao động.

Các em nhỏ biểu diễn liên khúc Cùng nhau ta đi lên (Phong Nhã) - Tiến lên đoàn viên (Phạm Tuyên) - Thanh niên làm theo lời Bác (Hoàng Hà).

Ali Thục Phương trình diễn Mơ khách đường xa (Harose, Masew), trong chương tiếp theo - Vườn rừng diệu kỳ. Tiết mục có kết hợp màn múa vòng, thu hút khán giả nhí bởi những động tác xoay trên không của các nghệ sĩ. Điểm đặc biệt của chương hai là sự hòa quyện giữa âm nhạc, xiếc, rối, mascot cùng màn LED sinh động, đa dạng sắc màu. Các ca khúc gửi thông điệp về việc yêu thương, bảo vệ thiên nhiên.

Thiên Kim hát ca khúc Bay lên ước mơ (Đặng Châu Anh) trong phần ba Bầu trời ước mơ. Chương nhạc gồm những tác phẩm khác như Ếch cốm đại vương (Harose, Masew), Be A Star (Huỳnh Hiền Năng), truyền thông điệp về sự nỗ lực, kiên trì, không ngừng khám phá thế giới xung quanh để tìm được điều bản thân mong muốn.

Đảm nhận vai trò đồng hành là Sao Đỏ và Sao Băng, lần lượt do Mạc Văn Khoa và Hoàng Kim Ngọc thể hiện. Sao Đỏ là người anh ấm áp, hiểu biết còn Sao Băng vốn rụt rè nhưng dần tự tin hơn qua những trải nghiệm.