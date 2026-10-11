Hiếm hoi thấy lại hình ảnh Cục trưởng Xuân Bắc cùng Tự Long 'quậy' tưng bừng sân khấu thiếu nhi
GĐXH - NSND Xuân Bắc và Tự Long mang đến những màn biểu diễn sôi động trong chương trình "Chắp cánh tuổi thơ 2026". Khán giả nhí cùng gia đình được thưởng thức âm nhạc, hài kịch và giao lưu thú vị, tạo nên kỷ niệm khó quên.
Chương trình nghệ thuật "Chắp cánh tuổi thơ", do Báo Nhân Dân tổ chức chiều 10/10 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội), thu hút hàng nghìn khán giả nhỏ tuổi cùng gia đình. Với âm nhạc, xiếc, vũ đạo, công nghệ trình diễn và những màn giao lưu gần gũi, chương trình tạo nên hành trình nghệ thuật rực rỡ, đa sắc cho các em nhỏ Thủ đô.
Sự kiện được xây dựng như một chương trình nghệ thuật tổng hợp, với múa hát thiếu nhi, hài kịch, giao lưu chia sẻ ước mơ và tặng quà cho các em thiếu nhi. Cả ngàn trẻ em đi cùng cha mẹ, ông bà xúc động nghe những bài hát thiếu nhi, đội viên, đoàn viên từ nhiều năm trước, nghe lại 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng.
Nhưng phần sôi nổi, hấp dẫn các em thiếu nhi nhất là màn giao lưu và diễn hài của Xuân Bắc, Tự Long, bên cạnh màn dẫn chuyện "dễ thương" của Mạc Văn Khoa. Trong chương trình, Xuân Bắc mặc một bộ đồ màu đỏ, ba lô trên lưng, vào vai cậu học sinh vừa học xong lớp 1, là em trai của Tự Long - một học sinh lớp 5.
Cuối phần giao lưu, Tự Long, Xuân Bắc hướng dẫn khán giả đứng tại chỗ, cùng đọc 5 điều Bác Hồ dạy.
Như thường lệ, hai diễn viên tung hứng những màn đối đáp lém lỉnh, kết hợp văn nghệ là các bài hát được yêu thích, khiến các bé mê tít hát theo hoặc đồng thanh đáp lời. Trong khi Tự Long hát "Alibaba" gọi Xuân Bắc ra sân khấu thì Xuân Bắc hát "Chiếc khăn piêu" làm màn chào khán giả. Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn còn hát Yêu Hà Nội nhưng không quên "đùa" Hà Nội tắc đường khiến cả ngàn khán giả thích thú.
Trổ tài làm văn tả ông nội, Xuân Bắc thông qua tiếng cười cũng gửi gắm chút giễu nhại thói dạy viết văn không khuyến khích những chân thật trong nhà trường, khiến các em lẫn phụ huynh cười nghiêng ngả.
Nghệ sĩ Xuân Bắc sau một thời gian làm lãnh đạo Cục Nghệ thuật Biểu diễn dường như vẫn đầy máu diễn và không quên sân khấu cho thiếu nhi.
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