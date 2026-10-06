NSND Xuân Bắc và NSND Tự Long xuất hiện đặc biệt tại 'Chắp cánh tuổi thơ'

Chiều tối ngày 6/10, Báo Nhân Dân tổ chức lễ công bố chương trình nghệ thuật "Chắp cánh tuổi thơ" với chủ đề "Hành trình của ước mơ và những khám phá diệu kỳ". Lấy thiếu nhi làm trung tâm, chương trình kết nối âm nhạc, nghệ thuật biểu diễn và tương tác trong một câu chuyện xuyên suốt, giúp các em khám phá thế giới, cảm nhận những giá trị của gia đình, quê hương và có thêm động lực học tập, rèn luyện để thực hiện ước mơ.

Được tổ chức nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10, "Chắp cánh tuổi thơ" góp thêm một không gian văn hóa dành cho thiếu nhi và gia đình, đưa những giá trị được gìn giữ, trao truyền đến với trẻ em bằng ngôn ngữ nghệ thuật gần gũi.

Phát biểu tại Lễ công bố, đồng chí Quế Đình Nguyên – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân nhấn mạnh: "Chăm lo cho thiếu nhi là trách nhiệm chung của gia đình, nhà trường và toàn xã hội. Bằng thế mạnh của báo chí, văn hóa và nghệ thuật, Báo Nhân Dân mong muốn góp thêm những sản phẩm lành mạnh, giàu tính giáo dục và nhân văn, phù hợp với nhu cầu và cách tiếp nhận của các em.

Đồng chí Quế Đình Nguyên – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân.

Với 'Chắp cánh tuổi thơ', chúng tôi mong rằng niềm vui từ sân khấu sẽ tiếp tục khơi gợi ở các em sự tò mò, tinh thần ham hiểu biết và thói quen chủ động tìm hiểu. Việc tạo ra một không gian nghệ thuật riêng biệt như 'Chắp cánh tuổi thơ' không chỉ nhằm mang đến niềm vui, mà sâu xa hơn, chính là cách Báo Nhân Dân nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc tương lai của mình. Nuôi dưỡng niềm vui đọc, khuyến khích các em đặt câu hỏi và khám phá từ sớm cũng chính là góp phần mở rộng hiểu biết, bồi đắp nhân cách và đồng hành cùng các em trưởng thành".

Với hình tượng "Trang giấy diệu kỳ" làm ngôn ngữ sáng tạo xuyên suốt, chương trình bắt đầu từ một hình ảnh thân thuộc với trẻ em: trang giấy trắng bên bàn học. Từ những nét vẽ, nếp gấp và trí tưởng tượng, trang giấy lần lượt mở ra những thế giới mới, khi trở thành chiếc máy bay, khi hóa thành con thuyền, mang theo những ước mơ của trẻ nhỏ qua từng chặng hành trình.

Đồng hành cùng các em là hai nhân vật Sao Đỏ và Sao Băng, do Mạc Văn Khoa và Hoàng Kim Ngọc đảm nhận. Sao Đỏ là người anh ấm áp, hiểu biết; còn Sao Băng, từ sự rụt rè ban đầu, từng bước trở nên tự tin hơn qua mỗi trải nghiệm. Sự thay đổi của nhân vật góp phần thể hiện hành trình khám phá và trưởng thành của các em nhỏ.

"Chắp cánh tuổi thơ" còn quy tụ các nghệ sĩ như: Hoàng Bách, LyLy,... cùng dàn ca sĩ nhí như: Ali Thục Phương, Cao Phú Quý, Hạo Khang, Thiên Kim, Kim Cương,...

Nội dung nghệ thuật được cấu trúc thành ba chương: “Miền ký ức”, “Vườn rừng diệu kỳ” và “Bầu trời ước mơ”, tạo nên hành trình từ những giá trị nuôi dưỡng tuổi thơ, đến khám phá thế giới và nhận ra những điều mỗi em mong muốn thực hiện.

Bên cạnh các tiết mục nghệ thuật, NSND Xuân Bắc và NSND Tự Long sẽ giao lưu, tương tác cùng khán giả nhỏ tuổi với vai trò khách mời đặc biệt. Chương trình cũng có phần trình diễn và giao lưu của Nguyễn Ngọc Phát (Phát Freestyle) - người bốn lần liên tiếp vô địch bóng đá nghệ thuật Việt Nam, từng lọt Top 10 thế giới năm 2018 và Top 3 châu Á. Câu chuyện theo đuổi đam mê của anh góp phần khơi gợi ở các em tinh thần kiên trì, ý chí rèn luyện để thực hiện ước mơ.

Điểm nhấn của "Chắp cánh tuổi thơ" là sự tham gia trực tiếp của khán giả nhỏ tuổi từ vị trí người xem trở thành một phần của hành trình nghệ thuật. Các em không chỉ theo dõi câu chuyện mà còn trực tiếp tương tác, vận động, khám phá và cùng tạo nên những khoảnh khắc quan trọng của chương trình.

Tinh thần của hành trình khám phá còn được thể hiện trong thiết kế vé và trang thông tin riêng của chương trình. Tấm vé được thiết kế theo hình thức thẻ lên tàu, như một lời mời các em bước vào "Hành trình của ước mơ và những khám phá diệu kỳ". Cùng với đó, Báo Nhân Dân xây dựng trang thông tin dành riêng cho "Chắp cánh tuổi thơ" tại https://nhandan.vn/chapcanhtuoitho/, tạo thêm điểm kết nối giữa chương trình với khán giả nhỏ tuổi và các gia đình.

Trước giờ biểu diễn, khán giả nhỏ tuổi có thể đến sớm, tham gia hoạt động trải nghiệm "Hành trình tuổi thơ" tại sảnh Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Từ 14h30 -15h30, các em có thể khám phá ba trạm trải nghiệm: Trạm Báo Nhân Dân với các trò chơi, đố vui nhận quà và thử thách thắt khăn quàng; Vườn rừng diệu kỳ với không gian chụp ảnh mang sắc màu thiên nhiên và cổ tích; Ga Chắp cánh ước mơ - nơi các em viết điều ước, tự tay gấp máy bay giấy và tham gia các hoạt động tại gian hàng đồng hành. Những chiếc máy bay giấy sẽ được các em mang vào khán phòng để cùng góp phần tạo nên đại cảnh "cất cánh" cuối chương trình.

Vào 15h30, Cuộc diễu hành Cổ tích và Hoạt hình tiếp nối hành trình bằng tiếng trống lân rộn ràng cùng sự xuất hiện của các nhân vật cổ tích, hoạt hình và dàn nhân vật hóa trang ngộ nghĩnh. Các em được giao lưu, chụp ảnh và nhận những món quà bất ngờ trước khi bước vào chương trình nghệ thuật chính thức lúc 16h.

Dàn nghệ sĩ sẽ biểu diễn tại "Chắp cánh tuổi thơ".

Nội dung nghệ thuật của "Chắp cánh tuổi thơ" gồm 3 chương: - Chương 1: "Miền ký ức" gợi lại tuổi thơ của nhiều thế hệ trẻ em Việt Nam qua tình yêu thương và lời dạy của Bác Hồ, mái trường, khăn quàng đỏ, hạt gạo, cánh đồng và ký ức của cha mẹ, giúp các em cảm nhận tình yêu quê hương, đất nước từ những điều bình dị. - Chương 2: "Vườn rừng diệu kỳ" mở ra thế giới thiên nhiên đầy sắc màu: máy bay giấy hóa thành con thuyền, dải ngân hà thành dòng sông dẫn đến khu rừng của hoa lá, côn trùng và muông thú. Đặc biệt, âm nhạc kết hợp xiếc, rối, mascot, vũ đạo và tương tác trực tiếp để các em cùng vận động, vui chơi, khám phá; - Chương 3 là "Bầu trời ước mơ" chuyển từ khám phá "Thế giới có gì?" đến lựa chọn "Mình muốn làm điều gì?". Với điểm tựa là gia đình, thầy cô và niềm tin vào bản thân, các em hiểu rằng ước mơ cần được nuôi dưỡng bằng học tập, rèn luyện và sự kiên trì mỗi ngày. Chương trình sẽ diễn ra vào 16 giờ ngày 10/10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, đồng thời sẽ được livestream trên các nền tảng mạng xã hội của Báo Nhân Dân.



