Hiền Thục tuổi 44: “Mỹ nhân không tuổi” làm mẹ đơn thân, sống an nhiên

Thứ năm, 06:51 30/10/2025 | Giải trí
GĐXH - Ca sĩ Hiền Thục ở tuổi 44 vẫn khiến khán giả ngưỡng mộ bởi nhan sắc trẻ trung, lối sống lành mạnh và tinh thần an nhiên giữa showbiz nhiều biến động.

- Ảnh 1.

Hiền Thục giọng ca quen thuộc của thế hệ 8X, 9X vẫn giữ được vẻ trẻ trung, dịu dàng dù đã ở tuổi 44.

- Ảnh 2.

Hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, Hiền Thục luôn giữ hình ảnh chỉn chu, nói không với ồn ào đời tư - điều hiếm thấy trong làng giải trí. Chọn cuộc sống giản dị, cô tận hưởng niềm vui từ âm nhạc, con gái và những điều bình dị hằng ngày.

- Ảnh 3.

Trên mạng xã hội, nữ ca sĩ thường chia sẻ về lối sống lành mạnh, ăn chay và tập luyện thể thao để duy trì sự cân bằng trong tâm hồn và vóc dáng.

- Ảnh 4.

Mỗi năm, Hiền Thục đều ăn chay 1-3 tháng, xem đây là cách thanh lọc cơ thể và nuôi dưỡng lòng từ bi.

- Ảnh 5.

Giữa lúc sự nghiệp thăng hoa, cô tạm rời sân khấu để sinh con ở tuổi 21 – quyết định khiến nhiều người nể phục về sự dũng cảm và trách nhiệm.

- Ảnh 6.

Làm mẹ đơn thân từ tuổi 21, Hiền Thục vẫn giữ được tâm thế an nhiên, xem con gái là món quà lớn nhất và là nguồn năng lượng tích cực trong cuộc sống.

- Ảnh 7.

Từng là một trong những tên tuổi nổi bật của Vpop đầu những năm 2000, Hiền Thục chọn cách tỏa sáng bằng cảm xúc và sự chân thành.

- Ảnh 8.

Trở lại âm nhạc, Hiền Thục không bon chen danh tiếng mà chọn lối đi riêng, nhẹ nhàng, sâu lắng.

 

An Trần
