Hiền Thục tuổi 44: “Mỹ nhân không tuổi” làm mẹ đơn thân, sống an nhiên
GĐXH - Ca sĩ Hiền Thục ở tuổi 44 vẫn khiến khán giả ngưỡng mộ bởi nhan sắc trẻ trung, lối sống lành mạnh và tinh thần an nhiên giữa showbiz nhiều biến động.
Nam diễn viên 19 năm đóng vai công an trên phim VTV là ai?Giải trí - 2 giờ trước
Diễn viên Bảo Anh "Người phán xử" 19 năm qua chỉ toàn đóng vai công an, đến độ nhiều khán giả tưởng anh là công an thật. Nam diễn viên chia sẻ lý do chỉ thích làm công an trên màn ảnh.
Tiên Nguyễn có cuộc sống sang chảnh thượng lưu ra sao trước khi kết hôn?Giải trí - 11 giờ trước
GĐXH - Tiên Nguyễn con gái "vua hàng hiệu" Johnathan Hạnh Nguyễn thường xuyên chia sẻ cuộc sống sang chảnh, phong cách thời trang cá tính.
Vợ anh Tạ 'Mưa đỏ' lần đầu thử sức làm diễn viên cùng chồng trong MV 'Hẹn hò Phú Thọ'Giải trí - 13 giờ trước
GĐXH - Hải Yến - vợ Phương Nam phim "Mưa đỏ" mới đây đã lần đầu tiên thử thách với vai trò diễn viên trong MV "Hẹn hò Phú Thọ" của nghệ sĩ Phương Thảo. Được biết, đời thực, cô làm nghề đạo diễn.
Thân thế doanh nhân gốc Dubai là hôn phu của con gái tỷ phú Johnathan Hạnh NguyễnGiải trí - 14 giờ trước
GĐXH - Chồng sắp cưới của Tiên Nguyễn - con gái tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn là doanh nhân gốc Dubai, lớn lên tại Canada. Anh hiện kinh doanh trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo.
Phó chủ tịch tập đoàn đưa 3 tỷ để nhân viên gửi tới các nhân vật 'lợi ích nhóm'Xem - nghe - đọc - 17 giờ trước
GĐXH - Trong tập 2 phim "Lằn ranh", Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Tam Trinh đưa nhân viên 3 chiếc thẻ đen trong đó có 3 tỷ để gửi tới những nhân vật trong "nhóm lợi ích" của mình.
'Tiểu tam' Linh (Phương Lan) bất ngờ kết bạn với Mỹ Anh (Phương Oanh)Xem - nghe - đọc - 17 giờ trước
GĐXH - Trong tập 36 "Gió ngang khoảng trời xanh", Linh kết bạn với Mỹ Anh, Kim Ngân trở về quê bị mẹ bắt phải hẹn hò, tìm hiểu nghiêm túc với Dũng.
Tiên Nguyễn - con gái 'vua hàng hiệu' công khai hôn phu đẹp trai như tài tử, danh tính kín tiếng gây tò mòGiải trí - 18 giờ trước
GĐXH - Hot girl Tiên Nguyễn - con gái 'vua hàng hiệu' Johnathan Hạnh Nguyễn thông báo chuẩn bị kết hôn và có bộ ảnh cưới lãng mạn với vị hôn phu Justin Cohen.
Lisa - con gái út nhà Khánh Thi - Phan Hiển gây sốt với hình ảnh đón Halloween sớmGiải trí - 19 giờ trước
GĐXH - Lisa - con gái út nhà Khánh Thi - Phan Hiển mới đây lại khiến khán giả phát sốt với hình ảnh đón Halloween sớm. Biểu cảm của cô bé 2 tuổi vừa đáng yêu, vừa tinh nghịch hài hước.
'Lằn ranh' tập mới nhất: Phó bí thư tỉnh 'đe' cấp dưới không được quá gần gũi doanh nghiệpXem - nghe - đọc - 21 giờ trước
GĐXH - Trong tập 1 phim "Lằn ranh", ông Sách - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Việt Đông thẳng thắn nhắc nhở cấp dưới chỉ nên giữ mối quan hệ xã giao với doanh nghiệp, tránh việc thân thiết quá mức.
BTV Đan Lê chia sẻ về hành trình buông bỏ những kỳ vọng đặt lên conGiải trí - 22 giờ trước
GĐXH - Những quan điểm của BTV Đan Lê về cách đặt xuống kỳ vọng trong quá trình nuôi dạy con nhận được nhiều sự đồng tình từ cư dân mạng.
BTV Đan Lê chia sẻ về hành trình buông bỏ những kỳ vọng đặt lên conGiải trí
GĐXH - Những quan điểm của BTV Đan Lê về cách đặt xuống kỳ vọng trong quá trình nuôi dạy con nhận được nhiều sự đồng tình từ cư dân mạng.