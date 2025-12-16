Em họ Chủ tịch tập đoàn Trinh Tam dùng 'mỹ nhân kế' với Triển

Trong tập 31 "Lằn ranh" đã phát sóng, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Việt Đông đã có cuộc họp với các bên liên quan về việc thanh tra toàn diện dự án chung cư Trinh Tam. Phía văn phòng đăng ký đất đai đã sẵn sàng hoàn thiện các thủ tục một cách sớm nhất. Lãnh đạo tỉnh đã lưu ý thanh tra tỉnh phải xác định mục đích, nội dung của đợt thanh tra lần này là rất quan trọng.

“Không có gì là nhạy cảm ở đây cả, quan điểm là phải làm nghiêm, mọi vấn đề tồn tại cần được làm rõ để lãnh đạo tỉnh làm căn cứ giải quyết dứt điểm” - Triển nhận định.



Lãnh đạo tỉnh Việt Đông quyết định thanh tra dự án chung cư Trinh Tam. Ảnh VTV

Ngay khi biết Hoàng Văn Tú – Chánh thanh tra tỉnh định đề đạt Nguyệt - cô bạn thân của mình làm trưởng đoàn thanh tra dự án Trinh Tam, Triển như "trút" được nỗi lo đi hẳn. Tuy nhiên, Chánh văn phòng tỉnh ủy cũng rất khéo léo không để lộ điều này. Cuối cùng, người được chốt sẽ đảm nhận vị trí dẫn đoàn vẫn là Nguyệt. Tuy nhiên, thái độ của Triển hay những người xung quanh khiến Nguyệt không thấy yên tâm.

Triển tới gặp Trinh để thảo luận thêm. Nhưng người tiếp đón anh là Thủy, em họ Trinh. Triển tỏ rõ thái độ không thích Thủy thân cận mình, dù cả hai đã "thân mật" với nhau.

Trước đó, Thủy nhận được nhiệm vụ phải “chăm sóc” tận tình cho Triển nhưng anh tỏ ý từ chối. Biết việc này, Trinh đã nhắc nhở khéo: “Đôi khi số phận sắp xếp sẵn những lằn ranh và bước ngoặt, tới ngưỡng đó ta không có sự lựa chọn, chỉ có thể mở cánh cửa và bước tiếp thôi… Nếu anh cần thêm tiếng vỗ tay, em sẵn sàng góp thêm một bàn tay”.

Thủy - em họ của Trinh "chăm sóc" cho Triển để có lợi cho tập đoàn Trinh Tam. Ảnh VTV

Trong lúc đó, Chủ tịch tập đoàn Trinh Tam cũng phải tiếp bà Phước tới “cảnh cáo” khi nhà sinh hoạt chung của dân cư bị ban quản lý cấm sử dụng. Hiện tại, đơn thư của người dân đã được gửi lên Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh. Đại diện lãnh đạo tỉnh cho biết tất cả những khó khăn trong việc cấp sổ đỏ, sổ hồng là ở phía bên tập đoàn. Tỉnh sẽ có kiểm tra, thanh tra.

Trinh cũng đã nghe được tin người đứng đầu đoàn thanh tra là Nguyệt - bạn thân Triển. Tuy còn nhiều khó khăn nhưng đây là thông tin vui với Trinh. Tại tập đoàn, Trinh đã ra lệnh cho tất cả nhân viên của tập đoàn phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, phối hợp với đoàn thanh tra để giải quyết êm đẹp công việc.

Thiệu gặp Chấn ở nhà hàng và "nhắc nhở" về việc hoàn thuế cho công ty công ty Đại Bàng. Tuy nhiên, thái độ của Chấn lại rất cứng rắn, kiên quyết không thỏa hiệp. Thiệu không có ý định dừng lại nên đe dọa khiến Chấn thành “củi khô trong lò”. Không ngờ cuộc nói chuyện đã được Chấn ghi âm lại, khiến Thiệu phải xuống nước, yêu cầu bỏ qua mọi chuyện.

Bất ngờ, Thiệu chúc mừng Chấn vì vợ anh là Hằng Thu sắp được quy hoạch vào vị trí quan trọng của tỉnh ủy. Tuy nhiên, Thiệu cũng ám chỉ rằng có thể dùng sai lầm của Chấn để làm ảnh hưởng danh tiếng của Thu. Đến lúc này, Chấn lại tiếp tục rơi vào tình huống khó xử.

Thiệu liên tục tìm mọi cách để đe dọa Chấn để thông qua thuế cho công ty Đại Bàng. Ảnh VTV

Ở một diễn biến khác, báo cáo giai đoạn một vụ án công ty Viên Vinh đã được đưa tới Viện kiểm sát. Trong hồ sơ này, Thu đặt nhiều nghi vấn về công ty Hảo Tú vì có liên quan đến vụ sai phạm đấu thầu ở huyện Đông San. Hàng loạt sai phạm thực chất là một vòng tròn khép kín, tiền đánh bạc được rửa sạch rồi tái đầu tư vào công ty Hảo Tú.

Không những thế, lãnh đạo của công ty này là Nguyễn Văn Hảo hiện đang hôn mê. Thu nghi ngờ có người đứng sau tất cả những sự việc xảy ra tại Hảo Tú và đó chính là A Hồng.



