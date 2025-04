Hiện trường vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 3 người tử vong

3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ, sau đó lan tới Bắc Trung Bộ. Nhiều nơi có mưa to đến rất to. Vùng núi Bắc Bộ có nơi trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 20-23 độ C.