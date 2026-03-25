Hiểu đúng cách tính thuế khi vừa có nhà và tài sản cho thuê để tránh mất tiền oan
GĐXH - Nhiều hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh đã gửi câu hỏi tới Cổng Thông tin điện tử Chính phủ đề nghị cơ quan thuế hướng dẫn cách kê khai, nộp thuế đối với hoạt động vừa cho thuê bất động sản vừa cho thuê tài sản theo Nghị định 68/2026/NĐ-CP.
Một trong những vướng mắc phổ biến là trường hợp hộ kinh doanh đăng ký hai ngành nghề: cho thuê nhà trọ (được xác định là cho thuê bất động sản) và cho thuê tài sản. Nếu gộp doanh thu của hai hoạt động, tổng doanh thu vượt ngưỡng 500 triệu đồng/năm thuộc mức phải nộp thuế. Tuy nhiên, nếu tách riêng từng hoạt động thì doanh thu mỗi ngành lại dưới 500 triệu đồng. Vậy có phải nộp thuế hay không?
Theo Cục Thuế, trong trường hợp này, hộ kinh doanh phải kê khai thuế theo từng ngành nghề riêng biệt. Doanh thu từ hoạt động cho thuê bất động sản và doanh thu từ cho thuê tài sản được xác định, kê khai và tính thuế độc lập. Ngưỡng 500 triệu đồng/năm cũng được áp dụng riêng cho từng hoạt động, không cộng gộp.
Liên quan đến hoạt động cho thuê tài sản như xe tải, cơ quan thuế khẳng định cá nhân kinh doanh phải đăng ký hộ kinh doanh theo quy định. Nghĩa vụ thuế đối với hoạt động này gồm thuế giá trị gia tăng tính theo tỷ lệ 2% trên doanh thu và thuế thu nhập cá nhân 5% trên doanh thu.
Ngoài ra, với hộ kinh doanh có doanh thu dưới 3 tỷ đồng/năm, thuế thu nhập cá nhân được tính theo phương pháp khoán trên doanh thu. Trường hợp doanh thu trên 3 tỷ đồng, áp dụng thuế suất 15% trên thu nhập tính thuế theo quy định.
Cơ quan thuế cũng lưu ý, đối với hoạt động cho thuê bất động sản, doanh thu phải được kê khai và tính thuế riêng, không gộp với doanh thu từ cho thuê tài sản.
Về thời hạn kê khai, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh có doanh thu dưới 500 triệu đồng/năm vẫn phải thực hiện nghĩa vụ thông báo với cơ quan thuế, chậm nhất vào ngày 31/1 của năm dương lịch tiếp theo.
Quy định rõ ràng về việc tách riêng doanh thu theo từng ngành nghề được kỳ vọng sẽ giúp hộ kinh doanh tránh nhầm lẫn, thực hiện đúng nghĩa vụ thuế và hạn chế rủi ro pháp lý trong quá trình hoạt động.
Giá vàng hôm nay 25/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý bao nhiêu?Giá cả thị trường
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC tăng gần 5 triệu đồng, vọt lên 175 triệu đồng/lượng.