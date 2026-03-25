Hiểu đúng cách tính thuế khi vừa có nhà và tài sản cho thuê để tránh mất tiền oan

Thứ tư, 14:15 25/03/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
Vũ Hồng Thủy
GĐXH - Nhiều hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh đã gửi câu hỏi tới Cổng Thông tin điện tử Chính phủ đề nghị cơ quan thuế hướng dẫn cách kê khai, nộp thuế đối với hoạt động vừa cho thuê bất động sản vừa cho thuê tài sản theo Nghị định 68/2026/NĐ-CP.

Một trong những vướng mắc phổ biến là trường hợp hộ kinh doanh đăng ký hai ngành nghề: cho thuê nhà trọ (được xác định là cho thuê bất động sản) và cho thuê tài sản. Nếu gộp doanh thu của hai hoạt động, tổng doanh thu vượt ngưỡng 500 triệu đồng/năm thuộc mức phải nộp thuế. Tuy nhiên, nếu tách riêng từng hoạt động thì doanh thu mỗi ngành lại dưới 500 triệu đồng. Vậy có phải  nộp thuế hay không?

Theo Cục Thuế, trong trường hợp này, hộ kinh doanh phải kê khai thuế theo từng ngành nghề riêng biệt. Doanh thu từ hoạt động cho thuê bất động sản và doanh thu từ cho thuê tài sản được xác định, kê khai và tính thuế độc lập. Ngưỡng 500 triệu đồng/năm cũng được áp dụng riêng cho từng hoạt động, không cộng gộp.

Liên quan đến hoạt động cho thuê tài sản như xe tải, cơ quan thuế khẳng định cá nhân kinh doanh phải đăng ký hộ kinh doanh theo quy định. Nghĩa vụ thuế đối với hoạt động này gồm thuế giá trị gia tăng tính theo tỷ lệ 2% trên doanh thu và  thuế thu nhập cá nhân 5% trên doanh thu.

Ngoài ra, với hộ kinh doanh có doanh thu dưới 3 tỷ đồng/năm, thuế thu nhập cá nhân được tính theo phương pháp khoán trên doanh thu. Trường hợp doanh thu trên 3 tỷ đồng, áp dụng thuế suất 15% trên thu nhập tính thuế theo quy định.

Cơ quan thuế cũng lưu ý, đối với hoạt động cho thuê bất động sản, doanh thu phải được kê khai và tính thuế riêng, không gộp với doanh thu từ cho thuê tài sản.

Về thời hạn kê khai, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh có doanh thu dưới 500 triệu đồng/năm vẫn phải thực hiện nghĩa vụ thông báo với cơ quan thuế, chậm nhất vào ngày 31/1 của năm dương lịch tiếp theo.

Quy định rõ ràng về việc tách riêng doanh thu theo từng ngành nghề được kỳ vọng sẽ giúp hộ kinh doanh tránh nhầm lẫn, thực hiện đúng nghĩa vụ thuế và hạn chế rủi ro pháp lý trong quá trình hoạt động.

GĐXH - Chiều 25/3, Bộ Công thương công bố giá bán xăng dầu mới áp dụng từ 14h chiều cùng ngày. Kỳ điều hành này, giá bán các mặt hàng xăng dầu đều giảm mạnh, mức giảm lên đến 4.100 đồng/lít.

GĐXH - Giá bạc trong nước ngày 25/3 tiến từ vùng 74 triệu đồng/kg lên quanh mốc 76 triệu đồng/kg trước khi xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ trong phiên.

GĐXH - Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng trong hệ thống ngân hàng dao động quanh ngưỡng 5,2 - 10%.

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần này một số khu dân cư và đơn vị thuộc Sóc Trăng cũ sẽ mất điện cả ngày.

GĐXH - Xe ga 125cc của Yamaha vừa cập bến đại lý với thiết kế đẹp lấn át Honda SH Mode và LEAD, xe được mở bán với mức giá hấp dẫn chỉ 45,5 triệu đồng.

GĐXH - Hiện nay, tại tỉnh An Giang, khi tách thửa đối với đất ở tại các phường diện tích tối thiểu là 35m2, tại thị trấn diện tích tối thiểu là 40m2, tại các xã diện tích tối thiểu là 45m2 thì mới được cấp sổ đỏ, căn cứ theo Quyết định số 41/2024/QĐ-UBND của UBND tỉnh An Giang.

GĐXH - Sáng 25/3, tỷ giá USD/ VND ghi nhận diễn biến trái chiều khi thị trường quốc tế nhích tăng, trong khi giá USD trên thị trường tự do trong nước quay đầu giảm khá mạnh.

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC tăng gần 5 triệu đồng, vọt lên 175 triệu đồng/lượng.

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bình Thuận cũ sẽ mất điện cả ngày.

GĐXH - Để giảm thiểu tối đa những ảnh hưởng từ xung đột Trung Đông, Bộ Công Thương đã nhanh chóng triển khai hàng loạt giải pháp điều hành nhằm bảo đảm nguồn cung, kiểm soát giá và duy trì ổn định thị trường xăng dầu trong nước.

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC tăng gần 5 triệu đồng, vọt lên 175 triệu đồng/lượng.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

