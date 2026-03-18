Hộ kinh doanh có nhiều địa điểm kinh doanh đăng ký thuế như nào?

Mới đây, Cục thuế vừa ban hành sổ tay hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế dành cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, sổ tay hướng dẫn khá kỹ việc đăng ký thuế cụ thể theo từng trường hợp.

Cá nhân làm công ăn lương có hoạt động kinh doanh hoặc hoạt động cho thuê bất động sản

Trường hợp cá nhân đăng ký thành lập hộ kinh doanh khi bắt đầu hoạt động kinh doanh hoặc hoạt động cho thuê bất động sản thì thực hiện đăng ký thuế theo cơ chế một cửa liên thông cùng với đăng ký kinh doanh theo quy định của Chính phủ về hộ kinh doanh. Trường hợp cá nhân không đăng ký thành lập hộ kinh doanh thì thực hiện đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế. Trường hợp cá nhân cho thuê bất động sản đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế mà có tài khoản định danh điện tử cấp 2 thì cơ quan thuế đã hỗ trợ đăng ký thuế trên tờ khai thuế.

Cá nhân có nhiều địa điểm kinh doanh

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh gửi Thông báo về việc thành lập, thay đổi thông tin, tạm ngừng, chấm dứt hoạt động kinh doanh của các địa điểm kinh doanh đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp theo quy định tại điểm đ khoản 4 Điều 8 Nghị định số 68/2026/NĐ-CP. Hồ sơ thông báo theo mẫu số 01/TB-ĐĐKD ban hành kèm theo Thông tư số 18/2026/TT-BTC ngày 05/3/2026.

Cá nhân kinh doanh nhiều ngành nghề

Cá nhân kinh doanh nhiều ngành nghề, lĩnh vực cần xác định ngành nghề kinh doanh chính khi đăng ký kinh doanh hoặc đăng ký thuế.

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh lưu ý sau khi đăng ký thuế

Sau khi hoàn tất đăng ký thuế, hộ kinh doanh chủ động thực hiện một số bước sau để đảm bảo việc kê khai, nộp thuế được thuận lợi và đúng quy định:

1. Đăng ký và kích hoạt tài khoản thuế điện tử để thực hiện các thủ tục kê khai, nộp thuế và tra cứu nghĩa vụ thuế trực tuyến.

2. Kiểm tra, rà soát thông tin đăng ký thuế (mã số thuế, thông tin định danh, tài khoản ngân hàng, ngành nghề kinh doanh...) để kịp thời cập nhật khi có thay đổi.

3. Theo dõi các thông báo từ cơ quan thuế trên hệ thống điện tử để thực hiện đúng thời hạn kê khai, nộp thuế và tránh phát sinh vi phạm.

4. Tìm hiểu quy định nghĩa vụ thuế, cách ghi chép sổ sách, theo dõi doanh thu, đầu vào, cùng các nghĩa vụ, quyền lợi về thuế khác tại phần tiếp theo của sổ tay.

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh kê khai và nộp thuế theo phương thức mới từ năm 2026