Hình ảnh chân thực của Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền khi đi từ thiện tại miền Trung bão lũ
GĐXH – Không son phấn, không xiêm y lộng lẫy, hình ảnh Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền khi đi từ thiện, đến thăm và chia sẻ với đồng bào miền Trung đang gặp thiên tai bão lũ khiến khán giả xúc động.
Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền những ngày qua đã đi từ thiện cho đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão số 10 (Bualoi).
Được biết, Hoa hậu Việt Nam 2004 đã huy động bạn bè thu mua, gom nhu yếu phẩm cho hơn 1.300 hộ dân ở các vùng dân bị cô lập, như huyện Tân Kỳ (Nghệ An).
Ngoài ra, người đẹp gốc Hải Phòng còn đến huyện Nông Cống (Thanh Hóa) và các vùng lũ lụt ở Hà Giang để chia sẻ những mất mát do bão số 10 (Bualoi) gây ra cùng đồng bào.
Hình ảnh Nguyễn Thị Huyền giản dị trong chuyến đi từ thiện.
Trên trang cá nhân, Nguyễn Thị Huyền viết nhật ký từng ngày thiện nguyện của mình. Cô kể: "Lúc 8 giờ sáng ngày 1/10/2025 tại huyện Tân Kỳ, Nghệ An. Chuyến hàng đầu tiên bà con nhận được. Nước sạch lúc này như nước thánh. Có những nụ cười, có những giọt nước mắt đã rơi xuống, có những xúc cảm không thể tả bằng lời. Chỉ cần thấy nhau, mọi thứ đều nhẹ rồi. Không sao đâu".
Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền cũng mong muốn các hãng nước sạch hay thực phẩm giảm bớt giá để các đơn vị thiện nguyện có thể đến được nhiều người dân đang gặp nạn hơn.
Trong hành trình thiện nguyện những ngày qua, Nguyễn Thị Huyền vẫn cảm thấy xót xa vì "sức mình như muối bỏ biển". Khi đi thực tế, Hoa hậu Việt Nam 2004 mới thấu hiểu người dân vùng bão lũ mất mát quá nhiều và rất khó khăn.
"Mỗi lần quyết định đi làm từ thiện thực sự rất khó khăn! Vì mình biết mình sẽ phải vượt qua tâm lý: khi ra về vẫn còn rất nhiều ánh mắt, trái tim khác chưa được lau khô và sưởi ấm! Chặng đường về luôn khó khăn hơn lúc đi. Mong rằng hình ảnh của đàn cò trắng bay từ đám mây đen về phía mặt trời trong cuối hành trình này, như một tín hiệu đẹp cho những ngày tiếp theo" Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền bày tỏ cảm xúc.
Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền trong nhiều năm qua vẫn âm thầm tham gia các hoạt động thiện nguyện. Sau 21 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam, người đẹp chọn rời xa showbiz, tập trung vào công việc chuyên môn trong lĩnh vực đào tạo và giảng dạy.
Hiện tại, Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền có con gái lớn đang du học. Cô thường xuyên khoe con gái với niềm tự hào và hạnh phúc. Tuy nhiên, người đẹp vẫn giữ kín chuyện cá nhân để tận hưởng cuộc sống bình yên bên gia đình.
Điều không thể ngờ về diễn viên 'nam thần' đang gây tranh cãi trong 'Gió ngang khoảng trời xanh'Giải trí - 50 phút trước
GĐXH - Diễn viên Hà Thành đảm nhận vai Lâm - chàng "phi công trẻ" đang rung rinh trước Trúc Lam (Quỳnh Kool) trong phim "Gió ngang khoảng trời xanh".
Rò rỉ đoạn clip Hoa hậu Yến Nhi phát ngôn sốc, fan tiếp tục thất vọngGiải trí - 5 giờ trước
GĐXH - Đoạn clip được cho là có liên quan Hoa hậu Yến Nhi tại Miss Grand International 2025 đang trở thành tâm điểm tranh cãi của fan sắc đẹp.
Sau phát ngôn 'dậy sóng', Hoa hậu Yến Nhi xin lỗiGiải trí - 7 giờ trước
GĐXH - Mặc dù đang dự thi Miss Grand International 2025 tại Thái Lan, nhưng trước những lùm xùm về phát ngôn, Hoa hậu Yến Nhi đã gửi lời xin lỗi khán giả.
Nhóm nhạc Hàn Quốc 8TURN thắng áp đảo đội hình 'Tân binh thăng cấp'Xem - nghe - đọc - 9 giờ trước
GĐXH - Trong tập 1 "Tân binh toàn năng", đội hình Tân binh đã có màn ra mắt ấn tượng nhưng vẫn để thua nhóm nhạc thần tượng 8TURN đến từ Hàn Quốc.
4 năm sau khi yêu 'phú bà' Cbiz giàu có, Lâm Bảo Châu thay đổi ra sao?Giải trí - 9 giờ trước
GĐXH - Lâm Bảo Châu lần đầu tiên xuất hiện trên màn ảnh rộng với phim "Chị ngã em nâng", anh đã được khán giả chú ý. Sau 4 năm hẹn hò cùng Lệ Quyên, Lâm Bảo Châu có rất nhiều sự thay đổi.
Cuộc sống của Hồ Văn Cường sau 4 năm mẹ nuôi Phi Nhung qua đờiCâu chuyện văn hóa - 12 giờ trước
4 năm sau sự ra đi của Phi Nhung, Hồ Văn Cường vẫn là cái tên nhận được sự quan tâm lớn của khán giả.
Anh Thơ, Lê Anh Dũng góp giọng trong album 'Tình đất phù sa' của Ngọc Lê NinhXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Cùng với Anh Thơ và Lê Anh Dũng, album “Tình đất phù sa” của nhạc sĩ Ngọc Lê Ninh còn có nhiều giọng ca quen thuộc với người yêu nhạc như NSƯT Bùi Thu Huyền, Hồ Quang 8…
Tối nay, Võ Hạ Trâm và Nguyễn Trần Trung Quân biểu diễn tại chương trình 'Ngọc trong lửa'Giải trí - 1 ngày trước
GĐXH - Chương trình "Ngọc trong lửa" có sự tham gia biểu diễn của Võ Hạ Trâm, Đông Hùng, Nguyễn Trần Trung Quân, Tiến Luật… được truyền hình trực tiếp vào lúc 20h10 ngày 4/10 trên kênh VTV1 và VTV8.
Hoa hậu Yến Nhi tiếp tục gây thất vọng, fan bất ngờ gọi tên Quế AnhGiải trí - 1 ngày trước
GĐXH - Phong thái tự tin nhưng hạn chế tiếng Anh và cả giọng hát khiến Yến Nhi trở thành tâm điểm bàn luận sau phần thi Tài năng và talkshow - Miss Grand International 2025.
Quốc Trường ở tuổi U40: Lụy tình nhưng không yêu 'mập mờ', tìm hiểu thấy 'ổn' là cưới luônGiải trí - 1 ngày trước
GĐXH - Quốc Trường cho biết hiện tại anh đã "lớn tuổi" nên khi xác định được đối tượng, anh sẽ chọn cách yêu thực tế và tính chuyện lâu dài.
Biểu cảm đáng yêu của con gái H'Hen Niê khiến fan mê mẩnGiải trí
GĐXH - H'Hen Niê chia sẻ những khoảnh khắc đáng yêu của con gái Harley mới 2 tuần tuổi. Bé gái được nhận xét thừa hưởng gen chiều cao từ mẹ.