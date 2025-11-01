Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Hình ảnh công an khám xét biệt thự sang trọng của Trương Ngọc Ánh

Thứ bảy, 14:56 01/11/2025 | Pháp luật
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Ngay sau khi khởi tố và bắt tạm giam Trương Ngọc Ánh, Công an TPHCM đã tiến hành khám xét căn biệt thự của nữ diễn viên, người mẫu này.

Tối 31/10, lực lượng Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an TPHCM) phối hợp với Viện KSND TPHCM và Công an phường An Khánh tiến hành khám xét nơi ở của Trương Ngọc Ánh (SN 1976, quê Hà Nội, là diễn viên, người mẫu, doanh nhân).

Hình ảnh công an khám xét biệt thự sang trọng của Trương Ngọc Ánh - Ảnh 1.

Biệt thự sang trọng của Trương Ngọc Ánh tại phường An Khánh, TPHCM.

Trước đó, chiều 31/10, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Trương Ngọc Ánh về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Được biết, nơi ở của Trương Ngọc Ánh là căn biệt thự sang trọng tại phường An Khánh. Việc khám xét diễn ra dưới sự chứng kiến của người thân nữ diễn viên, người mẫu này.

Hình ảnh công an khám xét biệt thự sang trọng của Trương Ngọc Ánh - Ảnh 2.

Chiều 31/10, Công an TPHCM tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt để tạm giam đối với Trương Ngọc Ánh.

Tại buổi khám xét, lực lượng công an thu giữ một số giấy tờ, tài liệu phục vụ công tác điều tra. Ngoài ra, cơ quan chức năng yêu cầu người nhà mở một vali và một két sắt để kiểm tra. Lực lượng chức năng cũng đã niêm phong, thu giữ một iPad mà Trương Ngọc Ánh sử dụng.

Như VietNamNet đã thông tin, Công an TPHCM đã khởi tố Trương Ngọc Ánh về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, đồng thời mở rộng điều tra làm rõ các hành vi khác và vai trò của những cá nhân liên quan.

Theo điều tra ban đầu, với vai trò Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bất động sản Đất Rồng (trụ sở trên đường Đào Duy Anh, phường Đức Nhuận, TPHCM), Trương Ngọc Ánh bị cáo buộc lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản của công ty và một nhà đầu tư nước ngoài.

Cụ thể, Trương Ngọc Ánh bị cho là đã gian dối trong việc góp vốn, mua bán dự án Indochine, nâng khống giá trị để chiếm đoạt phần chênh lệch; chỉ chuyển lại một phần tiền bồi thường đất, giữ lại phần lớn để sử dụng cá nhân. Ngoài ra, nữ diễn viên còn tự ý rút tiền công ty, lập chứng từ và báo cáo tài chính giả nhằm che giấu hành vi chiếm đoạt.

Hình ảnh công an khám xét biệt thự sang trọng của Trương Ngọc Ánh - Ảnh 3.

Việc khám xét nơi ở của Trương Ngọc Ánh có sự chứng kiến của người nhà nữ diễn viên, người mẫu.

Hình ảnh công an khám xét biệt thự sang trọng của Trương Ngọc Ánh - Ảnh 4.

Lực lượng chức năng tiến hành khám xét các phòng trong biệt thự.

Hình ảnh công an khám xét biệt thự sang trọng của Trương Ngọc Ánh - Ảnh 5.

Kiểm tra một vali mà người nhà cho biết là của Trương Ngọc Ánh.

Hình ảnh công an khám xét biệt thự sang trọng của Trương Ngọc Ánh - Ảnh 6.

Một két sắt nhỏ trong phòng ngủ của nữ diễn viên.

Hình ảnh công an khám xét biệt thự sang trọng của Trương Ngọc Ánh - Ảnh 7.

Cơ quan chức năng thống kê những tài sản, giấy tờ tài liệu chứa trong két sắt.

Hình ảnh công an khám xét biệt thự sang trọng của Trương Ngọc Ánh - Ảnh 8.

Công an niêm phong các tài liệu, vật chứng để phục vụ quá trình mở rộng điều tra.

Hình ảnh công an khám xét biệt thự sang trọng của Trương Ngọc Ánh - Ảnh 9.

Hai tập hồ sơ, tài liệu cùng iPad cá nhân của Trương Ngọc Ánh đã bị công an niêm phong.

Đàm Đệ Nhà báo
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tin liên quan

Trương Ngọc Ánh từng nói gì về chuyện nợ nần trước khi bị bắt tạm giam về hành vi lừa đảo?

Trương Ngọc Ánh từng nói gì về chuyện nợ nần trước khi bị bắt tạm giam về hành vi lừa đảo?

Hoạt động khó tin của Trương Ngọc Ánh trước khi bị bắt tạm giam vì hành vi lừa đảo

Hoạt động khó tin của Trương Ngọc Ánh trước khi bị bắt tạm giam vì hành vi lừa đảo

Công an TPHCM bắt giam diễn viên Trương Ngọc Ánh để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hàng ngàn lượng vàng

Công an TPHCM bắt giam diễn viên Trương Ngọc Ánh để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hàng ngàn lượng vàng

Cùng chuyên mục

Người mẹ ném con trai 18 tháng tuổi xuống giếng sâu

Người mẹ ném con trai 18 tháng tuổi xuống giếng sâu

Pháp luật - 4 phút trước

Công an tỉnh Đắk Lắk đang điều tra vụ việc bé trai 18 tháng tuổi bị mẹ ruột ném xuống giếng sâu.

Trương Ngọc Ánh từng nói gì về chuyện nợ nần trước khi bị bắt tạm giam về hành vi lừa đảo?

Trương Ngọc Ánh từng nói gì về chuyện nợ nần trước khi bị bắt tạm giam về hành vi lừa đảo?

Pháp luật - 12 phút trước

GĐXH - Trương Ngọc Ánh đã có những trải lòng về những lùm xùm nợ nần gây ảnh hưởng tiêu cực đến danh tiếng của mình, đặc biệt là vụ bị đối tác kiện ra tòa cách đây ít tháng.

Chủ xe 'tố' ứng dụng VNeTraffic 'nhầm', Cục CSGT tung bằng chứng không thể chối cãi

Chủ xe 'tố' ứng dụng VNeTraffic 'nhầm', Cục CSGT tung bằng chứng không thể chối cãi

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Sau khi một tài khoản mạng xã hội đăng bài phủ nhận sở hữu chiếc mô tô bị hiển thị trên ứng dụng VNeTraffic. Cục CSGT đã chỉ đạo đơn vị chức năng tiến hành rà soát dữ liệu hệ thống và tra cứu thực tế “hồ sơ gốc” đang được lưu trữ.

Hoạt động khó tin của Trương Ngọc Ánh trước khi bị bắt tạm giam vì hành vi lừa đảo

Hoạt động khó tin của Trương Ngọc Ánh trước khi bị bắt tạm giam vì hành vi lừa đảo

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Điều khó tin là trước khi bị bắt, Trương Ngọc Ánh vẫn cập nhật trang cá nhân thường xuyên, khoe những hình ảnh sang chảnh, hào nhoáng.

Xử phạt thầy giáo đăng thông tin sai sự thật về hiệu trưởng lên mạng xã hội

Xử phạt thầy giáo đăng thông tin sai sự thật về hiệu trưởng lên mạng xã hội

Pháp luật - 8 giờ trước

Công an xã Ea Kar (Đắk Lắk) vừa xử phạt 7,5 triệu đồng một giáo viên vì đăng thông tin sai sự thật về hiệu trưởng lên mạng xã hội.

Công an TPHCM bắt giam diễn viên Trương Ngọc Ánh để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hàng ngàn lượng vàng

Công an TPHCM bắt giam diễn viên Trương Ngọc Ánh để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hàng ngàn lượng vàng

Pháp luật - 18 giờ trước

Ngày 31/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TP Hồ Chí Minh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trương Ngọc Ánh (nghệ sĩ, diễn viên) để điều tra về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Trộm hơn 15 tấn thép ở công trường, nhóm bảo vệ, lái xe, công nhân nhận kết đắng

Trộm hơn 15 tấn thép ở công trường, nhóm bảo vệ, lái xe, công nhân nhận kết đắng

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Nhóm đối tượng này đã thực hiện 7 vụ trộm cắp vật tư trong khoảng thời gian từ ngày 30/9 đến ngày 13/10/2025, chiếm đoạt tổng cộng 15,210 kg thép các loại, với tổng trị giá lên hơn 232 triệu đồng...

Hà Nội: Bắt đối tượng 4 tiền án chuyên lừa tiền xe ôm công nghệ

Hà Nội: Bắt đối tượng 4 tiền án chuyên lừa tiền xe ôm công nghệ

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Lợi dụng lòng tốt và sự nhẹ dạ của các tài xế xe ôm, đối tượng Nguyễn Xuân Thành (42 tuổi) đã dàn cảnh "quên chìa khóa" để lừa mượn tiền của nhiều bị hại trên địa bàn Hà Nội. Công an phường Giảng Võ đã nhanh chóng xác minh và bắt giữ đối tượng này.

Ninh Bình: Ngoài buôn bán hàng giả, chủ kênh Tiktok 'Gia đình Hải Sen' bị khởi tố thêm tội danh 'trốn thuế'

Ninh Bình: Ngoài buôn bán hàng giả, chủ kênh Tiktok 'Gia đình Hải Sen' bị khởi tố thêm tội danh 'trốn thuế'

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Ninh Bình bổ sung thêm Quyết định bổ sung tội danh "trốn thuế" đối với vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Hải Bé chủ kênh Tiktok "Gia đình Hải Sen".

Giám đốc Công an TP. Hà Nội trực tiếp kiểm tra cơ sở kinh doanh tại làng nghề La Phù

Giám đốc Công an TP. Hà Nội trực tiếp kiểm tra cơ sở kinh doanh tại làng nghề La Phù

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Ngày 31/10, Giám đốc Công an TP Hà Nội - Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng đã trực tiếp kiểm tra công tác thực hiện quy định pháp luật tại các cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh làng nghề La Phù, xã An Khánh (TP Hà Nội).

Xem nhiều

Hoạt động khó tin của Trương Ngọc Ánh trước khi bị bắt tạm giam vì hành vi lừa đảo

Hoạt động khó tin của Trương Ngọc Ánh trước khi bị bắt tạm giam vì hành vi lừa đảo

Pháp luật

GĐXH - Điều khó tin là trước khi bị bắt, Trương Ngọc Ánh vẫn cập nhật trang cá nhân thường xuyên, khoe những hình ảnh sang chảnh, hào nhoáng.

Hà Nội: TikToker có tiếng bị xử phạt vì đăng tin sai sự thật về vụ việc công an đang điều tra

Hà Nội: TikToker có tiếng bị xử phạt vì đăng tin sai sự thật về vụ việc công an đang điều tra

Pháp luật
Công an TPHCM bắt giam diễn viên Trương Ngọc Ánh để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hàng ngàn lượng vàng

Công an TPHCM bắt giam diễn viên Trương Ngọc Ánh để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hàng ngàn lượng vàng

Pháp luật
Trộm hơn 15 tấn thép ở công trường, nhóm bảo vệ, lái xe, công nhân nhận kết đắng

Trộm hơn 15 tấn thép ở công trường, nhóm bảo vệ, lái xe, công nhân nhận kết đắng

Pháp luật
Tuyên Quang: Bắt hai đối tượng khai thác khoáng sản trái phép

Tuyên Quang: Bắt hai đối tượng khai thác khoáng sản trái phép

Pháp luật

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top