Hình ảnh công an khám xét biệt thự sang trọng của Trương Ngọc Ánh

Tối 31/10, lực lượng Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an TPHCM) phối hợp với Viện KSND TPHCM và Công an phường An Khánh tiến hành khám xét nơi ở của Trương Ngọc Ánh (SN 1976, quê Hà Nội, là diễn viên, người mẫu, doanh nhân).

Biệt thự sang trọng của Trương Ngọc Ánh tại phường An Khánh, TPHCM.

Trước đó, chiều 31/10, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Trương Ngọc Ánh về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Được biết, nơi ở của Trương Ngọc Ánh là căn biệt thự sang trọng tại phường An Khánh. Việc khám xét diễn ra dưới sự chứng kiến của người thân nữ diễn viên, người mẫu này.

Tại buổi khám xét, lực lượng công an thu giữ một số giấy tờ, tài liệu phục vụ công tác điều tra. Ngoài ra, cơ quan chức năng yêu cầu người nhà mở một vali và một két sắt để kiểm tra. Lực lượng chức năng cũng đã niêm phong, thu giữ một iPad mà Trương Ngọc Ánh sử dụng.

Như VietNamNet đã thông tin, Công an TPHCM đã khởi tố Trương Ngọc Ánh về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, đồng thời mở rộng điều tra làm rõ các hành vi khác và vai trò của những cá nhân liên quan.

Theo điều tra ban đầu, với vai trò Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bất động sản Đất Rồng (trụ sở trên đường Đào Duy Anh, phường Đức Nhuận, TPHCM), Trương Ngọc Ánh bị cáo buộc lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản của công ty và một nhà đầu tư nước ngoài.

Cụ thể, Trương Ngọc Ánh bị cho là đã gian dối trong việc góp vốn, mua bán dự án Indochine, nâng khống giá trị để chiếm đoạt phần chênh lệch; chỉ chuyển lại một phần tiền bồi thường đất, giữ lại phần lớn để sử dụng cá nhân. Ngoài ra, nữ diễn viên còn tự ý rút tiền công ty, lập chứng từ và báo cáo tài chính giả nhằm che giấu hành vi chiếm đoạt.

Việc khám xét nơi ở của Trương Ngọc Ánh có sự chứng kiến của người nhà nữ diễn viên, người mẫu.

Lực lượng chức năng tiến hành khám xét các phòng trong biệt thự.

Kiểm tra một vali mà người nhà cho biết là của Trương Ngọc Ánh.

Một két sắt nhỏ trong phòng ngủ của nữ diễn viên.

Cơ quan chức năng thống kê những tài sản, giấy tờ tài liệu chứa trong két sắt.

Công an niêm phong các tài liệu, vật chứng để phục vụ quá trình mở rộng điều tra.