Hình ảnh lúc nhỏ của Bảo Thanh

Gia đình Bảo Thanh 'chốt' mùa hè bằng chuyến đi chơi Quan Lạn GĐXH - Bảo Thanh mới đây đã chia sẻ trên trang cá nhân hình ảnh chuyến đi chơi "chốt" kỳ nghỉ hè tại Quan Lạn (Quảng Ninh). Gia đình cô tận hưởng những ngày hè tuyệt đẹp bên biển xanh, nắng vàng.

Trên trang cá nhân, Bảo Thanh bồi hồi nhớ lại những ngày cùng bạn bè tập luyện chương trình văn nghệ chào mừng khai giảng. Trong không khí tháng 8 với trời trong, mây trắng, những giai điệu quen thuộc về mùa thu và ngày khai trường bất chợt vang lên khiến cô nhớ về thời học sinh. Nữ diễn viên hài hước nhắc lại kỷ niệm ấy và gọi các bạn dậy đi học, tạo nên không khí vừa trong trẻo, vừa thân thương của những ngày tựu trường.

Ảnh hiếm của Bảo Thanh lúc nhỏ.

Qua những hình ảnh Bảo Thanh chia sẻ, khán giả thấy được cô từ nhỏ đã xinh xắn và rất nổi bật. Chính ngoại hình sáng, khả năng ca hát, đóng kịch tốt nên Bảo Thanh đã thi Đại học Sân khấu&Điện ảnh Hà Nội. Hiện tại cô đã là một trong những diễn viên trẻ nổi tiếng ở VFC.

Được biết, Bảo Thanh sinh ra trong một gia đình làm nghệ thuật khi cả bố mẹ đều là nghệ sĩ ở Bắc Giang. Từ năm 8 tuổi cô đã tham gia diễn xuất với vai trò diễn viên nhí trong phim "Vào Nam ra Bắc".

Khi tốt nghiệp trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh, Bảo Thanh được công chúng ưu ái đánh giá là một trong những nữ diễn viên trẻ thuộc top đầu về trình độ diễn xuất. Năm 2013, cô bắt đầu được biết đến với vai cô Đũi trong bộ phim truyền hình "Trò đời".

Bảo Thanh khi đi diễn ở sân khấu.

Tới năm 2017, vai Minh Vân trong phim "Sống chung với mẹ chồng" mới thực sự là một bước ngoặt gây ấn tượng với đông đảo khán giả. Năm 2019, sau "Sống chung với mẹ chồng", Bảo Thanh tiếp tục tỏa sáng mạnh mẽ hơn nữa với vai diễn "Thư xính lao" của bộ phim "Về nhà đi con". Vai diễn này một lần nữa khiến Bảo Thanh chứng minh sức hút mạnh mẽ của mình cũng như trở thành cái tên "bảo chứng rating" trên sóng truyền hình. Vai diễn này cũng đem về cho Bảo Thanh giải thưởng VTV Awards dành cho Diễn viên nữ ấn tượng nhất.

Bảo Thanh và chồng hơn 12 tuổi.

Trong cuộc sống riêng tư, nữ diễn viên sinh năm 1990 lên xe hoa từ lúc ngồi trên ghế nhà trường, trải qua nhiều khó khăn trong công việc lẫn cuộc sống nhưng cô cùng chồng đã mạnh mẽ vượt qua. Nhờ sự thuận vợ thuận chồng nên hôn nhân đời thực của cô thăng hoa cả tinh thần lẫn vật chất.