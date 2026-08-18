Khoảnh khắc đời thường của 3 người con nhà Khánh Thi - Phan Hiển

Lisa - con gái Khánh Thi: 'Sản phẩm' hay hờn dỗi của gia đình GĐXH - Lisa - con gái út nhà Khánh Thi lại có khoảnh khắc đáng yêu gây chú ý với khán giả. Cô bé gần 3 tuổi lém lỉnh, dễ thương và thừa hưởng năng khiếu nhảy múa từ bố mẹ.

Khánh Thi và Phan Hiển không chỉ được biết đến là cặp đôi nổi tiếng của làng dancesport Việt Nam mà còn gây chú ý bởi tổ ấm viên mãn bên ba người con. Kubi, Anna và Lisa được bố mẹ chăm sóc, đồng hành trong học tập, nghệ thuật và cuộc sống, mỗi bé lại có một nét đáng yêu riêng.

Khoảnh khắc đời thường của 3 con nhà Khánh Thi - Phan Hiển được khán giả quan tâm.

Kubi là con trai đầu lòng của Khánh Thi và Phan Hiển. Từ nhỏ, cậu bé đã được tiếp xúc với dancesport và nhanh chóng cho thấy năng khiếu đặc biệt với bộ môn mà bố mẹ theo đuổi. Không chỉ tập luyện nghiêm túc, Kubi còn từng tham gia các giải đấu và đạt thành tích đáng chú ý. Ở tuổi 11, cậu bé được kỳ vọng sẽ tiếp nối bố mẹ trên con đường dancesport chuyên nghiệp.

Khánh Thi và Phan Hiển luôn đồng hành cùng con trong quá trình tập luyện, thi đấu. Tuy nhiên, phía sau những thành tích ấy, cặp đôi cũng chú trọng để con có tuổi thơ cân bằng, được học tập và vui chơi như những bạn bè đồng trang lứa.

Nếu Kubi gây ấn tượng bởi sự mạnh mẽ và năng động thì Anna lại sở hữu nét đáng yêu, nhẹ nhàng. Cô bé thường xuất hiện cùng bố mẹ và anh trai trong những khoảnh khắc đời thường của gia đình.

Anna được bố mẹ tạo điều kiện để khám phá nhiều lĩnh vực khác nhau thay vì đặt nặng chuyện phải nối nghiệp gia đình. Những hình ảnh cô bé vui chơi, học tập hay tập luyện cùng các thành viên thường nhận được sự yêu mến của khán giả.

3 em bé đều thừa hưởng năng khiếu nhảy múa từ bố mẹ.

Trong gia đình, Anna cũng là một trong những thành viên tạo nên sự gắn kết giữa hai anh em. Sự xuất hiện của cô bé khiến tổ ấm Khánh Thi - Phan Hiển thêm phần rộn ràng. Là con gái út, Lisa nhận được nhiều sự quan tâm từ bố mẹ và các anh chị. Dù còn nhỏ, cô bé đã sớm được làm quen với âm nhạc và dancesport, đồng thời bộc lộ sự nhanh nhẹn, hoạt bát.

Khánh Thi từng chia sẻ nhiều khoảnh khắc đời thường của Lisa trên mạng xã hội. Cô bé thường khiến người hâm mộ thích thú bởi những biểu cảm tự nhiên, đáng yêu.

Ở tuổi còn nhỏ, Lisa chưa chịu áp lực về thành tích. Bố mẹ chủ yếu để con vui chơi, làm quen với môi trường nghệ thuật một cách tự nhiên. Tuy nhiên, việc lớn lên trong gia đình có cả bố và mẹ đều là những tên tuổi của dancesport khiến nhiều người tò mò về khả năng của cô bé trong tương lai.

Ba em bé của Khánh Thi và Phan Hiển có tính cách và sở thích khác nhau nhưng đều được bố mẹ dành nhiều thời gian đồng hành. Với cặp đôi, thành tích của các con không phải điều duy nhất đáng quan tâm. Quan trọng hơn là các bé được lớn lên trong tình yêu thương và có cơ hội phát triển theo khả năng riêng.

Tổ ấm hạnh phúc của Khánh Thi - Phan Hiển.

Gia đình Khánh Thi - Phan Hiển vì thế thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc giản dị bên nhau. Từ những buổi tập luyện, các cuộc thi của Kubi đến những chuyến đi chơi hay khoảnh khắc đời thường của Anna và Lisa, cuộc sống của ba con luôn nhận được sự quan tâm từ công chúng.

Khánh Thi sinh năm 1982, là kiện tướng dancesport, biên đạo múa và huấn luyện viên nổi tiếng của Việt Nam. Cô được xem là một trong những người có công lớn đưa dancesport trở nên phổ biến tại Việt Nam. Một số dấu ấn nổi bật của Khánh Thi: Nhiều lần vô địch quốc gia và đại diện Việt Nam thi đấu quốc tế ở bộ môn dancesport. Thành lập trung tâm đào tạo dancesport, huấn luyện nhiều vận động viên thành tích cao. Tham gia làm giám khảo, huấn luyện viên trong các chương trình truyền hình như Bước Nhảy Hoàn Vũ và So You Think You Can Dance.

Hình ảnh mẹ ruột Khánh Thi lúc trẻ gây chú ý GĐXH - Khánh Thi chia sẻ hình ảnh thời trẻ của mẹ ruột và chính cô cũng bất ngờ trước vẻ đẹp của bà.



