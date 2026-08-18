Phim 'Phù sa' phát sóng tối nay trên VTV1 có gì hấp dẫn?

Lấy bối cảnh miền Tây Nam Bộ, "Phù sa" là bộ phim mới do Trung tâm Phim truyền hình Việt Nam (VFC) sản xuất. Không chỉ mở ra một không gian mới mẻ, "Phù sa" còn chạm tới những vấn đề rất gần với đời sống hôm nay: Sạt lở, đất đai, sinh kế, sự dịch chuyển của người trẻ và câu hỏi làm thế nào để một vùng quê có thể phát triển mà không đánh mất chính mình. Phim lên sóng 21h từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trên VTV1 từ 18/8/2026.

Câu chuyện bắt đầu tại xóm Bình Hòa ven sông Tiền, nơi những vụ sạt lở liên tiếp khiến nhà cửa, vườn tược đứng trước nguy cơ biến mất. Người dân hoang mang, những lời đồn về đất đai mất giá xuất hiện, cò đất lảng vảng và ngày càng nhiều gia đình nghĩ tới chuyện bán đất, rời quê. Đúng lúc ấy, Phù Sa từ thành phố trở về mang theo một kế hoạch đầy tham vọng: nâng giá trị cây ca cao, tạo ra sản phẩm của Bình Hòa và từ đó mở thêm sinh kế cho người dân.

Nhưng khát vọng ấy nhanh chóng va phải Chơn - anh thợ máy ít nói, cộc tính và luôn ám ảnh bởi những bất thường trên dòng sông.

Phim "Phù Sa" phát sóng từ ngày 18/8 trên VTV1. Ảnh VTV

Phù Sa nhìn thấy cơ hội phát triển, còn Chơn lại liên tục đặt câu hỏi về những vết nứt, những đoạn bờ bị khoét sâu và nguyên nhân thực sự phía sau các vụ sạt lở. Hai người cùng muốn giữ Bình Hòa, nhưng lại chọn hai con đường gần như đối nghịch. Giữa lúc xóm làng chao đảo, Nghiệm trở về với dáng vẻ thành đạt, lịch thiệp, hào phóng và sẵn sàng hỗ trợ những gia đình gặp khó khăn.

Phù Sa - Chơn - Nghiệm tạo thành một tam giác liên tục có sự va đập, mỗi người có một lý tưởng của riêng mình. Từ đây, cuộc sống yên bình của xóm nhỏ cũng có những đổi thay khó lường.

Hành trình của các nhân vật cũng là hành trình đi từ trông chờ vào một người khác đến học cách tự đứng trên đôi chân của mình; từ những quyết định dựa trên sợ hãi, lợi ích trước mắt đến niềm tin vào sự thật, pháp luật và sức mạnh cộng đồng.

Trúc Mây vai Phù Sa - cô gái mong muốn phát triển tiềm năng của quê hương. Ảnh VTV

Bộ phim "Phù sa" quy tụ dàn diễn viên hai miền đáng chờ đợi. Đảm nhận vai nữ chính Phù Sa là diễn viên Trúc Mây. Sau vai Lụa trong "Mẹ biển", nữ diễn viên một lần nữa được đạo diễn Phương Điền "chọn mặt gửi vàng", nhưng lần này với hình ảnh trẻ trung, chủ động và hiện đại hơn. Vai Chơn do diễn viên Minh Thành đảm nhận – một người đàn ông ít nói, luôn hoài nghi trước những điều tưởng như quá tốt đẹp.

Diễn viên Huỳnh Anh liên tục "biến hình" qua những bộ phim gần đây như Tuấn của "Biệt dược đen" và Bách trong "Cách em 1 milimet" để trở thành Nghiệm – một người đàn ông thành đạt, lịch thiệp nhưng khó nắm bắt.

Ở tuyến gia đình, NSND Việt Anh vào vai Hai Phước, một người nóng tính, thẳng thắn và nặng lòng với mảnh đất của cha ông để lại. Triệu An đảm nhận Bảy Sang, người con nuôi của Hai Phước luôn muốn chứng minh giá trị của mình. Bích Hằng vào vai bà Tư Mót – "ký ức sống" của Bình Hòa; Khánh Tiên vào vai Diễm Phương, bạn thân của Phù Sa và có mối quan hệ đặc biệt với Bảy Sang.

NSND Việt Anh vào vai Hai Phước trong phim "Phù sa". Ảnh VTV

Ngoài ra, bộ phim còn quy tụ nhiều gương mặt đậm màu sắc phương Nam như Phương Bình vai Tư Quận, Hà Linh vai Sáu Lém, Lâm Kha vai Bình Bốp, cùng các diễn viên Tấn Thi, Mạnh Hùng, Tư Thiết, Phạm Hùng, Huỳnh An, Hồng Anh..., góp phần tạo nên một Bình Hòa đông đúc, nhiều cá tính và giàu hơi thở miền Tây.

Tập 1 phim "Phù Sa" phát sóng lúc 21h ngày 18/8 trên VTV1.

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