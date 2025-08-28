Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Hình ảnh NSƯT Hoài Linh khỏe mạnh, tươi tắn khi ra Hà Nội

Thứ năm, 07:48 28/08/2025 | Xem - nghe - đọc
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Khác xa với những hình ảnh trên mạng xã hội, NSƯT Hoài Linh ở đời thực khỏe khoắn và tinh thần vui vẻ. Anh còn tự mình đóng cảnh phim hành động khiến đồng nghiệp ngỡ ngàng.

4 năm mắc ung thư tuyến giáp, NSƯT Hoài Linh sống chung với bệnh tật, vẫn chuyên tâm làm việc4 năm mắc ung thư tuyến giáp, NSƯT Hoài Linh sống chung với bệnh tật, vẫn chuyên tâm làm việc

GĐXH - Năm 2021, NSƯT Hoài Linh gặp biến cố sức khỏe khi mắc ung thư tuyến giáp. Trong quãng thời gian này, anh chọn cách sống chung bệnh tật và vẫn làm việc như bình thường.

Sau thành công tại sự kiện ra mắt ở TP.HCM, ê-kíp "Làm giàu với ma: Cuộc chiến hột xoàn" tiếp tục mang không khí sôi động của phim ra Thủ đô Hà Nội với buổi công chiếu hoành tráng vào chiều 27/8.

Sự kiện được tổ chức tại một cụm rạp lớn, quy tụ hàng trăm khách mời, giới nghệ sĩ và đông đảo người yêu điện ảnh. Đặc biệt, sự góp mặt của ông Đặng Trần Cường - Cục trưởng Cục Điện ảnh đã khiến buổi ra mắt trở nên ý nghĩa hơn, khẳng định sự quan tâm của cơ quan quản lý nhà nước đối với một dự án phim thương mại đầy tiềm năng của điện ảnh Việt.

Trong không khí trang trọng nhưng không kém phần gần gũi, dàn diễn viên đình đám như NSƯT Hoài Linh, Diệp Bảo Ngọc, Tuấn Trần, Võ Tấn Phát, Ngọc Xuân cùng đạo diễn Trung Lùn xuất hiện và gửi lời chào thân tình tới khán giả Thủ đô.

Hình ảnh NSƯT Hoài Linh khỏe mạnh, tươi tắn khi ra Hà Nội- Ảnh 2.

Trần Gia Huy - Tấn của phim "Mưa đỏ" đã rất ngưỡng mộ NSƯT Hoài Linh khi sẵn sàng quay những cảnh hành động dù sức khỏe yếu.

Không chỉ là một buổi ra mắt, đây còn là nơi giao lưu, chia sẻ cảm xúc thật của khán giả và nghệ sĩ. Diễn viên trẻ Trần Gia Huy, người vừa ghi dấu ấn trong phim Mưa Đỏ, đã không giấu được xúc động khi nhắc về đồng nghiệp: "Tôi đến đây vì anh Tuấn Trần nhưng cho tôi xin phép dành sự kính trọng và nể phục của mình cho chú Hoài Linh. Chú dù đã có tuổi nhưng vẫn đóng một bộ phim hành động hết sức khó nhằn. Ban đầu, tôi nghĩ đây là một bộ phim hài, nhưng dần về sau tôi lại khóc".

Trước sự bày tỏ của đàn em, NSƯT Hoài Linh liền gửi lời cảm ơn chân thành: "Đây là lần đầu tiên tôi ra Hà Nội với tư cách một diễn viên đi cùng ê-kíp. Tôi tin ai cũng sẽ cười khi xem bộ phim này. Còn cảnh hành động thì giờ tôi cũng gần 60 rồi, nhưng các em trẻ không ngại thì tôi cũng chẳng có gì phải ngại làm cả". Lời chia sẻ giản dị nhưng đầy nhiệt huyết của nghệ sĩ kỳ cựu đã nhận được tràng pháo tay nồng nhiệt của cả khán phòng.

Hình ảnh NSƯT Hoài Linh khỏe mạnh, tươi tắn khi ra Hà Nội- Ảnh 3.

NSƯT Hoài Linh áp lực về doanh thu phim.

Về sự sôi động của thị trường phim trong thời điểm hiện tại, NSƯT Hoài Linh cũng từng chia sẻ trong buổi gặp truyền thông tại TP.HCM trước đó: "Khán giả bây giờ họ khác lắm. Phim ảnh thì nhiều. Người xem biết cách tự chọn lựa. Và họ cũng sẽ ủng hộ những dự án được làm chỉn chu, ngày một tốt hơn.

Nói hơi ngoài lề một chút, ví dụ gần đây có Mưa đỏ là phim chiến tranh cách mạng nhưng hiệu ứng và doanh thu quá kinh khủng. Bởi hiệu ứng, đánh giá về phim quá tốt. Khán giả họ nhìn nhận được cái hay của đạo diễn, kịch bản phim và dàn diễn viên. Trước đó, tôi tưởng Địa đạo đã có doanh thu cao lắm rồi nhưng chắc chắn Mưa đỏ sẽ còn hơn nhiều.

Vì vậy, tôi nghĩ bây giờ mình chỉ cần quan tâm đến vai diễn, làm sao để tốt nhất có thể".

Câu chuyện về áp lực doanh thu trước đó được NSƯT Hoài Linh chia sẻ, như một lời nhắn gửi tới khán giả và đồng nghiệp: "10 năm trước, phim đạt trăm tỷ đã là rất nhiều. Giờ mọi thứ phụ thuộc kịch bản và đạo diễn, chứ không thể chỉ dựa vào danh xưng. Doanh thu của một bộ phim phụ thuộc vào cả ê-kíp. Tôi hy vọng khán giả sẽ đón nhận bộ phim này".

Hình ảnh NSƯT Hoài Linh khỏe mạnh, tươi tắn khi ra Hà Nội- Ảnh 4.

NSƯT Hoài Linh cùng dàn diễn viên phim Làm giàu với ma: Cuộc chiến hột xoàn.

Sự kiện premiere tại Hà Nội, với sự có mặt của lãnh đạo ngành điện ảnh, các nghệ sĩ tên tuổi và phản ứng tích cực từ khán giả, đã khép lại trong bầu không khí ấm áp và đầy kỳ vọng. Dàn cast hùng hậu gồm NSƯT Hoài Linh, Tuấn Trần, Diệp Bảo Ngọc, La Thành, Võ Tấn Phát, Ngọc Xuân, Thanh Thức, Hứa Minh Đạt, NSND Việt Anh, NS Trung Dân, NSƯT Công Ninh… sẽ là bảo chứng mạnh mẽ cho phần phim thứ hai.

Phim điện ảnh "Làm giàu với ma: Cuộc chiến hột xoàn" dự kiến sẽ chính thức ra rạp vào ngày 29/8/2025.

Ảnh: ĐLP cung cấp

Long Nhật: NSƯT Hoài Linh là người nhân hậu, hiền lànhLong Nhật: NSƯT Hoài Linh là người nhân hậu, hiền lành

GĐXH - Long Nhật đã thẳng thắn tiết lộ những góc khuất trong nghề trong đó có câu chuyện thầy trò giữa NSƯT Hoài Linh và Hoài Lâm, đồng thời anh còn tâm sự về vợ, về 4 đứa con của mình.

Đỗ Quyên
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Vườn chuối bị phá, chủ tịch xã gây áp lực với Thiếu tá Huy

Vườn chuối bị phá, chủ tịch xã gây áp lực với Thiếu tá Huy

Xem - nghe - đọc - 38 phút trước

GĐXH - Trong tập 19 "Có anh, nơi ấy bình yên", cả xã Tiên Phong lại thêm rúng động vì vườn chuối nhà ông Vui bị kẻ xấu chặt phá.

Oanh thất nghiệp, vay tiền mẹ đóng học cho bé Khoai

Oanh thất nghiệp, vay tiền mẹ đóng học cho bé Khoai

Xem - nghe - đọc - 1 giờ trước

GĐXH - Trong tập 25 "Cầu vồng ở phía chân trời", Oanh không có việc làm đành phải gọi điện về quê để vay tiền mẹ đóng học cho con.

Diva Hồng Nhung run khi hát 'Bài ca Hà Nội' gắn liền tên tuổi NSND Lê Dung

Diva Hồng Nhung run khi hát 'Bài ca Hà Nội' gắn liền tên tuổi NSND Lê Dung

Xem - nghe - đọc - 5 giờ trước

Ca sĩ Hồng Nhung lần đầu thể hiện "Bài ca Hà Nội" tại Điều còn mãi 2025. Chị thừa nhận "rất run" khi hát tác phẩm nhạc sĩ Vũ Thanh từng giúp NSND Lê Dung tạo dấu ấn.

Khai mạc Không gian "Truyền thống và Sáng tạo Hà Nội 2025"

Khai mạc Không gian "Truyền thống và Sáng tạo Hà Nội 2025"

Xem - nghe - đọc - 18 giờ trước

GĐXH - Ngày 28/8, trong khuôn khổ Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh).

Bé Quyên, Yu Dương hóa thân làm ma nữ trong ‘Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại’

Bé Quyên, Yu Dương hóa thân làm ma nữ trong ‘Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại’

Xem - nghe - đọc - 21 giờ trước

GĐXH - Phim "Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại" với sự xuất hiện của diễn viên Nguyễn Xuân Thắng, Bé Quyên, Yu Dương, Hứa Vĩ Văn hứa hẹn sẽ đem đến cho khán giả nhiều bất ngờ.

Mỹ Anh tiếp tục 'đụng độ' phụ huynh cậy quyền thế

Mỹ Anh tiếp tục 'đụng độ' phụ huynh cậy quyền thế

Xem - nghe - đọc - 23 giờ trước

GĐXH - Trong tập 9 "Gió ngang khoảng trời xanh", Mỹ Anh vui vì bé Minh được vào trường như mong muốn, nhưng rồi lại gặp phải phụ huynh khó ưa của lớp con.

Chưa xong vụ cá chết, Thiếu tá Huy tiếp tục điều tra hàng loạt vườn chuối bị phá hoại

Chưa xong vụ cá chết, Thiếu tá Huy tiếp tục điều tra hàng loạt vườn chuối bị phá hoại

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Trong tập 19 "Có anh, nơi ấy bình yên", người dân xã Tiên Phong lại bị phá hoại chuối, mâu thuẫn giữa chính quyền và bà con tiếp tục căng thẳng.

'Có anh, nơi ấy bình yên' tập mới nhất: Chủ tịch xã Thứ bất an, lo sợ 'mất ghế'

'Có anh, nơi ấy bình yên' tập mới nhất: Chủ tịch xã Thứ bất an, lo sợ 'mất ghế'

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Trong tập 18 "Có anh, nơi ấy bình yên", sự căng thẳng của người dân tiếp tục gia tăng khi chính quyền chưa có kết luận cụ thể.

Phát hiện ra bị chơi xấu, Kim Ngân thẳng tay tát đồng nghiệp

Phát hiện ra bị chơi xấu, Kim Ngân thẳng tay tát đồng nghiệp

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Trong tập 9 "Gió ngang khoảng trời xanh", Kim Ngân phát hiện mình bị chơi xấu nên đã tát nữ đồng nghiệp...

Người dân bức xúc vì chưa nêu đích danh nơi xả thải làm chết cá

Người dân bức xúc vì chưa nêu đích danh nơi xả thải làm chết cá

Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước

GĐXH - Tập 18 "Có anh, nơi ấy bình yên" hé lộ căng thẳng khi người dân chưa thỏa mãn lời giải thích của ủy ban xã về cá chết hàng loạt.

Xem nhiều

Tùng Dương hoá chú 'bộ đội mũm mĩm’ ở MV mới khiến khán giả thích thú

Tùng Dương hoá chú 'bộ đội mũm mĩm’ ở MV mới khiến khán giả thích thú

Xem - nghe - đọc

GĐXH - Ca sĩ Tùng Dương vừa ra mắt MV “Viết tiếp câu chuyện hoà bình”. Song, khán giả lại thích thú phân cảnh nam ca sĩ vào vai một chú bộ đội trấn thủ.

Công an tìm ra kẻ tung tin đồn nguyên nhân cá chết hàng loạt

Công an tìm ra kẻ tung tin đồn nguyên nhân cá chết hàng loạt

Xem - nghe - đọc
Phát hiện ra bị chơi xấu, Kim Ngân thẳng tay tát đồng nghiệp

Phát hiện ra bị chơi xấu, Kim Ngân thẳng tay tát đồng nghiệp

Xem - nghe - đọc
Mỹ Anh tiếp tục 'đụng độ' phụ huynh cậy quyền thế

Mỹ Anh tiếp tục 'đụng độ' phụ huynh cậy quyền thế

Xem - nghe - đọc
Diễn viên 'Ngã ba Đồng Lộc' sau gần 3 thập kỷ: Người làm Cục trưởng, người ở ẩn

Diễn viên 'Ngã ba Đồng Lộc' sau gần 3 thập kỷ: Người làm Cục trưởng, người ở ẩn

Xem - nghe - đọc

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top