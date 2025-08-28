Hình ảnh NSƯT Hoài Linh khỏe mạnh, tươi tắn khi ra Hà Nội

4 năm mắc ung thư tuyến giáp, NSƯT Hoài Linh sống chung với bệnh tật, vẫn chuyên tâm làm việc GĐXH - Năm 2021, NSƯT Hoài Linh gặp biến cố sức khỏe khi mắc ung thư tuyến giáp. Trong quãng thời gian này, anh chọn cách sống chung bệnh tật và vẫn làm việc như bình thường.

Sau thành công tại sự kiện ra mắt ở TP.HCM, ê-kíp "Làm giàu với ma: Cuộc chiến hột xoàn" tiếp tục mang không khí sôi động của phim ra Thủ đô Hà Nội với buổi công chiếu hoành tráng vào chiều 27/8.

Sự kiện được tổ chức tại một cụm rạp lớn, quy tụ hàng trăm khách mời, giới nghệ sĩ và đông đảo người yêu điện ảnh. Đặc biệt, sự góp mặt của ông Đặng Trần Cường - Cục trưởng Cục Điện ảnh đã khiến buổi ra mắt trở nên ý nghĩa hơn, khẳng định sự quan tâm của cơ quan quản lý nhà nước đối với một dự án phim thương mại đầy tiềm năng của điện ảnh Việt.

Trong không khí trang trọng nhưng không kém phần gần gũi, dàn diễn viên đình đám như NSƯT Hoài Linh, Diệp Bảo Ngọc, Tuấn Trần, Võ Tấn Phát, Ngọc Xuân cùng đạo diễn Trung Lùn xuất hiện và gửi lời chào thân tình tới khán giả Thủ đô.

Trần Gia Huy - Tấn của phim "Mưa đỏ" đã rất ngưỡng mộ NSƯT Hoài Linh khi sẵn sàng quay những cảnh hành động dù sức khỏe yếu.

Không chỉ là một buổi ra mắt, đây còn là nơi giao lưu, chia sẻ cảm xúc thật của khán giả và nghệ sĩ. Diễn viên trẻ Trần Gia Huy, người vừa ghi dấu ấn trong phim Mưa Đỏ, đã không giấu được xúc động khi nhắc về đồng nghiệp: "Tôi đến đây vì anh Tuấn Trần nhưng cho tôi xin phép dành sự kính trọng và nể phục của mình cho chú Hoài Linh. Chú dù đã có tuổi nhưng vẫn đóng một bộ phim hành động hết sức khó nhằn. Ban đầu, tôi nghĩ đây là một bộ phim hài, nhưng dần về sau tôi lại khóc".

Trước sự bày tỏ của đàn em, NSƯT Hoài Linh liền gửi lời cảm ơn chân thành: "Đây là lần đầu tiên tôi ra Hà Nội với tư cách một diễn viên đi cùng ê-kíp. Tôi tin ai cũng sẽ cười khi xem bộ phim này. Còn cảnh hành động thì giờ tôi cũng gần 60 rồi, nhưng các em trẻ không ngại thì tôi cũng chẳng có gì phải ngại làm cả". Lời chia sẻ giản dị nhưng đầy nhiệt huyết của nghệ sĩ kỳ cựu đã nhận được tràng pháo tay nồng nhiệt của cả khán phòng.

NSƯT Hoài Linh áp lực về doanh thu phim.

Về sự sôi động của thị trường phim trong thời điểm hiện tại, NSƯT Hoài Linh cũng từng chia sẻ trong buổi gặp truyền thông tại TP.HCM trước đó: "Khán giả bây giờ họ khác lắm. Phim ảnh thì nhiều. Người xem biết cách tự chọn lựa. Và họ cũng sẽ ủng hộ những dự án được làm chỉn chu, ngày một tốt hơn.

Nói hơi ngoài lề một chút, ví dụ gần đây có Mưa đỏ là phim chiến tranh cách mạng nhưng hiệu ứng và doanh thu quá kinh khủng. Bởi hiệu ứng, đánh giá về phim quá tốt. Khán giả họ nhìn nhận được cái hay của đạo diễn, kịch bản phim và dàn diễn viên. Trước đó, tôi tưởng Địa đạo đã có doanh thu cao lắm rồi nhưng chắc chắn Mưa đỏ sẽ còn hơn nhiều.

Vì vậy, tôi nghĩ bây giờ mình chỉ cần quan tâm đến vai diễn, làm sao để tốt nhất có thể".

Câu chuyện về áp lực doanh thu trước đó được NSƯT Hoài Linh chia sẻ, như một lời nhắn gửi tới khán giả và đồng nghiệp: "10 năm trước, phim đạt trăm tỷ đã là rất nhiều. Giờ mọi thứ phụ thuộc kịch bản và đạo diễn, chứ không thể chỉ dựa vào danh xưng. Doanh thu của một bộ phim phụ thuộc vào cả ê-kíp. Tôi hy vọng khán giả sẽ đón nhận bộ phim này".

NSƯT Hoài Linh cùng dàn diễn viên phim Làm giàu với ma: Cuộc chiến hột xoàn.

Sự kiện premiere tại Hà Nội, với sự có mặt của lãnh đạo ngành điện ảnh, các nghệ sĩ tên tuổi và phản ứng tích cực từ khán giả, đã khép lại trong bầu không khí ấm áp và đầy kỳ vọng. Dàn cast hùng hậu gồm NSƯT Hoài Linh, Tuấn Trần, Diệp Bảo Ngọc, La Thành, Võ Tấn Phát, Ngọc Xuân, Thanh Thức, Hứa Minh Đạt, NSND Việt Anh, NS Trung Dân, NSƯT Công Ninh… sẽ là bảo chứng mạnh mẽ cho phần phim thứ hai.

Phim điện ảnh "Làm giàu với ma: Cuộc chiến hột xoàn" dự kiến sẽ chính thức ra rạp vào ngày 29/8/2025.

