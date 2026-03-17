Cá nhân, thành viên hộ kinh doanh chỉ được đăng ký duy nhất 1 hộ kinh doanh trong phạm vi cả nước
GĐXH - Quy định mỗi cá nhân, thành viên hộ gia đình chỉ được đăng ký một hộ kinh doanh đang trở thành điểm nhấn quan trọng trong khung pháp lý về kinh doanh cá thể.
Theo quy định hiện hành, cá nhân hoặc thành viên hộ gia đình là công dân Việt Nam, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, được quyền thành lập hộ kinh doanh, trừ một số trường hợp như đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, tạm giam hoặc chấp hành án phạt tù. Hộ kinh doanh có thể do một cá nhân hoặc các thành viên trong cùng hộ gia đình đăng ký, song điểm cốt lõi là cá nhân này phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh của hộ..
Đáng chú ý, quy định "mỗi cá nhân chỉ được đăng ký một hộ kinh doanh trên toàn quốc" không chỉ mang tính kỹ thuật quản lý mà còn có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc. Trước hết, nó ngăn chặn tình trạng một cá nhân đứng tên nhiều hộ kinh doanh nhằm phân tán rủi ro, né tránh nghĩa vụ tài chính hoặc gây khó khăn cho công tác quản lý thuế. Đồng thời, quy định này buộc người kinh doanh phải cân nhắc kỹ lưỡng, lựa chọn mô hình hoạt động phù hợp, thay vì mở rộng tràn lan dưới hình thức hộ kinh doanh.
Song song với quyền thành lập, nghĩa vụ đăng ký hộ kinh doanh là yêu cầu bắt buộc. Cá nhân, hộ gia đình không được phép hoạt động dưới danh nghĩa hộ kinh doanh nếu chưa thực hiện đăng ký. Điều này góp phần đưa các hoạt động kinh doanh vào khuôn khổ, đảm bảo tính minh bạch và tạo cơ sở pháp lý để bảo vệ quyền lợi của các bên liên quan.
Tuy nhiên, pháp luật cũng có những ngoại lệ nhằm tạo điều kiện cho các hoạt động mưu sinh quy mô nhỏ. Các trường hợp như sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, làm muối; buôn bán hàng rong, quà vặt, kinh doanh lưu động, thời vụ hoặc dịch vụ có thu nhập thấp (theo quy định của từng địa phương) không bắt buộc phải đăng ký hộ kinh doanh, trừ khi thuộc ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Ngoài ra, hoạt động trao đổi hàng hóa của cư dân khu vực biên giới tại các chợ biên giới, chợ cửa khẩu cũng nằm ngoài phạm vi bắt buộc đăng ký.
Có thể thấy, quy định về việc chỉ được đăng ký một hộ kinh doanh là bước đi nhằm cân bằng giữa tự do kinh doanh và yêu cầu quản lý nhà nước. Trong bối cảnh kinh tế cá thể vẫn chiếm tỷ trọng lớn, việc hoàn thiện khung pháp lý theo hướng rõ ràng, minh bạch sẽ góp phần thúc đẩy môi trường kinh doanh lành mạnh và bền vững hơn.
