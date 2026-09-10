Hồ Ngọc Hà và Cường Đô la giờ ra sao?

Thứ năm, 10:00 10/09/2026 | Giải trí
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
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GĐXH - Cường Đô la mới đây đã chia sẻ hình ảnh anh cùng Hồ Ngọc Hà - Kim Lý đi họp phụ huynh cho con trai Subeo. Hình ảnh này gây bão mạng xã hội và nhận được những thảo luận tích cực từ mọi người.

Hồ Ngọc Hà và Cường Đô la giờ ra sao? - Ảnh 1.Động thái của Cường Đô la khi gặp vợ cũ Hồ Ngọc Hà

GĐXH - Cường Đô la gây chú ý khi gặp vợ cũ Hồ Ngọc Hà cùng Kim Lý trong buổi họp phụ huynh cho con trai. Đàm Thu Trang - vợ Cường Đô la, dù không xuất hiện trực tiếp nhưng cũng được khen ngợi vì sự bao dung.

Hồ Ngọc Hà và Cường Đô la: 2 người chia tay, 4 người hạnh phúc - Ảnh 1.

Cường Đô la chia sẻ ảnh chụp cùng Hồ Ngọc Hà và Kim Lý cùng dòng viết gửi tới Đàm Thu Trang. Dòng viết cùng hình ảnh này khiến khán giả đều nhận xét nam doanh nhân 8X rất tinh tế. Cường Đô la cho biết, anh vừa tham dự buổi họp phụ huynh cho con. Nam doanh nhân dành lời cảm ơn đến bà xã Đàm Thu Trang vì luôn bao dung, thấu hiểu và yêu thương anh cùng các thành viên trong gia đình. Cường Đô la cho rằng, bản thân rất may mắn khi có Đàm Thu Trang đồng hành trong cuộc đời. Anh bày tỏ tình yêu dành cho bà xã khó có thể diễn tả bằng lời, đồng thời cho biết chỉ có thể tập trung tối đa cho công việc khi phía sau luôn có vợ âm thầm hỗ trợ, không một lời than vãn.

Hồ Ngọc Hà - Kim Lý: Bên nhau bình yên không cần hôn lễ

Hồ Ngọc Hà và Cường Đô la: 2 người chia tay, 4 người hạnh phúc - Ảnh 2.

Hồ Ngọc Hà sau khi chia tay Cường Đô la, năm 2017, cô hẹn hò cùng Kim Lý. Sau 9 năm bên nhau, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý có gia đình viên mãn và luôn đồng hành cùng nhau trong mọi việc.

Hồ Ngọc Hà và Cường Đô la: 2 người chia tay, 4 người hạnh phúc - Ảnh 3.

Nếu những năm đầu bên nhau, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý thường xuất hiện với hình ảnh một cặp đôi trẻ trung, lãng mạn thì sau khi có con, cuộc sống của họ có nhiều thay đổi.

Hồ Ngọc Hà và Cường Đô la: 2 người chia tay, 4 người hạnh phúc - Ảnh 4.

Một điểm dễ nhận thấy trong cuộc sống của Hồ Ngọc Hà và Kim Lý là cả hai dành nhiều thời gian cho gia đình dù đều bận rộn với công việc. Hai vợ chồng thường đưa các con đi du lịch, trải nghiệm những môi trường khác nhau. 

Hồ Ngọc Hà và Cường Đô la: 2 người chia tay, 4 người hạnh phúc - Ảnh 5.

Khi có thời gian, gia đình cũng sang Thụy Điển để thăm ông bà nội của Lisa và Leon. Hồ Ngọc Hà từng cho biết, bố mẹ hai bên ngày càng lớn tuổi nên cô muốn tạo thêm những kỷ niệm đẹp để các thành viên có thời gian ở bên nhau.

Hồ Ngọc Hà và Cường Đô la: 2 người chia tay, 4 người hạnh phúc - Ảnh 6.

Với Hồ Ngọc Hà, việc cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình không phải lúc nào cũng dễ dàng. Tuy nhiên, sự đồng hành của Kim Lý giúp cô có thêm một người cùng chia sẻ việc chăm sóc con cái. Cặp đôi cũng lựa chọn cách nuôi dạy các con khá chủ động, khuyến khích Lisa và Leon vận động, khám phá và phát triển những năng khiếu tự nhiên.

Cường Đô la ấm êm bên Đàm Thu Trang

Hồ Ngọc Hà và Cường Đô la: 2 người chia tay, 4 người hạnh phúc - Ảnh 7.

Sau khi chia tay Hồ Ngọc Hà, Cường Đô la cũng tìm được hạnh phúc cho mình. Năm 2019, anh và Đàm Thu Trang tổ chức đám cưới vào tháng 7/2019 tại TP HCM, sau thời gian tìm hiểu và hẹn hò. 

Hồ Ngọc Hà và Cường Đô la: 2 người chia tay, 4 người hạnh phúc - Ảnh 8.

Sau khi kết hôn, Đàm Thu Trang rút khỏi các hoạt động showbiz, tập trung chăm sóc gia đình và kinh doanh. Trong khi đó, Cường Đô la vẫn duy trì công việc riêng nhưng dành nhiều thời gian cho vợ con.

Hồ Ngọc Hà và Cường Đô la: 2 người chia tay, 4 người hạnh phúc - Ảnh 9.

Sau 7 năm về chung nhà, cặp sao có hôn nhân không ồn ào, dành phần lớn thời gian cho gia đình và các con. Họ lần lượt đón hai con chung là Suchin (sinh năm 2020) và Sutin (sinh năm 2023). Đàm Thu Trang cũng có mối quan hệ thân thiết với Subeo - con trai riêng của Cường Đô la và ca sĩ Hồ Ngọc Hà.

Hồ Ngọc Hà và Cường Đô la: 2 người chia tay, 4 người hạnh phúc - Ảnh 10.

Cặp đôi thường xuyên chia sẻ ảnh cùng các con đi chơi, du lịch hoặc dành những lời ngọt ngào cho nhau vào những dịp đặc biệt. 

Hồ Ngọc Hà và Cường Đô la: 2 người chia tay, 4 người hạnh phúc - Ảnh 11.

Đàm Thu Trang từng chia sẻ, cuộc sống vợ chồng cô không phải lúc nào cũng hoàn hảo nhưng chân thật và quý giá bởi cả hai luôn chia sẻ, đồng hành với nhau. Cô cho rằng tình cảm vợ chồng không cần phải thể hiện quá khoa trương mà quan trọng là sự hiện diện và đồng hành trong cuộc sống hàng ngày.

Hồ Ngọc Hà sinh năm 1984 là một trong những nghệ sĩ nổi bật của làng giải trí Việt Nam. Cô khởi nghiệp với vai trò người mẫu từ khi còn rất trẻ, sau đó chuyển sang ca hát và nhanh chóng ghi dấu ấn với nhiều ca khúc nổi tiếng như: Tìm lại giấc mơ, Xin hãy thứ tha và Cả một trời thương nhớ.

Ngoài hoạt động trong các lĩnh vực ca hát, Hồ Ngọc Hà còn xuất hiện trong lĩnh vực thời trang, diễn xuất và truyền hình thực tế. Cô cũng là gương mặt quen thuộc của nhiều chương trình như The Face Vietnam và Giọng hát Việt.

Cường Đô la tên thật Nguyễn Quốc Cường, sinh năm 1982 tại Pleiku, Gia Lai trong một gia đình có tiềm lực kinh tế. Mẹ anh là bà Nguyễn Thị Như Loan - một trong những doanh nhân nổi tiếng nhất tỉnh này.

Hồ Ngọc Hà và Cường Đô la giờ ra sao? - Ảnh 13.3 con nhà Cường Đô la tình cảm bên nhau trong ngày nghỉ lễ

GĐXH - Cường Đô la chia sẻ khoảnh khắc 3 con vui vẻ chơi đùa cùng nhau trong những ngày nghỉ lễ. Anh cho biết người ghi lại những hình ảnh đẹp của 4 cha con là Đàm Thu Trang.

 

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